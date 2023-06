Kirjailija Cormac McCarthy on kuollut

Pulitzer-palkittu kirjailija oli kuollessaan 89-vuotias.

Yhdysvaltalainen kirjailija, käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Cormac McCarthy on kuollut tiistaina kotonaan Santa Fessä. Hän oli kuollessaan 89-vuotias.

Miehen kuolemasta uutisoi New York Times. Kuoleman vahvistaa kustannusyhtiö Knopf.

McCarthy tunnetaan parhaiten romaaneista Tie, Menetetty maa ja Veren ääriin. Vuonna 2006 ilmestynyt Tie poiki kirjailijalle Pulitzer-palkinnon.

Hänen kirjoistaan tehdyistä elokuvasovituksista tunnetuin on Menetettyyn maahan pohjautuva No Country for Old Men, joka voitti aikanaan useita Golden Globe ja Oscar-palkintoja.

Kirjoittajana hänet tunnettiin siitä, kuinka hän kuvasi ihmisyyden häiritseviä puolia ja väkivallan leimaamaa elämää. New York Timesin mukaan McCarthy eli määrätietoisesti kirjallisuuden ”valtavirran” ulkopuolella eikä liiemmin hinkunut julkisuuteen.

Hän antoi urallaan vain kourallisen haastatteluita, NYT kertoo.