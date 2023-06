Suomen Ukrainalle antamia Leopard-tankkeja ei ole vielä menetetty – Pekka Toverilta tärkeä havainto vaurioista

Venäläinen Telegram-tili julkaisi kuvamateriaalia Leopard-raivauspanssarivaunuista, jotka oli pysäytetty taistelualueelle. Ne tuomittiin tuhotuiksi, mutta eivät ole sitä.

– Kyllä ne Leo 2 ärriltä näyttää, entinen panssariprikaatin komentaja Pekka Toveri (kok) toteaa ISTV:n Ukraina-studiossa.

Hänen mukaansa kuvan laatu ei riitä tarkkaan analyysiin, mutta ne tunnistaa suomalaisten lahjoittamiksi Leopard 2R-vaunuiksi niiden eteen asennetuista raivausauroista.

Kenraalimajuri evp pitää selvänä, että raivausvaunut eivät ole tuhoutuneet ja ovat helposti korjattavissa.

– Tärkeätä on, että yksikään ei ole syttynyt palamaan.

– Jos vaunu syttyy palamaan, tulee nopeasti suuria vaurioita sähkölaitteille, joiden korjaaminen on hyvin hankalaa. Totta kai ammustarvikkeet saattavat räjähtää, mutta näillä ei a-tarvikkeita ole.

Toverin studiohaastattelu on katsottavana artikkelin otsikon alla.

Venäläisen Telegram-tilin julkaisemassa kuvassa näkyy kolme vahingoittunutta Leopard 2R-raivausvaunua. Niiden raivausaurat ovat tunnistettavissa. Ne eivät ole palaneet.

Toveri näkee vaurioita telakoneistossa. Koska raivaustehtävissä ollaan, miinanraivausvaunutkin ajavat joskus miinoihin.

– Vaurion korjaaminen on hyvin nopeata, jos vain se vaunu saadaan evakuoitua tuolta pois.

– Tässä on ratkaisevaa, että jos ukrainalaisille on jäänyt tämä taistelukenttä haltuun, noiden kolmen vaunun evakuoiminen ei ole varmastikaan mikään iso juttu.

Suomen Leopard 2R-raivausvaunu työssään ennen lähettämistään rintamalle.

Panssarivaunusodan oppeihin kuuluu, että havaittua vihollisen vaunua tulitetaan niin kauan kunnes se syttyy palamaan, räjähtää tai miehistö pakenee vaunusta. Siihen asti se on vaarallinen, koska se voi toimia ja on helposti korjattavissa.

Vaunun evakuointi, eli sen vetäminen suojaan, on prioriteetti numero yksi. Juuri tämän vihollinen yrittää estää.

– Jos joudutaan vetäytymään, ja kiinnijuuttuneet vaunut jäävät vihollisen käsiin, ne on menetetty.

Voiko kuvasta päätellä, onko vaunujen miehistö jäänyt henkiin?

– Kyllä, nämä vaunut ovat kestäviä.

– Muutamissa muissa videossa on nähty, kun kevyemmät vaunut, esimerkiksi Bradleyt, ajavat miinaan, tela katkea tai telakoneistoon tulee vauriota. Mutta ramppia alas miehet tulevat ulos niin kuin ei mitään olisi tapahtunut.

– Leopardit ovat näitä raskaampia ja paljon paremmin suojattu ja vaunuja.

Onko raivausvaunun tehtävä erityisen riskialtis?

– Ehdottomasti kyllä. Ammattimaisissa asevoimissa opetetaan, että raivausvaunut ovat ensimmäiset, jotka tuhotaan.

– Ne ovat kärkimaaleja. Kun ne on tuhottu, sulutteet täyttävät tehtävänsä, ja vihollisen on vaikea päästä niistä eteenpäin, Toveri sanoo ja korostaa, että operaatiossa on erittäin tärkeää suojella raivausvaunuja mahdollisimman hyvin, koska niitä on aina liian vähän.

Millä asialla venäläiset iskevät länsipanssareihin?

– Miinoitteet ovat se pahin ongelma.

– Kun vaunu on pysähtynyt, se on helppo maali. Sitä vastaan voidaan toimia tykistöllä, panssarintorjunta-aseella, räjähteillä varustetuilla vaanivilla lennokeilla. Kamikaze-lennokkeja venäläiset ovat käyttäneet aktiivisesti tuolla alueella.

