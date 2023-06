EU-maat menettävät syrjinnän vuoksi 2,4 miljoonaa työntekijää maahanmuuttajista, arvioidaan tuoreessa raportissa.

Maahanmuuttajien kotoutuminen on viime vuosien aikana länsimaissa ja muissa maailman kehittyneissä maissa edistynyt monella mittapuulla, arvioi taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n tuore raportti.

Raportin mukaan maahanmuuttajat paikkaavat tärkeitä aukkoja työmarkkinoilla ja antavat panoksensa uusien kotimaidensa kansantalouksille. Myös Suomi kuuluu 38 OECD-maan joukkoon.

Kotoutuminen eli integroituminen onkin onnistunut erityisesti työmarkkinoilla, OECD:n raportissa todetaan. Lisäksi maahanmuuttajien lasten koulutustulokset ovat parantuneet ja heitä on saatu enemmän päiväkoteihin lähes joka maassa, raportissa kerrotaan.

Yhä useampi kokee syrjintää

Kotoutumisen haasteina raportti mainitsi erityisesti maahanmuuttajien eriarvoisuuden työnsaannissa, huonomman toimeentulon sekä asumisen ahtauden. Erityisen huolestuttavaa raportin mukaan on se, että useammat maahanmuuttajat kokevat joutuneensa syrjinnän kohteeksi kuin vuosikymmen sitten.

Jos maahanmuuttajat saisivat töitä yhtä helposti kuin muut, saisivat pelkästään EU-maat työmarkkinoille 2,4 miljoonaa työntekijää lisää maahanmuuttajien joukosta, raportissa arvioidaan.

Siinä lasketaan myös, että jos maahanmuuttajat olisivat yhtä hyvin toimeentulevia kuin maassa syntyneet, voisi 10 miljoonaa ihmistä saada itsensä nostetuksi pois köyhyydestä OECD-maissa.

Raportin mukaan lisäksi joka kuudes maahanmuuttaja asuu ahtaammin kuin muut asukkaat EU:n alueella, eli heidän asunnoissaan asuu useampi henkilö kuin muiden. Tämä on raportin mukaan jopa 70 prosenttia korkeampi luku verrattuna maassa syntyneisiin, ja ero on vain kasvanut viime vuosikymmenen aikana.

"Epäonnistuminen integroinnissa tulee kalliiksi"

Raportin lopputulema on, että kehittyneiden maiden kannattaa panostaa kotouttamis- ja osallistamispolitiikkaan, koska kotoutuminen on paitsi hyödyllistä maahanmuuttajille ja heidän perheilleen, siitä on myös todistetusti hyötyä talouksille ja yhteiskunnille.

Epäonnistuminen kotouttamisessa tulee sen sijaan kalliiksi, raportissa varoitetaan. Se johtaa työssäkäyvän väestön kutistumiseen sekä kasvavaan työvoimapulaan monissa maissa.