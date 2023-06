Ukrainan vastahyökkäyksellä on yksi tuskaisa haaste – nämä tekijät ratkaisevat onnistumisen

Miten Ukraina pystyy murtautumaan Venäjän massiivisten puolustuslinjojen läpi? Sotatieteiden tohtori Jarno Limnell kertoo, mitä vaaditaan vastahyökkäyksen menestykseen.

Ukrainan suurta vastahyökkäystä on odotettu alkavaksi. Vaikka Ukraina saisi joukkonsa ojennukseen ja kaluston valmiuteen, edessä ei ole mikään riemumarssi.

Venäjä on viime syksystä lähtien kaivanut juoksuhautoja, rakentanut panssariesteitä ja bunkkereita sekä miinoittanut puolustuslinjoja etulinjassa tuhansien kilometrien matkalta itäisessä ja eteläisessä Ukrainassa.

Linnoitusten ja juoksuhautojen verkosto ulottuu käytännössä koko itärantaman matkan: Luhanskin ja Donetskin alueilta Zaporizzjan seudulle ja aina etelään Hersonin liepeille saakka.

Linjoja on syvyyssuunnassa useita, eli valmistelut on tehty strategisesti huolellisesti. Linnoituksiin on myös kaivettu suuria panssarintorjuntaojia, joista ei pääse millään sotilasajoneuvolla yli.

Puolustuslinjan petollisin este ovat maahan kaivetut miinat. Panssari- ja jalkaväkimiinoja on kylvetty todennäköisesti tuhansia linnoitteiden eteen.

Kaikki tämä kertoo selvästi Venäjän suunnitelmista: Venäjä on valmistautunut puolustautumaan eikä aio vetäytyä tuumaakaan kauemmaksi.

Jotta Ukrainan vastahyökkäys voisi onnistua, Venäjän massiivisesta puolustuslinjasta pitäisi päästä murtautumaan läpi.

Miten se onnistuu?

Sotatieteiden tohtori, maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, kansanedustaja Jarno Limnell (kok) sanoo, että siinä tarvitaan kaikkien aselajien määrätietoista ja saumatonta yhteistyötä sekä osaavaa ja oikea-aikaista sodanjohtoa.

– Tarvitaan tykistöä ja muuta epäsuoraa tulta, joilla pyritään tuhoamaan puolustuslinjoja. Se on se keskeinen periaate. Sen lisäksi miinanraivausta, panssarijoukkoja ja ilmatukea sekä hyvä sodanjohtoa. Ja totta kai myös hyvää onnea, Limnell kuvaa.

Kyseessä on siis valtava yhteistoimintaoperaatio, jossa jokaisen täytyy hoitaa osansa jetsulleen.

Tarvitaan myös paljon miehiä. Perinteisten sotaoppien mukaan ajatellaan, että hyökkääjällä pitää olla kolmin–viisinkertainen miesylivoima, sillä puolustautuminen hyvissä linnoitusasemissa on aina helpompaa.

Nämä venäläiset konekiväärimiehet olivat vahdissa Zaporizzjan alueella viime syksynä.

– Nykyajan moderni aseistus hivenen kaventaa tätä miesylivoiman tarvetta, mutta onhan se iso kysymys, miten ukrainalaiset sotilaat riittävät, Limnell myöntää.

On arvioitu, että Ukrainalla olisi noin 40 000 koulutettua sotilasta ja kaikkiaan maksimissaan 100 000 miestä tulevaan operaatioon.

Toinen iso kysymysmerkki liittyy Ukrainan ilmavoimiin, joka ei ole ollut konfliktissa toistaiseksi näkyvässä roolissa. Ilman ilmatukea urakka vaikeutuu huomattavasti.

– Ilmatuki on todella tärkeä tällaisissa taisteluissa. Tämä on asia, joka jää sitten nähtäväksi, Limnell arvioi.

Limnell sanoo, että Ukraina on varmasti tutkinut ja tiedustellut Venäjän rakentamat linnoituslinjat parhaansa mukaan ja etsinyt niistä heikkoja kohtia.

– Uskon, että Ukraina etsii sopivaa mahdollisuutta ja paikkaa, missä ja milloin puolustuslinjasta olisi mahdollista päästä läpi. Kun luodaan enemmistöä sinne, minne murtokohtaa yritetään tehdä, myös sivustolta tehtävät tukihyökkäykset ovat tärkeitä, Limnell sanoo.

Yksi keskeinen kysymys on, miten miehet saadaan nopeasti ja oikea-aikaisesti keskitettyä oikeaan paikkaan herättämättä liikaa huomiota.

– Jos sotilaat ovat tasaisesti rintamalla, et ole vahva missään, Limnell kuvaa.

Limnell korostaa myös tunnettua sotaoppia: kaikki perustuu harhautukseen.

