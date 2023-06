Naton historian suurin ilma­sota­­harjoitus on käynnissä – tällainen on kuvitteellinen skenaario

Suomen ilmavoimat on mukana Naton artikla 5:n mukaisessa Air Defender 23 -harjoituksessa, johon ottaa osaa yhteensä 250 lentokonetta ja 10 000 sotilasta.

Puolustusliitto Naton historian suurin ilmasotaharjoitus Air Defender 23 alkoi maanantaina johtovaltio Saksan isännöimänä. Harjoitus päättyy 23. kesäkuuta.

Harjoituksen skenaario on Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 5:n mukainen. Liittokunnan turvatakuut laukeavat, kun kuvitteellisen ”Occasus-sotilasliiton” joukot tunkeutuvat Saksan alueelle apunaan kuvitteellisen ”Brückner-organisaation” erikoisjoukkoja. Hyökkääjä saa haltuunsa neljänneksen Saksasta.

”Seuraava taktinen siirto on jo näkyvissä: Occasus yrittää työntyä pohjoiseen kohti Itämerta ja ottaa hallintaansa Rostockin sataman. Tähän se pyrkii käyttäen sabotaasi­operaatioita ja ilmavoimien tukemia erikoisjoukkoja”, kertoo Bundeswehr verkkosivuillaan harjoituksen lähtökohdasta.

IS vastaa seuraavassa kysymyksiin Air Defender 23 -harjoituksesta.

1. Miten Suomi osallistuu harjoitukseen?

Ilmavoimat lähetti Saksaan neljän F/A-18 Hornet -hävittäjän osaston. Suomalaiset Hornetit tukeutuvat Hohnin lentotukikohtaan Schleswig-Holsteinissa.

– Saksan panostus isäntämaatukeen ja linjahuoltoon on jo nyt ollut vaikuttavaa, kertoi everstiluutnantti Rami Lindström maanantaina Ilmavoimien Twitter-tilillä.

Ilmavoimien mukaan suomalaiset Hornetit lentävät tällä viikolla ilmasta-ilmaan-tehtäviä.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää hävittäjätaktiikkaa ja syventää yhteistoimintakykyä Nato-liittolaisten kanssa laajoissa monikansallisissa ilmaoperaatioissa, Ilmavoimat kertoi maanantaina tiedotteessaan.

Naton kumppanimaana Suomi ei voinut suoraan osallistua Naton harjoituksiin artikla 5:n mukaisessa roolissa. Huhtikuussa alkanut täysjäsenyys puolustusliitossa muutti tilanteen – Suomi on nyt samassa asemassa kuin muutkin Nato-liittolaiset voi harjoitella kollektiivista puolustusta täysipainoisesti.

2. Mikä on harjoituksen tarkoitus?

Nato haluaa osoittaa kykyään ilmavoiman nopeaan keskittämiseen suursodan skenaariossa, Naton jäsenmaan jouduttua sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi. Keskitetyn ilmavoiman käyttö sodassa on Naton vahvuuksia.

Harjoitus alleviivaa trans­atlanttisen yhteistyön merkitystä Euroopan puolustuksessa. Yhdysvallat vastaa suuresta osasta Naton ilmaoperaatiokyvyistä. Näin on myös Air Defender -harjoituksessa, johon tulee sata lentokonetta Yhdysvalloista.

Vaikka Air Defender 23:n skenaariossa kuvattu hyökkääjä on kuvitteellinen, harjoitus on tulkittu vahvaksi viestiksi Venäjälle. Nato kertoo harjoituksessa, että se kykenee lyömään hyökkääjän takaisin sekä suojaamaan omia lentotukikohtiaan, komentokeskuksiaan ja maajoukkojaan ilmasta. Pohjanmerellä ja Itämerellä Nato harjoittelee sukellusveneiden ja pinta-alusten torjuntaa.

– Air Defender on tarpeellinen, sillä me elämme entistä vaarallisemmassa maailmassa. Kohdatessamme vakavimman turvallisuuskriisin kokonaiseen sukupolveen, seisomme yhdessä rintamassa pitääksemme maamme ja kansalaisemme turvassa, sanoi Naton edustaja Oana Lungescu maanantaina.

Yhdysvaltain C-130-kuljetuskone johti maanantaina Saksan ilmatilassa osastoa, jossa on kaksi A-10-rynnäkkökonetta, kaksi puolalaista F-16-hävittäjää, kaksi italialaista Eurofighteria ja yksi B-1B-pommituskone.

3. Millaista lentokalustoa harjoituksessa on mukana?

Yhdysvallat toi harjoitukseen muun muassa F-15-hävittäjiä, F-35- ja F-16-monitoimihävittäjiä, F/A-18 Super Horneteja, elektroniseen sodankäyntiin erikoistuneita EA-18G Growler -koneita ja A-10-rynnäkkökoneita.

Suomen ilmavoimien Hornetien lisäksi harjoituksessa on mukana eri Saksan, Italian ja Britannian Eurofighter Typhoon -monitoimihävittäjiä ja eri maiden F-16-hävittäjiä. Ruotsi ottaa harjoitukseen osaa Saab JAS 35 Gripen -konein, jotka tukeutuvat Ronnebyn lentotukikohtaan Ruotsissa. Myös Unkari on lähettänyt harjoitukseen osaston Gripeneitä. Ilmatankkauskoneita on mukana yhteensä 15.

Luftwaffe on maalannut yhden A400M-kuljetuskoneen ja taktisten ilmavoimien Tornado-hävittäpommittajia erikoisväreihin.

Koneet tekevät yhteensä noin 200 lentosuoritetta päivässä. Osa kalustosta kuvaa harjoitustilanteissa vihollisen ilmavoimien koneita.

Luftwaffen A400M-kuljetuskone ja Tornado erikoisväreissä.

4. Aiheuttaako harjoitus häiriöitä lentoliikenteessä?

Kyllä, vilkas lentotoiminta vaikuttaa siviililiikenteeseen ja kuormittaa lennonjohdon toimintaa harjoitusalueilla. Saksan lennonjohtajien ammattiliitto GdF varoittaa laajoista vaikutuksista harjoitusalueiden matkustajaliikenteeseen. Laskennallisesti kyse voi liiton mukaan olla yhteensä jopa 50 000 minuutin myöhästymisistä per harjoituspäivä, kun ottaa huomioon kaikki matkustajalennot. Stuttgartin lentokentällä siviilikoneille sallittua nousu- ja laskeutumisaikaa on jatkettu kello kahteen saakka yöllä, jotta mahdollisia ruuhkia voidaan purkaa.

Väestölle Air Defender 23 voi merkitä lentomelun lisääntymistä harjoitusalueilla. Lentotoiminnan minimikorkeus on 3 350 metriä.

5. Millaiset ilmastopäästöt harjoitus aiheuttaa?

Vasemmistopuolue Linke teki päästöistä liittopäivillä kysymyksen Saksan liittohallitukselle. Vastauksen mukaan harjoitus aiheuttaa laskennallisesti yli 34 000 CO2-ekvivalenttitonnin kasvihuonekaasupäästöt ilmakehään. Määrä on arvio. Suurin osa päästöistä, yli 15 000 CO2-ekvivalenttitonnia, tulee Yhdysvaltain lentokalustosta. Saksan liikenteen päästöt samana aikana ovat noin 400 000 CO2-ekvivalenttitonnia.

Lähteet: Ilmavoimat, Bundeswehr, Nato, Der Spiegel, NDR, Svenska Dagbladet