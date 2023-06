Oikeus­oppinut: Vaara on Trumpille todellinen – ex-presidentti voi kuolla vankilassa

Trumpia vastassa on jopa 37 syytettä.

Entinen presidentti on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Yhdysvaltain konservatiivisen uutiskanavan Fox Newsin oikeusopillinen asiantuntija Jonathan Turley pitää Donald Trumpin tuoreinta oikeusjupakkaa ex-presidentin kannalta elämän ja kuoleman kysymyksenä.

– Ongelma on, että hänen pitää saada värisuora. Hän on 76 vuotta vanha. Oikeuden tulee saada läpi vain yksi syytekohta ja hän voi lusia vankilassa loppuelämänsä. Puhumme rikoksista, joista voi tuomita vankilaan enimmillään kymmeneksi tai kahdeksikymmeneksi vuodeksi, Turley arvioi amerikkalaisyleisölle.

Synkkä asiantuntijalausunto kuultiin Trumpille ja republikaaneille perinteisesti suopeita uutisia ja arvioita tarjoavalla uutiskanavalla. Turley kiirehtikin lisäämään, että syyttäjien poliittiset motiivit voivat olla todellisia.

– Kyllä, on mahdollista, että oikeusministeriö haluaa hänet nalkkiin, mutta hän teki siitä helppoa.

Syyttäjät uskovat Trumpin pitäneen valtionsalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja hallussaan Mar-a-Lagon kartanossa Floridassa. Trumpia odotetaan tänään tiistaina Miamissa liittovaltion oikeustalolle, jossa istunto alkaa kello 22 Suomen aikaa. Hänen odotetaan kiistävän syyllisyytensä yhteensä 37 syytteeseen.

Turleyn mukaan syyttäjien todisteet Trumpia vastaan ovat ”melko vahvat”. Hän kuitenkin huomautti, ettei puolustuspuheenvuoroja ole vielä kuultu ja että syytteet ovat vahvimmillaan julkistamisensa yhteydessä.

– Ehkä he (puolustus) voivat tyrmätä osan näistä asioista. Mutta osa todisteista tulee hänen entisiltä avustajiltaan ja häntä kohtaavat lausunnot ovat hyvin raskauttavia. Niiden torjunta voi olla vaikeaa.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain ex-presidentti, jota vastaan nostetaan liittovaltiotason syytteet. Jo aiemmin hän sai New Yorkin osavaltiossa syytteet vaitiolorahojen maksuun liittyvässä tutkinnassa.

Kyseessä on historiallinen tilanne, sillä Trump on samaan aikaan ykkösehdokas republikaanipuolueensa presidenttiehdokkaaksi 2024 vaaleissa. Hän on väittänyt syytteitä poliittiseksi ajojahdiksi.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan reipas enemmistö amerikkalaisista – 57 prosenttia – katsoo Trumpin kelvottomaksi presidentin tehtäviin, mikäli hänet tuomitaan syylliseksi. Toisaalta samassa kyselyssä enemmistö republikaanivastaajista piti Trumpia pätevänä oikeuden päätöksestä riippumatta.

Enemmistö heistä piti ex-presidenttiin kohdistuvia oikeustoimia epäreiluina. Tuloksista uutisoi uutistoimisto CNN.