– Hyökkäykseen kuuluu aina oleellisena osana harhauttaminen. Huomio kiinnitetään toisaalle, jolloin toinen osapuoli joutuu reagoimaan siihen. Onnistumisen mahdollisuudet paranevat reilusti, jos kykenee yllätykseen ja tekemään jotakin sellaista, johon vastapuoli ei ole lainkaan valmistautunut, Limnell sanoo.

Tiedusteluanalyytikko Brady Africkin satelliittikuvista piirtämässä grafiikassa keltaiset viivat kuvaavat Venäjän joukkojen kaivamia linnoituksia Tokmakin ja Polohyn kaupungien välillä Zaporizzjan alueella viime jouluna.

Jos Ukraina onnistuu murtautumaan Venäjän puolustuslinjasta läpi, sen kannattaa Limnellin mukaan käyttää momentuminsa.

– Saatua menestystä kannattaa hyödyntää. Kun murtokohta on saatu, silloin kannattaa pyrkiä etenemään nopeasti.

Oppikirjan mukaan operaatio sujuu siis näin: murtokohdassa puolustus lamautetaan tykistö- ja raketinheitintulella. Hyökkääjän tankit hoitavat vastustajan ampuma­pesäkkeet, korsut ja panssarin­torjunnan. Mekanisoitu jalkaväki ottaa murtokohdan haltuun, minkä jälkeen paikalle tulevat miinanraivaajat ja työkoneet, joilla esteet siirretään tai räjäytetään.

Samaan aikaan vastapuolen tykistö ja raketinheittimistö lamautetaan omalla tykistöllä ja raketinheittimistöllä. Ja koko toiminta pitää suojata ilmatorjunnalla vastustajan lentoasetta vastaan.

Tykkituli on tärkeässä roolissa vastustajan puolustuslinjojen lamauttamisessa.

Kaiken tämän on toimittava synkronoidusti – jos jokin osa-alue pettää, toinen on pulassa.

Vaikka kaiken olisi valmistellut ja suunnitellut täysin valmiiksi, harvoin kaikki siltikään menee käsikirjoituksen mukaan.

– Tilanne on aina sodansumuinen. Aina tulee yllätyksiä, joihin pitää reagoida.

Joka tapauksessa alueiden takaisinvaltauksesta tullee Ukrainan joukoille haasteellista, vaivalloista ja hidasta. Se vaatii lisäksi raskaita taisteluita ja todennäköisesti isoja miestappioita.

Paljon riippuu Limnellin mukaan siitäkin, mikä on liikekannallepantujen venäläisten reserviläisten ja palkkasotilaiden mieliala puolustuslinnoituksissa.

Taisteluissa on aina vahvemmalla se puoli, jolla on parempi moraali ja taistelutahto.

Venäläisjoukkojen kranaatinheitin Donetskin liepeillä viime syyskuussa.

– Mikä on venäläisten taistelutahto varsinkin siinä tilanteessa, jos läpimurtoja tapahtuu? Jos paniikki­mieli­ala lähtee leviämään, sotajoukko on hyödytön. Se voi paeta paniikissa ja jättää kaiken irtaimistonsa jälkeensä siihen paikkaan.

Esimerkiksi viime syksynä Ukraina valtasi muutamassa päivässä satoja neliökilometrejä alueita käytännössä taisteluitta Koillis-Ukrainassa, kun Ukrainan hyökkäykseen valmistautumattomat venäläisjoukot pakenivat kaoottisissa tunnelmissa.

Kansainväliset asiantuntijat ovat povanneet, että Ukrainan vastahyökkäys – sitten kun se toden teolla alkaa – voi näytellä ratkaisevaa roolia koko sodan kannalta.

Jos Ukraina lyö Venäjän rintaman, se voi päästä niskan päälle koko sodassa. Jos hyökkäys epäonnistuu, toista ei ehkä tule pitkään aikaan.

Vastahyökkäys vaatii paljon miehiä. Nämä ukrainalaisjoukot palasivat viime keväänä Bahmutin taisteluista.

Epäonnistunut hyökkäys voi tuhota Ukrainan jäljellä olevat parhaat voimat ja uuden kaluston, laskea moraalia ja kyseenalaistaa länsimaisen aseavun.

Panssarisodankäynnin asiantuntija, everstiluutnantti evp. Olli Dahl sanoi huhtikuussa IS:lle uskovansa Ukrainan läpimurtomahdollisuuksiin.

– Ei ole mitenkään uutta maailmanhistoriassa, että tuollaisiin puolustuskokonaisuuksiin tehdään reikiä. En muista äkkiä sellaista puolustusasemaa, joka määrätietoisen ja keskitettyyn toimintaan kykenevän hyökkääjän toimenpitein olisi jäänyt murtamatta, Dahl sanoi tuolloin.

