Kommentti: Putinin ydinaseet saivat Lukashenkan hulluksi ilosta – Nato pitää pokkansa

Venäjän lupaamat ydinaseet takaavat sen ylivallan Valko-Venäjällä, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Sotaa käydään aina sanoillakin.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg käytti sanoja puolustukseen Naton puolustusministerien kokouksessa torstaina. Kyse oli taktisista ydinaseista, joita Venäjä on tuomassa Valko-Venäjälle.

Stoltenbergin mukaan tämä ei aiheuta Natolle lisätoimia, vaikka se tietysti tarkkaileekin asiaa tiiviisti. Venäjän ”ydinaseretoriikan” Stolteberg toki tuomitsee.

Stolteberg ei halunnut olla ensimmäinen, joka räpäyttää silmiään.

Valko-Venäjän maanpaossa oleva oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja oli keskiviikkona huomattavasti enemmän huolissaan tuomitessaan tiedon, että aseita olisi jo Valko-Venäjälle.

– Ydinaseiden kieltosopimus on kristallinkirkas. Toisen valtion ydinaseiden pitäminen on kiellettyä. Omien ydinaseiden käyttöönotto omien rajojen ulkopuolella on väärin, kuului Tshinouskajan protesti.

Tshinouskaja on vedonnut eri valtioihin, että ne yrittäisivät estää hankkeen.

Jens Stoltenberg ei halua näyttää pelkoa Venäjän ydinaseen edessä.

Huoli on erilainen eri vinkkelistä katsottuna.

Stoltenbergin tarkoituksena on näyttää, että Venäjän ydinuhka ei saa Natoa horjumaan päätöksessään tukea Ukrainan puolustussotaa. Nato-maat ovatkin toimittaneet Ukrainalle enemmän ja tehokkaampia aseita kuin kukaan olisi vuosi sitten kuvitellut.

Mutta on selvää, että ydinaseiden pelko nakuttaa myös länsijohtajien takaraivoissa ja vaikuttaa esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin päätöksiin.

Ukrainaan kohdistuvaa uhkaa Valko-Venäjälle tuotavat ydinaseet eivät juuri lisää, koska koko maa on joka tapauksessa Venäjän ohjusten ulottuvilla. Sama koskee Baltiaa.

Oppositiojohtaja Tsihanouskajalle venäläiset ydinaseet Valko-Venäjälle ovat uhka vaikka niitä ei koskaan käytettäisi.

Maan presidentin, Putinin liittolaisen Aljaksandr Lukashenkan terveys horjuu. Hänen valtansa loppu lähestyy.

Venäjän vallan loppu Valko-Venäjällä ei lähesty. Sen takaavat ydinaseet. Jos Valko-Venäjälle puhkeaa taas demokratiaa vaativia mielenosoituksia, Venäjä voi tulla väliin niihin vedoten. Eiväthän nyt ydinaseet saa vääriin käsiin joutua.

Sjavatlana Tsihanouskaja pelkää, että ydinaseiden tultua Venäjän valta Valko-Venäjällä jatkuu loputtomiin.

Yksi valkovenäläinen on sentään ydinaseista innoissaan. Suorastaan lapsekkaan innoissaan. Aljaksandr Lukashenka.

– Meillä on ohjuksia ja pommeja, jotka saimme Venäjältä!, hän iloitsi alkuviikosta.

Silloin Lukashenka väitti, että aseita oli jo saapunut. Lukashenkan mukaan osa on ”kolme kertaa voimakkaampia” kuin ne joilla Yhdysvallat vuonna 1945 iski Japanin kaupunkeihin.

Lukashenka on jo aiemmin lupaillut, että kaikki maat, jotka liittoutuvat Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa voisivat saada ydinaseita.

– Ei ole mitään esteitä Kazakhstanille tai muille maille luoda yhtä läheiset suhteet kuin meillä on, Lukashenka julisti.

Aljaksandr Lukashenka näyttää päätyneen parodiaksi sotahulluuden valtaamasta diktaattorista.

Lukashenkan sotaleikki kyllä loppuisi lyhyeen, sillä Putin tuskin antaa hänen koskea ydinaseisiin vaikka ne olisivat kuinka Valko-Venäjälle. Sama koskisi tietenkin muitakin entisiä neuvostotasavaltoja, jos ne erehtyisivät ottamaan venäläisiä ydinaseita.

Eihän Putin hullu ole. Vai?