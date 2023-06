Kongon demokraattisessa tasavallassa on lukuisia sotilasryhmiä ja ryhmittymiä, jotka taistelevat alueellisesta vallasta ja hallinnasta.

Lähes miljoona ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan ​​Kongon demokraattisessa tasavallassa tänä vuonna, kertoi YK:n kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM. Keski-Afrikan maassa kärjistyvällä konfliktilla on vakavat seuraukset myös siitä syystä, että valtiolla on ollut jo valmiiksi monia ongelmia kuten köyhyys.

IOM:n mukaan moni on joutunut jättämään kotiseutunsa, koska puolisotilaallisten ryhmien hyökkäykset siviilejä vastaan ovat lisääntyneet.

Kongon demokraattinen tasavalta, entinen Zaire, on Afrikan viiden suurimman valtion joukossa sekä pinta-alaltaan että väkiluvultaan.