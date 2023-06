Pekka Toveri sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa, että jos Kahovkan pato räjäytettiin tietoisesti, Vladimir Putinin on täytynyt olla siitä tietoinen.

Vahinko, hätiköinti vai tarkoituksellinen teko?

Näitä vaihtoehtoja on palloteltu Dneprjoessa viime viikon tiistaina tapahtuneesta Kahovkan padon räjähdyksestä.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kansanedustaja Pekka Toveri (kok) sanoo, että jos pato tuhottiin tarkoituksella, taustalla täytyy olla presidentti Vladimir Putinin hyväksyntä.

– Olettaisin, että tämä on niin iso asia, että Venäjällä päätös olisi tehty hyvinkin korkealla – Putinin tasolla asti – ennen kuin sitä mennään tekemään, Toveri sanoi ISTV:n Ukraina-studiossa.

Eli tämä olisi sen kokoluokan asia, että tässä pitää olla Putinin ”kyllä”?

– Kyllä uskoisin niin. Heidän on pakko ymmärtää, että tästä ei hyvä seuraa kansainvälisesti. Padon tuhoaminen on kansainvälisesti niin iso juttu. Se on isoin juttu Ukrainan sodassa moneen kuukauteen, Toveri näkee.

– Pitää lisäksi muistaa, että tämä on aluetta, jonka Venäjä on julistanut omakseen ja kyseessä oli monen miljardin arvoinen pato. En jaksa uskoa, että siellä kukaan paikallinen everstiluutnantti olisi päättänyt panna toimeksi noin vaan ja tehnyt tällaista päätöstä. Kyllä päätöksenteko olisi delegoitu aika korkealle.

Huhujen mukaan Putin ei olisi ollut tietoinen räjäytyksestä, eli käsky ei olisi tullut häneltä?

– Se vahvistaisi sitä, että kyseessä on ollut vahinko ennemmin kuin se, että pato olisi Kremlin päätöksellä pamautettu.

Valtavat vesimassat pääsivät valloilleen padon tuhouduttua.

Toveri pitää täysin mahdollisena, että padon tuhoutuminen oli silkka vahinko. Tiedossa oli, että pato oli miinoitettu, ja Venäjällä räjähdehuolellisuus ei yllä länsimaiden tasolle.

– Vahinkoon viittaisi se, että padon alajuoksulla venäläiset joukot yllättyivät, kun vesi lähti nousemaan. Toisekseen ajankohta: miksi nyt? Eräät asiantuntijat ovat sanoneet, että kun patoallas on tyhjentynyt ja kun on kesäsää, niin vähän yli viikossa Dneprin rannat alajuoksulla alkavat kuivua, ja siellä voi ruveta taas operoimaan.

Toveri sanoo, että padon tuhoutumishetkellä Ukraina ei ollut vielä lähtenyt kovin suurella voimalla hyökkäämään.

Pekka Toveri on taipuvainen uskomaan, että Kahovkan pato räjähti mieluummin vahingossa tai hätiköidyn päätöksen perusteella kuin tarkoituksellisesti vakaasta harkinnasta.

– Pato kannattaisi räjäyttää silloin, kun Ukraina on tekemässä mittavaa ylimenohyökkäystä. Se hyöty, mikä siitä nyt saadaan, se pikku hiljaa menetetään, Toveri kuvaa.

– Tai sitten joku alemmassa portaassa on ruvennut hätiköimään...

Oli syy mikä oli, Toverin mukaan Venäjä on syyllinen patotuhoon.

– Eihän tätä olisi tapahtunut, jos Venäjä ei olisi aloittanut typerää hyökkäystä Ukrainaan. Venäjä tästä yksin on vastuussa!

Toveri sanoo olevansa ”99 prosentin varma”, että padon tuhoutuminen oli myös Venäjän tekosia.

