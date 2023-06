Venäjän sodankäyntiä varjostavat useat ongelmat. Palkka-armeija Wagner aiheuttaa harmaita hiuksia ja Venäjän oman armeijan moraali rakoilee. Myös Vladimir Putin on pannut merkille ilmeiset epäonnistumiset.

Ukraina aloitti viime viikolla vastahyökkäyksensä, jonka yksityiskohdista on kerrottu vähän, mutta jonka tavoitteena on presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan alueiden vapauttaminen Venäjän miehityksestä.

Voiko vastahyökkäys tarkoittaa Venäjän ja sen presidentin Vladimir Putinin jo tutuksi tulleiden ongelmien syventymistä entisestään? Asiaa arvioi sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö, Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija.

1. Armeijan ahdinko

Venäjän armeijan motivaatiosta on keskusteltu sodan alusta alkaen. Ongelmat nostettiin esiin jälleen viime viikolla, kun Venäjältä Liettuaan paennut ilmavoimien luutnantti puhui asiasta peittelemättä.

Dmitri Mishov kertoi BBC:n haastattelussa, että tunnelmat asevoimissa ovat ristiriitaiset. Osa sotilaista kannattaa sotaa, osa ei.

Mishovin mukaan harva enää uskoo Kremlin propagandaan ”sotilaallisen erikoisoperaation” pakollisuudesta ja kaatuneiden määristä. BBC:n mukaan Sergei Shoigu väitti muun muassa viime syyskuussa, että Venäjä olisi menettänyt noin 6000 miestä. Luvun on arvioitu olevan rankasti alakanttiin.

– Armeijassa kukaan ei usko viranomaisia. He näkevät, mitä todella tapahtuu. He eivät ole siviilejä television edessä. Sotilaat eivät usko virallisia raportteja, koska ne eivät yksinkertaisesti ole totta, Mishov sanoi BBC:n haastattelussa.

Sotilaiden mieliä painavat myös raskaat tappiot ja pelko omasta kuolemasta, mitkä johtavat heikkoon moraaliin.

Mishovin tapaus oli sikäli harvinainen, että julkisuudessa on ollut vain muutamia upseereita, jotka ovat paenneet Venäjältä sodan vuoksi.

Ei voida kuitenkaan ajatella, että Mishovin esimerkki olisi bensaa liekkeihin armeijan ahdingossa.

– Ukraina toivoo, että se voisi tehdä jonkinlaisen läpimurron, ja että kaikki Venäjän rintamat romahtaisivat. Mutta voiko moraali romahtaa kaikilla rintamilla? Ei se poissuljettua ole, mutta sellaisesta ei ole nyt merkkejä, Käihkö puntaroi.

Käihkö muistuttaa, että venäläisiä on paennut maasta sodan aikana paljon. Silti armeija on vielä toimintakykyinen.

Nykyisellään siitä ei silti olisi ainakaan merkittävään hyökkäykseen, minkä kulunut kevät on todistanut. Liikekannallepanon mahdollisuuden Putin on kuitenkin vielä kieltänyt.

– Jos Venäjä päättää lähteä hyökkäykseen tai Ukraina onnistuu omalla hyökkäyksellään aiheuttamaan sille merkittäviä tappioita, niin sitten liikekannallepano olisi varmaan välttämätöntä Venäjälle.

2. Palkka-armeija Wagner

Venäjän hallinnolle ja erityisesti puolustusministeri Sergei Shoigulle päänvaivaa on aiheuttanut Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin esittämä kritiikki ja vastustelu.

Prigozhin väläytti hiljattain, ettei Wagnerin läsnäolo Ukrainassa enää jatkossa ole varmaa.

Venäjälle Wagner on poliittinen ongelma, mutta toisaalta armeijalla ei olisi varaa menettää laastarina toiminutta palkkasotilas­ryhmittymää.

Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhin on kritisoinut viime aikoina Venäjän hallintoa voimakkaasti.

– Wagner on pitkälti vankeja uhraamalla pystynyt pitämään Ukrainan kiireisenä. Toisaalta siitä olisi hyvä päästä eroon tai ainakin saada se puolustusministeriön rakenteiden ja kontrollin alle, Käihkö sanoo.

