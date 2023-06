Venäjän tankeille naureskeltiin, nyt hymy on hyytynyt – näin Venäjä otti oppia virheistään

Venäjä muutti tankkitaktiikkaansa musertavien tappioiden jälkeen ja toi etulinjaan lisää taisteluhelikoptereita. Näin Venäjä nyt sotii asiantuntijoiden mukaan.

Ukrainan vastahyökkäys on alkuvaiheessaan suuntautunut Donetskin ja Zaporizzjan maakunnissa päin Venäjän vahvoja linnoitettuja asemia.

Edessä on vaikea ja kuluttava operaatio, joka hakee vertaistaan sotahistoriassa. Ukraina yrittää miinakenttiin puhkottuja kapeita väyliä pitkin läpimurtoa ilman ilmaherruutta ja jatkuvan venäläistulituksen alla, minkä vuoksi se saa maksaa jokaisesta metristä kalliin hinnan.

– Ukrainalaiset yrittävät vaikeinta mahdollista sotilasoperaatiota pelastaakseen maansa, luonnehti australialainen sotilasasiantuntija, kenraalimajuri (evp) Mick Ryan tuoreessa kirjoituksessaan Sydney Morning Heraldissa.

Saksasta saatu telatykki Panzerhaubitze 2000 odotti Ukrainan 43. tykistöprikaatin asemissa lähellä Bahmutia 15. kesäkuuta.

Operaatio on sitäkin vaikeampi, koska samaan aikaan asiantuntija-arviot kertovat Venäjän oppineen aiemmista virheistään ja ottaneen käyttöön uusia aseita ja taktiikoita.

Venäjä on sodan kuluessa aiemminkin osoittanut sopeutumiskykynsä. Siksi tulevista viikoista ja kuukausista ei todennäköisesti tule viimevuotisten Harkovan ja Hersonin vastahyökkäysten kaltaista riemukulkua.

– Näitä kiistattomia menestyksiä käytetään yhä mittapuuna, mikä on mielestäni epäreilua, kommentoi uutistoimisto AP:n haastattelema entinen brittikenraali, sir Richard Barrons.

Venäjän tämänhetkisestä taktiikasta vastahyökkäyksen torjumiseksi on alkanut tihkua tietoa, jota on analysoitu maailmalla.

Asiantuntijat korostavat, että yksittäisistä tapauksista ei voi vetää yleisiä johtopäätöksiä, mutta ne kertovat ainakin jotain Venäjän kyvyistä.

Pioneerit pääosassa

Brittiläisen Royal United Service Instituten (Rusi) hiljattain julkaisemassa raportissa annetaan tunnustusta venäläispioneereille, jotka ovat nousseet yhä merkittävämpään rooliin.

Heidän rakentamansa moninkertaiset miinakenttä-, juoksuhauta- ja panssarikaivantorivistöt ovat merkittävä este ukrainalaisjoukoille.

Venäjän Krimille rakentamia linnoitteita näkyi Maxar-yhtiön satelliittikuvissa helmikuussa. Vastaavia on satoja kilometrejä myös Zaporizzjan rintamalla.

Linnoitteet sisältävät Rusin asiantuntijoiden Jack Watlingin ja Nick Reynoldsin mukaan myös pirullisia ansoja, joissa yhdistellään panssari- ja henkilömiinoja, ja jälkimmäisten räjäyttämiseksi on asennettu sekä tärinäsensoreita että ansalankoja pitkin linjaa.

Venäjä myös luottaa pioneeriensa sillanrakennuskykyyn niin paljon, että se saattaa räjäyttää itsekin tarvitsemansa sillan, jotta ukrainalaiset eivät voi sitä hyödyntää. Jos siltaa taas tarvitaan, venäläispioneerit asentavat joenylitystä varten ponttonit.