Venäjä on julkaissut kuvamateriaalia Ukrainan Bradley-rynnäkköpanssarivanuista, jotka ovat ajaneet miinoihin ja ovat yhdessä kasassa, suurissa vaikeuksissa.

Toverin mukaan video yhden panssarivaunukomppanian vahingoittumisesta ei kerro vielä Ukrainan suorituskyvyn laskusta. Ukraina hyökkää useilla prikaateilla ja niissä on tusinoittain komppanioita.

– Kuvien mukaan jokunen prosentti niistä on menetetty. Mutta meillä ei ole kokonaiskuvaa. Kyllä varmasti noiden kuvien ulkopuolellakin on tappiota tullut ukrainalaiselle.

– Jos venäläisillä olisi näyttää enemmän materiaalia tuhoutuneista ukrainalaisista vaunuista, niin varmasti näyttäisivät niitä. Sitä materiaalia ei ilmeisen näytä olevan.

Ukrainalla oli vastahyökkäyksen alussa 100 Bradley-rynnäkköpanssarivaunua. Niistä on tavalla tai toisella pois pelistä ainakin 16. (Kuvan vaunu ei ole Ukrainassa.)

Uutistoimisto CNN:n mukaa Ukraina menettänyt viime päivinä 16 Bradley-vaunua. Toverin mukaan valtaosa videolla nähdyistä vaunuista on helposti korjattavissa.

Kysymys on siitä, pystytäänkö ne turvallisesti evakuoimaan ennen kuin Venäjä tuhoaa ja tykistöllään.

Voidaanko vielä vetää jotain johtopäätöksiä ukrainalaisten kyvystä taistella panssariaseella?

– Jos panssarivaunut ovat kasassa, siinä se on ollut selkeä virhe.

– Yhdelle komppanialle voi käydä vahinkoja. Näitä asioita harjoitellaan paljon, mutta sodassa kaikki, mikä voi mennä pelejä pieleen, menee joskus pieleen. Hyvälläkin joukolla kaikki on mahdollista, kun ollaan koko ajan tulen alla kovassa paineessa.

– Tämä ei vielä kerro, että ukrainalaiset eivät osaisi käyttää panssariasetta.

Toveri muistuttaa, että Ukraina tulee saamaan täydennyksiä. Menetettyjä Bradley-vaunuja on luvattu korvata. Loppukesästä Ukrainalle on tulossa 30 Leopard 1-vaunua sekä alkusyksystä M1 Abrams -panssarivaunupataljoona.

– Tärkeätä on, että Ukrainalla on vaunuille koulutus- ja ylläpitojärjestelmä. Sinne on helppo syöttää lisää kalustoa.

– Jos Abrams tuhoutuu, amerikkalaisilla on niitä 2 500 kallioluolassa Nevadassa. Sieltä voi syöttää nopeasti korvaavaa kalustoa, jos löytyy poliittista tahtoa näin tehdä.

Ukrainan armeija on alkusyksyllä saamassa yhdysvaltalaisia Abrams1-vaunuja.

Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyari kommentoi tuoreita panssarimenetyksiä sanoen, että ”tappioita on odotettavissa vastahyökkäysoperaatiossa”. Hän totesi tyynesti, että tuhoutumatonta sotakalustoa ei ole keksitty.

– Ei ole olemassa tuhoutumatonta panssarivaunua. Jos niitä käytetään väärin, kaikki pystytään tuhoamaan, Toveri komppaa.

Kuinka hyvin tämä ymmärretään länsimaissa, jotka tukevat Ukrainaa sotilaallisesti?

– Ne, jotka ovat ammattilaisia ja asian kanssa tekemisessä, ymmärtävät.

– Mutta voi olla väärä mielikuva siitä, että Leopard 2A6 on täysin ylivoimainen panssarivaunu, eikä sitä mikään tuhoa. Se ei pidä paikkaansa. Halpa, parinkymmenen euron telamiina pystyy katkaisemaan sen telan.

Ukrainan sodanjohto tietää hyvin sen faktan, että kaikki alueet, joista se yrittää vastahyökkäyksensä toteuttaa, on miinoitettu tehokkaasti.

– Tämä on venäläisten valttikortti. Jo toisessa maailmansodassa nähtiin, että venäläiset kykenevät miinoittamaan nopeasti ja vahvasti. Se käyttää miinoja valtavia määriä.