– Ensinnäkin sitä oli valmisteltu kuukausikaupalla. Viime lokakuusta lähtien ukrainalaiset ovat varoittaneet, että venäläiset tällaista suunnittelevat ja ovat siihen varautuneet. Venäjä nosti veden pintaa huomattavasti normaalia korkeammaksi. Toisekseen Venäjä on pitänyt patoa yli vuoden hallussaan. Millä Ukraina olisi sen räjäyttänyt?

Juuri nyt Dneprin tulviva rantaviiva on mutainen ja liejuinen. Veden pinta laskee alajuoksulla kovaa vauhtia ja maaperä kuivuu, joten arvioiden mukaan viikon parin päästä ranta on jo niin kuivunut, että ne kestävät raskaat sotilasajoneuvot.

– On näitä venäläisten naurettavia väitteitä, että Ukraina on pommittanut ja ampunut 300 Himarsia. Ei ole mitään kuvamateriaalia, mikä todistaisi, että patoa olisi muka tulitettu 300:lla Himarsilla. Patohan oli käytännössä koskematon, ympäristössä ei ole mitään kraatereita tai iskemiä, Toveri sanoo.

Toverin mukaan padon tuhoutumisella ei ole sotatoimiin pitkäaikaista vaikutusta.

– En usko, että se tähän vastahyökkäys­operaatioon merkittävästi vaikuttaa, koska olen ihan varma, että ukrainalaiset olivat varautuneet tähän. Hetken aikaa alajuoksu on niin vettynyt, että siellä ei pääse ylimeno­hyökkäyksiin. Viikon parin sisään siellä voi taas ruveta operoimaan, joten padon tuhoaminen ei välttämättä ollutkaan hyvä liike, Toveri arvioi.

Vesi nousi padon alapuolella yli 10 metriä.

Paljon suuremmat ja pitkäkestoisemmat vaikutukset tulevat humanitaarisesta ja ekologisesta katastrofista sekä materiaalivahingoista.

– Se aiheuttaa Ukrainalle valtavat taloudelliset tappiot. Jossain vaiheessa pato pitää jälleenrakentaa. Neljä miljardia menee, kun se jälleenrakennetaan ja korvataan kaikki vauriot puhumattakaan ekologisista vaurioista, mitä tästä syntyi.

Osa maahan kylvetyistä jalkaväkimiinoista on saattanut Toverin mukaan huuhtoutua tulvaveden mukana.

– Kauempana jokiuomasta ne ovat saattaneet hyvinkin jäädä paikoilleen. Miinat ovat yleensä vedenkestäviksi tarkoitettuja. Ne pannaan maahan, ja voi sataa ja muuta vastaavaa. Kyllä ne toimintakuntoisina säilyvät.

Alla olevalla videolla koko Pekka Toverin vierailu ISTV:n Ukraina-studiossa 14.6.

– Kun sota jossakin vaiheessa päättyy, miinanraivaaminen on valtava urakka. Miinat ovat vaarallisia pitkän aikaa, vuosikymmeniä. Jos muistan oikein, niin Suomessa kuoli ihminen vielä vuonna 2013 sen takia, kun Lapin sodan aikaista räjähdettä käsiteltiin väärin ja se räjähti, Toveri kuvaa.

Mihin osastoon se sitten menee, että Venäjä kiistää räjäyttäneensä padon mutta tulittaa tykistöllään tulvauhreja ja avustushenkilöstöä?

– Sanopa se... Millään ei ole mitään väliä. Tuhotaan ja hävitetään. On nähty, että Venäjä ei noudata mitään sodan oikeussääntöjä tai kansainvälisiä määräyksiä. Ei ole mitään väliä, kunhan tapetaan ukrainalaisia. Aika alhaista! Ensin aiheutat luonnonkatastrofin ja sen jälkeen rupeat tulittamaan pelastajia, avustajia ja uhreja. Venäjä on jo ylittänyt sen rajan, että millään ei ole enää mitään väliä, Toveri sanoo.