Hyökkäykset ilmasta

Sosiaalisen median kuvista nähdyt tuoreet ukrainalaistappiot ovat arvioidusti johtuneet siitä, että miinakentän kohdalla hidastaneet panssarit on tuhottu panssarintorjuntaohjuksin, helikopterein tai räjähtävillä kamikazelennokeilla.

Venäjän on sodan kuluessa oppinut käyttämään lyhyen kantaman droneja ja lennokkeja tehokkaasti sekä tiedusteluun että iskuihin.

Edellä mainittu hoidetaan esimerkiksi Orlan-lennokeilla, jälkimmäinen pelottavalla Lancet-lennokilla.

Lancet on Kalashnikov-konsernin vuonna 2019 esittelemä lennokki, joka voi kantaa jopa 12 kiloa räjähdettä. Se ohjataan kohteeseensa visuaalisesti kameran avulla. Se voi myös väijyä ilmassa kohdetta etsien.

Lancet-lennokki on yksi Venäjän uusista aseista. Se on edullinen, mutta talouspakotteiden vuoksi on epäselvää, kuinka paljon Venäjä on kyennyt valmistamaan niitä.

Oheinen video havainnollistaa, kuinka Lancet tuhoaa kohteensa. Tällä kertaa kyseessä olivat kuitenkin Ukrainan harhautukseksi rakentamat vale-panssarit.

Tiedossa ei ole kuinka paljon Venäjän rintamajoukoilla on enimmillään noin 40 kilometrin päähän kantavia Lancet-lennokkeja. Lancetin ei uskota kykenevän tuhoamaan Leopard-tankkia, mutta kevyemmin panssaroituja vaunuja sen tiedetään räjäyttäneen korjauskelvottomiksi.

Lancetia käytetään myös Ukrainan ilmatorjuntaa ja tykistöä vastaan. Todistettuja osumia on jo ainakin sata.

– Se on piikki Ukrainan kyljessä, mutta ei mikään sodan voittava ase, luonnehti lennokkiasiantuntija James Patton Rogers Business Insiderille Lancetin merkitystä.

Tykistön tulenohjaus tarkempaa

Tiedustelulennokkien avulla Venäjän tykistö on Rusin raportin mukaan kehittynyt tarkemmaksi.

Venäjäkin on potenut ammuspulaa eikä ole enää kyennyt valtaviin tykistömöyhennyksiin Ukrainan asemiin, joten tarkkuuden parantaminen on auttanut sitä säilyttämään vaarallisuutensa.

Giatsint-B-haupitsi ampui ukrainalaisasemiin Avdiivka Donetskin alueella viime syyskuussa.

Rusin raportissa tätä pidetään jopa suurimpana haasteena Ukrainan vastahyökkäykselle.

Venäjä on myös oppinut kätkemään tykkinsä paremmin Ukrainan vastatulelta. Asemia ei enää kaiveta, vaan tykkejä pidetään metsän suojassa ja siirretään vain väliaikaisesti ampuma-asemaan.

Lisää helikoptereita rintamalle

Miinojen, lennokkien ja tykistön lisäksi Venäjällä on myös neljäs tehokas ukrainalaistankkien tappotapa.

Avointen lähteiden tiedustelua suorittavat ovat havainneet, että Venäjä on sijoittanut lisää Ka-52-taisteluhelikoptereita Etelä-Ukrainan rintaman lähelle Berdjanskiin. Niitä on nähty yhä enemmän toiminnassa aivan rintamalinjojen lähellä.

Kaksiroottorinen Ka-52-taisteluhelikopteri kykenee ohjusiskuihin Ukrainan lähi-ilmatorjunnan ulkopuolelta. Kuva Venäjän ilmavoimien testilennolta Rostovissa tammikuussa 2022.

Tulivoimainen Ka-52 on aseistettu tusinalla Vihr-panssarintorjuntaohjuksia, joiden kantama on jopa kahdeksan kilometriä. Uusimmissa kehitysversioissa on lisäksi panssareiden läpäisyyn tarkoitettuja Lmur-ohjuksia, mutta niitä ei Ukrainassa vielä ole nähty.

