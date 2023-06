Venäjän tappiot pakottivat Putinin muuttamaan tarinaansa

Venäjän johto, saati presidentti Putin, ei kommentoi Venäjän kärsimiä menetyksiä. Nyt propagandaa on jouduttu reivaamaan pakon edessä, sillä sodan laeille ei diktaattorikaan voi mitään

– Venäjän tappiot ovat jo niin massiivisia, ettei niitä kyetä millään tavalla salaamaan, Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö ja nykyinen kansanedustaja Pekka Toveri (kok) sanoo.

Toverin mukaan Putinin uudistetussa narratiivissa tunnustetaan omia häviöitä, mutta korostetaan sitä, että vihollinen on kärsinyt vielä enemmän.

– Enemmän myönnetään vaikeuksia. Enemmän myönnetään omia tappioita, mutta se on sen arvoista, koska vihollinen kärsii paljon enemmän.

Tästä saatiin esimerkki, kun pitkiä aikoja bunkkerissaan viettänyt yksinvaltias tuli maanantaina julkisuuteen pitämään puheensa Venäjän kansallispäivänä 12. kesäkuuta. Hän vakuutti, että ”Venäjä käy nyt läpi vaikeita aikoja”.

Vladimir Putin puhujakorokkeella Venäjä kansallispäivänä 12. kesäkuuta.

Tiistaina Putin meni hämmästyttävästi yksityiskohtiin keskustellessaan televisio­kameroiden edessä venäläisten sotabloggareiden kanssa.

Hän myönsi Venäjän menettäneen 50 taistelupanssarivaunua Ukrainan vastahyökkäyksen alettua, mutta väitti heti perään vihollisen menettäneen samassa ajassa 160 tankkia.

– Ollaan siirtymässä yhä enemmän suuren isänmaallisen sodan retoriikkaan, Toveri sanoo ISTV:n Ukraina-studiossa, josta on videoklippi artikkelin pääkuvana.

– Että me kärsimme suuria tappioita. Me joudumme antamaan suuria uhrauksia saavuttaaksemme voiton tässä taistelussa.

Puna-armeijan taistelijoita toisessa maailmansodassa (venäläisittäin: suuri isänmaallinen sota) Sevastopolissa, Krimin suurimmassa kaupungissa huhtikuussa 1943.

Yritetäänkö näin saada kansakunta yhä voimakkaammin ”erikoisoperaation” taakse?

– Kyllä. Ja sitten on helpompi selittää sitä tosiasiaa, minkä kaikki pikku hiljaa tietävät Venäjällä, että porukkaa kylmenee, Toveri sanoo.

Tuhottu venäläistankki Hersonin alueella.

Myös yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi äskettäin, että Venäjän johto on muuttanut viestintästrategiaansa.

Sen mukaan Venäjä ei enää keskity vähättelemään Ukrainan joukkojen toimintaa, vaan tiivistää propagandansa Venäjän taisteluun nimenomaan länsimaisia aseita vastaan.

Toveri on samaa mieltä.

– On vaikea selittää omille kansalaisille minkä takia ei pärjätä paljon pienemmälle maalle, jota on haukuttu surkeaksi, kykenemättömäksi ja helpoksi kohteeksi.

– Ja nyt on jo 16 kuukautta käyty sotaa, eikä ole saatu oikeastaan mitään aikaiseksi.

– Täytyy joku selitys löytyä. Se on se, että me ei taistellakaan enää Ukrainaa vastaan, vaan koko lännen mahti on meitä vastaan.

Ukrainalaisen taisteluvaunun romu Luhanskin alueella.

Osaako Venäjän propagandakoneisto ottaa tuhoutuneesta länsikalustosta kaikki mehut irti?

– Kyllä, parhaan kykynsä mukaan. On huvittavaa, että ne sanovat, että me käydään kovaa sotaa, kun vastassa on lännen kaikki parhaat aseet ja toisaalta, että niistä ei ole mihinkään. Ne ovat surkeita, me tuhoamme niitä kasapäin.

Niinpä ex-tiedustelukenraali ja nykyinen kansanedustaja ei jaksa uskoa Putinin väitteisiin 160 tuhotusta vihollisen taistelu­panssari­vaunuista, joista suurin osa kaiken lisäksi olisi länsi­valmisteisia.

– Kun katsoo Venäjän puolustus­ministeriön tiedotteita, Ukrainan asevoimat on vähintään kolmeen kertaan tuhottu.

– Se on tarina, jota kerrotaan omalle väelle. Yritetään vakuuttaa, että puolustus pitää. Ja Nato, joka on heitä vastaan sodassa, kuluu pikkuhiljaa kuiviin.

– Sodassa molemmat osapuolet yleensä liioittelevat. Ukrainalaiset liioittelevat ehkä 50 prosenttia, venäläiset 300–400 prosenttia, Toveri arvioi.

Yllä olevassa videossa Pekka Toverin studiohaastattelu kokonaisuudessaan.

