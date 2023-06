Donald Trumpille luettiin tiistaina syytteet Floridassa.

Roistoja, marxilaisia, korruptoitunut presidentti Joe Biden.

Tällaisin sanankääntein Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump vuodatti tiistai-iltana tuntojaan kannattajilleen pitämässään puheessa. Aiemmin samana iltana hänelle oli luettu syytteet laittomasta asiakirjojen hallussapidosta.

Trumpia vastaan nostetut syytteet ovat historialliset. Niiden mukaan Trump otti presidenttikautensa päätyttyä Valkoisesta talosta Floridan-kartanoonsa salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja, jotka koskivat esimerkiksi Yhdysvaltojen ydinaseita, puolustus­suunnitelmia ja aseohjelmia. Yhteensä asiakirjoja väitetään olevan lähes 11 000.

Lisäksi Trumpin väitetään tarkoituksella kätkeneen asiakirjoja ja vaikeuttaneen asian tutkimista.

Trump on edelleen ykkösehdokas republikaanipuolueen ehdokkaaksi ensi vuoden presidentinvaaleihin. Mahdollinen tuomio ei kuitenkaan estäisi häntä asettumasta ehdolle tai palaamasta virkaan.

Lue lisää: Tuomari laski Trumpin vapaalle odottamaan oikeuden­käyntiä – tietyin ehdoin

”Vangitkaa hänet”, mielenosoittajan kyltissä luki Trumpin saapuessa oikeustalolle.

Entinen presidentti saapui Miamiin liittovaltion oikeustalolle Suomen aikaa yhdeksältä tiistai-iltana. Siellä hänet pidätettiin ja häneltä otettiin sormenjäljet. Myös Trumpin henkilökohtainen avustaja ja hänen kanssaan syytteet saanut Walt Nauta pidätettiin.

– Noitajahti!!! MAGA (Make America Great Again, Trumpin entinen kampanjaslogan), Trump kirjoitti Truth Social -palvelussaan matkalla oikeustalolle.

” Noitajahti!!!!

Syytettyjä olivat saattelemassa oikeustalolle niin mielenosoittajat kuin tukijat. Erityisesti jälkimmäiset olivat äänekkäitä.

Istuntoon ei päästetty kameroita tai matkapuhelimia. CNN uutisoi, että pidätys ja istuntoa edeltänyt käsittely kestivät noin 10 minuuttia.

Trumpin kannattajat kokoontuivat tiistaina oikeustalon eteen Miamissa.

Itse 47-minuuttisessa istunnossa Trump kiisti jokaisen 37:stä häntä vastaan nostetusta syytteestä.

Syytteiden nostamisesta päätti suuri valamiehistö, jonka päätös perustui oikeusministeriön erikoistutkijan Jack Smithin tutkimuksiin. Valamiehistön mukaan Trumpin kartanosta löytyi kaikkiaan lähes 11 000 salassa pidettävää asiakirjaa.

– Me todellakin kiistämme syytteet, Trumpin asianajaja Todd Blanche sanoi tuomari Jonathan Goodmanille.

Goodman laski Trumpin vapaalle jalalle odottamaan oikeudenkäyntiä, mutta määräsi, että Trump ei saa keskustella oikeudenkäynnistä avustajansa Nautan kanssa. Lisäksi Trump saa ottaa todistajiin yhteyttä ainoastaan näiden asianajajien kautta. Hallituksen edustajat nimeävät myöhemmin todistajat.

Matkustusrajoituksia Goodman ei määrännyt.

Trump asianajajineen piirroskuvassa oikeudenkäynnistä. Kameroita ei päästetty saliin.

Käsittelyn jälkeen Trump matkusti Bedminsterin golfklubilleen New Jerseyn osavaltioon. Siellä hän piti tulikivenkatkuisen puheen, jossa hän syytti demokraattipresidentti Bidenin hallintoa korruptoituneeksi.

Trumpin mukaan Biden käynnisti häntä kohtaan poliittisen ajojahdin, koska pelkää häviävänsä marraskuun 2024 presidentinvaalit.

– Aion laittaa oikean erikoistutkijan Yhdysvaltain historian korruptoituneimman presidentin, Joe Bidenin perään. Ja koko Bidenin rikollisperheen perään, Trump sanoi.

– Biden tullaan muistamaan maamme korruptoituneimpana presidenttinä, ja vielä olennaisemmin presidenttinä, joka yhdessä läheisimpien rosvojensa ja marxilaisten kanssa yritti tuhota amerikkalaisen demokratian, Trump jatkoi tilitystään.

Trump puhui Bedminsterin golfklubilla New Jerseyssa.

Mistä syytteissä on kyse?

Toukokuussa 2021 Yhdysvaltain kansallisarkisto huomasi, että Trumpin presidenttikauden asiakirjoja oli kateissa. Trumpin lakimiehet palauttivat kansallisarkistolle osan asiakirjoista, mutta FBI alkoi tutkia asiaa helmikuussa 2022. Viime elokuussa FBI teki Trumpin Mar-a-Lagon huvilaan kotietsinnän, jossa löytyi yli 100 salassa pidettävää asiakirjaa.

