Kahovkan padon sortumista on kuvattu yhdeksi pahimmista ekologisista katastrofeista Euroopassa vuosikymmeniin. Viranomaiset ovat nyt huolissaan tartuntatautien leviämisestä saastuneessa vedessä.

Kahovkan padon murtumisesta aiheutuneet tulvavedet ovat alkaneet laskemaan Ukrainassa, mutta esimerkiksi Hersonissa suuri osa alueesta on yhä veden varassa. Veden pinta on uutistoimisto Reutersin mukaan yhä noin kolme metriä tavallista korkeammalla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Ukrainan pelastusjoukot ovat evakuoineet tulvan vaikuttamilta alueilta noin 4 000 asukasta. Ihmisiä on evakuoitu myös Venäjän miehittämältä Dneprjoen itärannalta, kertoo Reuters.

Kaikkia ei kuitenkaan ole pystytty evakuoimaan. Ainakin kolme ihmistä kuoli ja kymmenen muuta loukkaantui sunnuntaina, kun Venäjä pommitti kolmea pientä venettä, jotka olivat kuljettamassa vanhempaa väestöä turvaan, kertoi alueenkuvernööri Reutersin mukaan.

Etelä-Ukrainassa venäläisten valtaamissa kahdessa kaupungissa, Hola Prystanissa ja Oleshkyssä, kuolleiden määrä on myös noussut 17:sta.

Kahovkan pato sortui 6. kesäkuuta Ukrainassa. Tulvavesien mahdollisella vaikutusalueella on arvioitu olevan yhteensä jopa 40 000 ihmistä.

CNN on kuvaillut, että padon murtuminen on jopa yksi pahimmista Euroopassa tapahtuneista ekologisista ja taloudellisista katastrofeista vuosikymmeniin.

Tulva-alueella on tuhoutunut koteja, kyliä ja viljelysmaita. Lisäksi kymmeniltä tuhansilta ihmistä puuttuu sähkö ja puhdas vesi.

The Kyiv Independentin mukaan neljällä Ukrainan alueella tulee olemaan padon murtumisen seurauksena vaikeuksia vedenjakelussa. On esitetty myös arvioita siitä, että vesi ei pääsisi virtaamaan patoturman myötä Krimille ainakaan vuoteen.

Suuri osa Hersonista on edelleen tulvaveden varassa. Kuva otettu alueella 7. kesäkuuta 2023.

Viranomaiset ovat nyt huolissaan myös tartuntatautien leviämisestä saastuneessa vedessä, kertoo BBC.

Hersonin viranomaisten mukaan talojen ja viemärien tulvat tarkoittavat, että vesi on nyt erittäin saastunutta, minkä vuoksi veden juominen on kielletty. Lisäksi vedessä ei saa kylpeä tai esimerkiksi kalastaa. Ihmisiä on ohjeistettu juomaan pullotettua vettä.

Maailman terveysjärjestön (WHO) Ukrainan edustaja, tohtori Jarno Habicht kertoi BBC:lle, että tilanne on alueella ”tuhoisa” ja puhtaan veden tarjoaminen on nyt etusijalla.

Mahdollisten tartuntatautien lisäksi alueen vesi on nyt myös täynnä vaarallista sotakalustoa. Ukrainan sisäministeriön mukaan tulvavedet ovat kuljettaneet mukanaan rannikolle esimerkiksi miinoja, ammuksia ja muita räjähteitä. Viranomaisten mukaan Mustan­meren­rannikko onkin nyt muuttumassa suorastaan ”kaatopaikaksi ja eläinten hautausmaaksi”, kertoo CNN.

IS uutisoi aiemmin, kuinka pahimmillaan tulvaveden mukana ympäristöön voi levitä myös radioaktiivista ainetta.

– Siellä on kuitenkin ydinvoimala yläjuoksulla. Siellä on aikaisemmin pohjalietteistä mitattukin jonkin verran kohonneita pitoisuuksia ennen sotaakin, sanoi Syken johtava tutkija Seppo Hellsten viitaten Zaporizzjan ydinvoimalaan.

Kahovkan padon sortumissyy ei ole tällä hetkellä tiedossa. Sekä Ukraina että Venäjä ovat syyttäneet toisiaan sen sortumisesta. Ukraina väittää Venäjän räjäyttäneen padon, ja Venäjä väittää Ukrainan tulittaneen patoa.

Kenraalimajuri evp, kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri arvioi aiemmin IS:lle, että todennököinen syyllinen räjähdykseen on Venäjä.

– Tulvittamalla Dnipron alajuoksun Kahovkasta merelle asti Venäjä tekee ukrainalaisten operaatiot Dnipro-joen ylitse mahdottomiksi, Toveri sanoi.

Zelenskyin mukaan kansainvälisen rikostuomio­istuimen tutkinta padon murtumisen syistä on jo alkanut, ja rikostuomio­istuimen jäseniä on vieraillut Hersonissa viime päivien aikana.

Kahovkan pato murtui tiistaina 6. kesäkuuta Ukrainassa. Sekä Ukraina että Venäjä ovat syyttäneet padon murtumisesta toisiaan.

Kahovkan padon lisäksi myös muiden Ukrainan patojen sortuminen on aiheuttanut huolta viime päivinä.

Ukraina väitti maanantaina, että Venäjän armeija on räjäyttänyt padon Mokri Jaly -joella Donetskin alueella. Räjäytetty pato on huomattavasti pienempi kuin Kahovkan pato, mutta silti räjähdys aiheuttanut tulvia läheisillä rannoilla.

Viranomaiset ovat esittäneet viime päivinä myös huolensa Zaporizzjan ydinvoimalan reaktoreiden jäähdytysveden saannista Kahovkan padon murruttua.

Reuters uutisoi aiemmin, kuinka Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA vaati sunnuntaina pääsyä Zaporizzjan ydinvoimalan alueelle tarkistuksia varten. Järjestö haluaa tarkistaa voimalaa ympäröivän vedenpinnan korkeuden siinä havaittujen ”merkittävien muutosten” jälkeen.

Ukrainan ympäristöministerin mukaan voimalan omien reaktoreiden jäähdyttämiseen käytettyjen lampien vedenpinta on kuitenkin pysynyt vakaana ja riittävänä, huolimatta lähellä sijaitsevan Kahovkan tekojärven vedenpinnan laskusta.