Wagner on pystynyt värväämään vankeja rintamalle sotilaiksi, mikä voi olla Venäjälle taloudellisesti jopa kannattavaa. Heidän kuolemastaan ei aiheudu valtiolle kustannuksia toisin kuin vankilassa olo niitä aiheuttaisi.

3. ”Superaseiden” tehottomuus

Monet Putinin kuuluisista ”ihmeaseista” ovat loistaneet poissaolollaan Ukrainan sodassa tai ovat tehneet siellä viimeisen matkansa.

Venäjän aseteollisuuden tuotantolinjoilta on puskettu uusia, toinen toistaan monimutkaisempia asejärjestelmiä, kuten tankkeja ja hävittäjäkoneita. Niiden avulla Venäjän oli määrä olla ”maailman toiseksi paras armeija” heti Yhdysvaltojen jälkeen.

Ukraina on onnistunut torjumaan muun muassa Patriot-järjestelmällä Venäjän pelottavimpiin ohjusaseisiin kuuluvia Iskander-ohjuksia.

”Voittamattomat” hypersooniset Kinzhal-ohjukset eivät ole myöskään olleet niin voittamattomia.

Ukraina on onnistunut torjumaan Patriot-järjestelmällä Venäjän Iskander-ohjuksia.

Venäjän Kinzhal-ohjuksia on pidetty aiemmin voittamattomina.

Venäjän on arvioitu menettäneen sodassa lähteestä riippuen 17–22 vanhan neuvostomallin pohjalta rakennettuja T-90M-”supertankkeja”, joita arvioitiin olevan ennen sotaa käytössä noin sata.

Uudenaikaisia Armata-taistelupanssari­vaunuja Ukrainassa ei ole nähty lainkaan. Armatan uskotaan osoittautuneen liian kalliiksi ja teknisten ongelmien sävyttämäksi projektiksi.

Venäjän ilmavoimien ylpeys Suhoi Su-34 -hävittäjäpommittaja ei ole kyennyt rikkomaan Ukrainan puolustusta. Ukrainan ilmatorjunta on vanhallakin kalustollaan onnistunut pitämään venäläishävittäjät kaukana.

” Ukrainan ilmatorjunta on vanhallakin kalustollaan onnistunut pitämään venäläishävittäjät kaukana.

4. Narratiivin muutos

Tapaamisessa hallintoa lähellä olevien sotabloggareiden kanssa Putin myönsi, että Venäjän pitäisi pystyä puolustamaan omia rajojaan paremmin ja että sen omalle maaperälle tehdyt iskut ovat ongelma. Kommentillaan hän viittasi siihen, kun Ukraina pääsi iskemään Venäjän puolelle Belgorodin kaupunkiin.

Tällaiset kommentit ovat Putinin suusta hyvin epätavanomaista. Mitä nämä kommentit juuri nyt merkitsevät?

Putin on itse myöntänyt, että Venäjän pitäisi pystyä puolustamaan omia rajojaan paremmin.

Pääesikunnan entisen tiedustelupäällikön ja nykyisen kansanedustajan Pekka Toverin mukaan Venäjän tappiot ovat jo niin suuria, ettei niitä pystytä enää salaamaan.

– Enemmän myönnetään vaikeuksia. Enemmän myönnetään omia tappioita, mutta se on sen arvoista, koska vihollinen kärsii paljon enemmän, Toveri kommentoi aiemmin Ilta-Sanomille.

Ilmari Käihkö korostaa silti, ettei presidentin sanoja kannata tulkita niin, että hän myöntäisi itse tehneensä virheen.

– Tätä on tulkittu itsekritiikkinä, mutta se voi olla myös kritiikkiä näitä [Belgorodin] alueellisia viranomaisia kohtaan, että he eivät ole onnistuneet turvaamaan rajaa.

– Mutta se on selkeä epäonnistuminen, josta on puhuttu venäläisessä mediassakin. Ehkä joku on katsonut, että siitä on parempi puhua.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi äskettäin, että Venäjän johto on muuttanut viestintästrategiaansa.

Sen mukaan Venäjä ei enää keskity vähättelemään Ukrainan joukkojen toimintaa, vaan tiivistää propagandansa Venäjän taisteluun nimenomaan länsimaisia aseita vastaan.