Sittemmin Yhdysvaltain oikeusministeriö on tutkinut asiaa erikoissyyttäjä Jack Smithin johdolla. Tutkinnassa on selvinnyt, että Trump säilytti asiakirjoja leväperäisesti esimerkiksi kartanon juhlasalissa ja kylpyhuoneessa.

– Tapaus on ilmiselvä. Heillä on kaikki todisteet: videoita, nauhoitettuja keskusteluja, BBC:n haastattelema entinen newyorkilaissyyttäjä Diana Florence kommentoi tapausta.

Asiakirjoja löytyi Trumpin Floridan-lukaalista laatikoittain.

Trumpin tuorein oikeusjupakka on historiallinen, koska yhtäkään entistä Yhdysvaltain presidenttiä vastaan ei ole koskaan nostettu liittovaltiotason syytteitä. Trumpia on aiemmin syytetty osavaltiotasolla, kun hän sai New Yorkissa syytteet vaitiolorahojen maksuun liittyvässä tutkinnassa.

Trumpin avustajaa Walt Nautaa syytetään osallistumisesta asiakirjojen kätkemiseen. Kartanon kulunvalvonta­datan mukaan Nauta vei asiakirja­laatikoita Trumpin henkilö­kohtaisiin tiloihin silloinkin, kun liittovaltion haaste paperien palauttamisesta oli jo saapunut.

Lue lisää: Puhuiko Trump itsensä pussiin? Näitä syyttäjän hankkimia todisteita pidetään murskaavina salaisten asiakirjojen jupakassa

Lue lisää: Kuvat: Trump säilytti salaisia asiakirjoja muun muassa kylpy­huoneessaan ja juhla­salissaan

Mitä seuraavaksi on odotettavissa?

Trumpin odotetaan pyrkivän käsittelyn viivyttämiseen, jolloin poliittiset panokset presidentinvaaleja ajatellen nousisivat. Viivyttäminen on ollut Trumpin strategia myös aiemmissa oikeusjutuissa, ja nyt viivytyksillä saatetaan yrittää lykätä käsittelyä presidentinvaalien jälkeiselle ajalle.

Politicon mukaan Trump onkin jo väittänyt, että kuvat Mar-a-Lagon asiakirjalaatikoista ovat lavastettuja. Osan laatikoista hän väitti sisältävän muistoesineitä.

Ex-presidentin poliittisena tavoitteena vaikuttaa olevan tapauksen maalaaminen presidentti Bidenin noitajahdiksi häntä vastaan. Biden on ilmoittanut tavoittelevansa toista presidenttikautta.

Uutistoimisto Reutersin ja Ipsosin kyselyn mukaan jopa 81 prosenttia itseään republikaaneina pitävistä uskoo Trumpiin kohdistuneiden liittovaltiotason syytteiden olevan poliittisesti motivoituneita.

New York Timesin arvion mukaan erikoissyyttäjä Smithin tavoitteena taas on edistää tapausta mahdollisimman rivakasti. Todisteet Trumpia vastaan lienevät vahvat, sillä syyttäjä tiesi aiheeseen liittyvät poliittiset riskit, Guardian arvioi. Brittilehden mukaan prosessia tuskin olisi käynnistetty, ellei syyttäjänlaitoksella olisi tarpeeksi itsevarmuutta todistusaineiston riittävyydestä.

Trumpin tukijat toivovat vankilatuomion sijaan hänen paluutaan Valkoiseen taloon.

CNN arvioi, että oikeustapauksen varjo tulee leijailemaan tulevien vaalien yllä: Trump pyrkii tekemään oikeudellisista ongelmistaan republikaanien esivaalien teeman, jolloin näkyvät puoluevaikuttajat joutuvat ottamaan asiaan kantaa. Näin ollen oikeudenkäynti kietoutuu täysin Trumpin presidentinvaalikampanjaan.

Mahdollinen presidenttiys voisi myös mahdollistaa Trumpille oikeuskäsittelyn pysäyttämisen.

– Hän ei ole ehdolla pelastaakseen Amerikan, hän on ehdolla pelastaakseen itsensä. Jos se tarkoittaa oikeusjärjestelmän ja syyttäjien tuhoamista, hän tekee sen, CNN:n poliittinen kommentaattori Van Jones arvioi.

Itse oikeuskäsittelyn on tarkoitus edetä normaaliin tapaan. Seuraava askel on Nautan kuuleminen 27. kesäkuuta, jolloin hän vastaa syytteeseensä.

Tämän jälkeen osapuolet tapaavat oikeudessa parin kuukauden välein, kun hallitus toimittaa puolustukselle keräämiään todisteita. Näiden todisteiden pohjalta Trumpin asianajajat päättävät, kuinka pyrkivät hyökkäämään ex-presidentin syytteitä vastaan.

Trumpin on myös viimeisteltävä puolustuksensa. Hänen kerrottiin tavanneen Floridassa toimivia asianajajia maanantaina Miamissa sen jälkeen, kun hänen kaksi asianajajaansa oli irtisanoutunut.

Koska Trump odottaa oikeudenkäyntiä vapaalla jalalla, hän voi jatkaa vaalikampanjointiaan. Toistaiseksi on epäselvää, osallistuuko hän ensimmäiseen republikaanien väittelyyn 23. elokuuta Milwaukeessa. Jos osallistuu, häntä todennäköisesti hiillostetaan häntä vastaan nostetuista syytteistä.