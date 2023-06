Ex-presidentin odotetaan kiistävän häntä vastaan nostetut syytteet oikeudessa Miamissa.

Trump on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump antautuu tiistaina liittovaltion viranomaisille ja hänelle luetaan syytteet salaisten asiakirjojen laittomasta hallussapidosta Floridan kartanossaan.

Trumpia odotetaan Miamissa liittovaltion oikeustalolle, jossa istunto alkaa kello 22 Suomen aikaa. Hänen odotetaan kiistävän syyllisyytensä yhteensä 37 syytteeseen.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain ex-presidentti, jota vastaan nostetaan liittovaltiotason syytteet. Jo aiemmin hän sai New Yorkin osavaltiossa syytteet vaitiolorahojen maksuun liittyvässä tutkinnassa.

Kyseessä on historiallinen tilanne, sillä Trump on samaan aikaan ykkösehdokas republikaanipuolueensa presidenttiehdokkaaksi 2024 vaaleissa. Hän on väittänyt syytteitä poliittiseksi ajojahdiksi.

Viranomaiset ovat varautuneet tehostetuin turvatoimin Trumpin pidätykseen tiistaina. Toimittajien pyyntö päästä oikeussaliin kuvaamaan istuntoa on evätty.

Ennakkotietojen mukaan Trumpilta otetaan ennen oikeuden istuntoa elektronisesti sormenjäljet, mutta ei pidätyskuvaa.