Ka-52-kopterien arvellaan olleen syynä useiden Ukrainan vastahyökkäyksessä menettämien panssarien tuhoamiseen. The Drive -julkaisun mukaan Ukraina tarvitsisi lisää pitemmän kantaman ilmatorjuntaa, joilla uhata Ka-52-koptereita.

Tyhmistä pommeista liitoaseita

Venäjä on koko sodan ajan pihtaillut ilmavoimiaan, koska Ukrainan ilmatorjunta on ollut sen hävittäjille todellinen vaara.

Asiantuntijat ovat pohtineet, joutuuko Venäjä vastahyökkäyksen takia riskeeraamaan koneitaan yhä enemmän, mutta ainakaan toistaiseksi näin ei ole tapahtunut.

Ilmavoimien käyttämistä on Rusin raportin mukaan tehostettu uudella keksinnöllä, jossa vanhoja neuvostoaikaisia niin sanottuja tyhmiä lentopommeja on varustettu liito-ominaisuuksilla.

Näin ne voidaan pudottaa lentokoneista jopa 70 kilometrin päässä rintamasta kaukana Ukrainan ilmatorjunnasta.

Ukrainalaispioneerit siirsivät suutariksi jäänyttä FAB-500-pommia Harkovassa maaliskuussa 2022.

FAB-500-nimellä tunnettua pommia ei voi ohjailla, mutta 500 kilon räjähde aiheuttaa valtavan kraatterin.

– Niiden tarkkuus on rajoitettu, mutta pelkkä koko muodostaa vakavan uhan, Rusin raportissa todetaan.

Asiantuntijat ennakoivat, että Venäjä ottaa paraikaa oppia liito-ominaisuuksien parantamiseksi. Venäjällä on valtavat varastot tällaisia pommeja, ja se saattaisi ottaa käyttöön myös puolet isompia FAB-1000-pommeja.

Venäläiset sotabloggarit ovat hehkuttaneet pommitustaktiikkaa myös keinona houkutella Ukrainan ilmatorjuntaa lähemmäs etulinjaa, jolloin ne altistuisivat Venäjän tykistölle ja Lancet-lennokkien iskuille.

Uusi tankkitaktiikka

Venäjä on kuvahavaintojen perusteella menettänyt jo yli 2 000 taistelupanssarivaunua, mitä voi luonnehtia karmeaksi iskuksi maan armeijalle.

Lue lisää: Ukrainalle voitto massiivisessa taistelussa – Venäjän joukoilta ”tolkuttoman taitamatonta toimintaa”

Rusin Watling ja Reynolds kertovat haastatelleensa raporttiinsa kahta korkea-arvoista ukrainalaiskomentajaa sekä tankkimiehistöä, jotka ovat kertoneet Venäjän alkaneen säästellä tankkejaan.

Ne pitävät etäisyyttä Ukrainan joukkojen panssarintorjujiin ja tulittavat kohteitaan kauempaa jopa kahden kilometrin päästä luottaen optisiin tähtäimiin. Toinen tapa on käyttää niitä epäsuoraan tuleen tykistön tavoin.

Tuhottu venäläistankki lojui tien sivussa lähellä Ukrainan vastahyökkäyksessä vallattua Storozheven kylään viime keskiviikkona.

Venäjälle naureskeltiin lännessä avoimesti, kun sen havaittiin rahtaavan Ukrainan rintamalle jopa ikivanhoja T-62- ja T-55-tankkeja paikkaamaan valtavia tappioitaan.

Nyt hymy on hyytynyt, sillä vaikka tankit ovat heppoisia, niissä on kuitenkin tehokas tykki.

