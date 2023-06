Main ContentPlaceholder

Venäjän termobaariset pommit herättävät pelkoa – ”Eivät ratkaise sotaa”

Venäjä on jo käyttänyt Ukrainan vastahyökkäyksen torjumiseen parasta valttiaan, TOS-1A raketinheitin­järjestelmää. Se kulkee panssarivaunulavetilla, jossa on 24 kappaletta 220 millimetrin rakettia, joissa on termobaarinen taistelulataus. Videolla ex-tiedustelu­kenraali Pekka Toveri kertoo, kuinka tämä aerosolipommi imee ilmasta kaiken hapen kohteensa yltä. ”Se on hyvä väline läpimurron estämisessä, mutta Venäjällä on näitä vähän, noin 50, joista jo kuusi on tuhottu. Ei tämä sellainen ihmease ole, jolla sota ratkaistaan.”

