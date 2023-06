Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Venäjän sota­kummajaiset – taistelu­delfiinejä ja erikoisia ase­yhdistelmiä

Venäjä on lisännyt koulutettujen taisteludelfiinien määrää Sevastopolissa, jossa delfiinejä on koulutettu 60-luvulta asti. Ukrainassa käytössä on muitakin kummallisia viritelmiä.