– T-62- ja T-55-tankkeja pilkattiin, mutta niitä käytetään pääosin jalkaväen tulitukena samaan tapaan kuin rynnäkköpanssareita. Niillä on pitempi kantama, suojaus ja kineettinen osumavoima kuin rynnäkköpanssareilla, ja siksi ne ovat vakava uhka taistelukentällä, jos niiden torjumiseen on käytössä rajallinen määrä pitemmän kantaman ohjuksia, Watling ja Reynolds kirjoittavat.

– Ei ole väliä, mitä tankkeja heillä on. Heillä on niitä tuhansia, kommentoi myös ukrainalainen sotilasanalyytikko Oleh Zhdanov AP:lle.

Lapset kiipeilivät muistomerkiksi asetetun T-62-tankin päällä Venäjän Kurskissa. Vastaavia tankkeja on kaivettu varastoista myös Ukrainan taisteluihin.

Venäjän on havaittu käyttävän vanhoja tankkejaan myös suojaamaan jalkaväkeä rotaatiossa, jossa asemissa olevia miehistöjä vaihdetaan levänneisiin. Samoin ne toimivat tykistön korvikkeena tykkien asemanvaihdon aikana.

Venäjän on havaittu myös kehittyneen tankkiensa piilottamisessa nykyaikaisten panssarintorjuntaohjusten lämpö- ja infrapunatähtäimiltä, jotka havaitsevat ne säteilyn perusteella.

Tankkien suojaksi on levitetty eristepeitteitä, ja niiden lämpöjälkeä on pyritty kätkemään myös muilla keinoilla.

Suurin heikkous yhä miehistö

Venäjä lähti sotaan yksiköillä, jotka tunnettiin pataljoonan taisteluosastoina – ja jotka osoittautuivat virheeksi, kun niissä ei ollutkaan tarpeeksi jalkaväkeä eikä riittävää aselajien yhteistoimintaa suojanaan.

Ukrainalaishavaintojen mukaan nämä osastot on purettu ja venäläisjoukot ovat siirtyneet toimimaan pienempinä osastoina.

Venäjä soveltaa nyt myös laajemmin Wagner-yksityisarmeijan tapaa työntää etulinjaan vankeja tai muuta uhrattavaa iskujoukkoa. Niiden tehtävänä on paljastaa ukrainalaisasemat venäläisille tarkka-ampujille ja tiedustelijoille, jotka tekevät varsinaisen iskun.

Wagner-yksityisarmeijan perustaja Jevgeni Prigozhin poseerasi sotilaidensa kanssa Bahmutissa. Prigozhin on kärhämöinyt Venäjän puolustusministeriön alaisten joukkojen kanssa, ja valtataistelun on arvioitu sekoittaneen sodanjohtoa.

Venäjä menetti sodan alkuvaiheessa runsaasti kenraaleja, koska suuret komentopaikat olivat radioliikenteensä takia havaittavissa jo kaukaa.

Nyt Venäjän kerrotaan oppineen piilottamaan myös sotajoukkojensa johtajat paremmin, kun komentopaikkoja on sijoitettu bunkkereihin ja ne käyttävät viestintäänsä myös vanhoja analogisia puhelinlinjoja.

Myös ammusvarastoja suojataan paremmin.

Rusin raportin kirjoittajat pitävät silti jalkaväkeä ja isojen sotajoukkojen hallintaa yhä Venäjän heikkouksina.

– Venäjän joukkojen moraali on vastahyökkäyksen epävarmin muuttuja. Venäläisyksiköt taistelevat parhaillaan hyvin valmistelluissa asemissaan ja heidän komentoketjunsa on suurelta osin ehjä, vaikka joihinkin komentopaikkoihin on isketty, Watling arvioi nykytilannetta kommentaarissaan.

– Jos venäläisyksiköt saadaan liikkeelle asemistaan, niiden heikko koulutustaso ja kuri voivat tehdä puolustautumisesta koordinoimatonta ja romahdusherkkää … Ukraina saattaa kyetä luomaan sellaiset olosuhteet, mutta varmaa se ei ole.