Kommentti: Trump vie Yhdysvaltoja kaaokseen jo ennen vaaleja – ja se tuntuu kautta maailman

Uskomaton syytesuma tuntuu vain voimistavan Donald Trumpia. Kohta Yhdysvalloilla ei ole aikaa muun maailman asioille ennen vuoden 2024 loppua, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Hän ei ehkä enää ole Yhdysvaltain presidentti, mutta aina kaaoksen kuningas. Ja Trumpin sekasorto leviää jälleen.

Donald Trumpin on määrä kuulla tiistaina Floridassa liittovaltion rikossyytteet itseään vastaan. Ne liittyvät salaisten asiapaperien luvattomaan säilyttämiseen.

Se kuulostaa oikeastaan aika kesyltä miehelle, joka on tänä keväänä hävinnyt seksuaaliseen ahdisteluun liittyneen siviilikanteen ja saanut syytteen jutussa, joka liittyy pornotähdelle maksettuihin rahoihin. On itsestään selvää, että ne olisivat tuhonneet kenen tahansa muun mahdollisuudet pyrkiä Valkoiseen taloon.

Lisää oikeudellisesti vakavina pidettyjä syytteitä on luvassa. On epätodennäköistä, että ne pysäyttäisivät Trumpin.

Trumpin mukaan presidentti Joe Bidenin demokraattihallinto tehtailee syytteitä estääkseen hänen paluunsa.

Ei ole mitään syytä epäillä, että Yhdysvaltain oikeusjärjestelmä ei toimisi. Mutta Trump pystyy käyttämään hyväkseen uskomatonta syytesumaansa, vaikka se olisi kuinka seurausta hänen omista toimistaan.

Yhdysvalloissa syyttäjäviranomaiset valitaan avoimen poliittisesti. Esimerkiksi New Yorkissa Trumpille rikossyytteitä ajava Alvin Bragg on virassaan demokraattien mandaatilla. Maassa normaalin käytännön vuoksi Trumpin on kuitenkin helppo väittää syyttäjiään puolueellisiksi.

Toistaiseksi Trumpia tukevat mielenosoitukset ovat jääneet pienemmiksi kuin hän on toivonut ja viranomaiset pelänneet. Vuoden 2020 presidentinvaaleja edeltänyttä väkivaltaa ei ole vielä nähty.

Kun kaikki huomio nyt kääntyy Trumpiin, sekin on mahdollista.

Trumpin innokkaita kannattajia Floridassa. Trump toivoo syytteidensä vain kannustavan heitä.

Republikaanien esivaaleissa Trumpin viimeisimmät haastajat ovat hänen entinen varapresidenttinsä Mike Pence ja entinen kuvernööri Chris Christie. Heidän ilmaantumisensa joukkoon ei ole hyvä uutinen vahvimpana kilpailijana pidetylle Ron DeSantisille, joka toivoi yhdistävänsä Trumpin vastustajat puolueessa.

Vuoden 2016 presidentinvaaliin Trump pääsi republikaanien ehdokkaaksi vastoin todennäköisyyksiä, kun muu ehdokaslauma söi toistensa kannatusta. Nyt sama voi toistua, kun Trump on valmiiksi ennakkosuosikki.

Väkijoukko hurrasi maanantaina Floridaan palanneen Trumpin autosaattueelle.

Trumpista ei välttämättä tule toista kertaa Yhdysvaltain presidenttiä. Silti hänen uusi nousunsa syö nykyisen presidentin Joe Bidenin mahdollisuutta hoitaa virkaansa.

Yhdysvaltain politiikassa huomio kiinnittyy loppuvuoden Trumpin nousuihin ja laskuihin. Bidenissa kiinnostaa lähinnä hänen terveydentilansa.

Mitä kiivaammaksi taisto käy, sitä vähemmän aikaa Bidenille jää miettiä tapahtumia Yhdysvaltain ulkopuolella. Tämä herättää hermostusta erityisesti Ukrainassa, jonka asialle Trump on penseä. Euroopan johtajat ovat arvostaneet sitä, että Biden ajaa Yhdysvaltain asiaa liittoutumien eikä määräilyn kautta. On selvää, kelle he pitävät peukkua Yhdysvaltain vaaleissa.

Jos Trump ottaa republikaanien presidenttiehdokkuuden, Yhdysvalloilla ei ole aikaa muun maailman asioille ennen vuoden 2024 loppua.

Maanantaina menehtynyt Silvio Berlusconi oli populismin oppi-isä, jonka kikkoja Trumpkin toistaa.

Italian entinen pääministeri Silvio Berlusconi kuoli maanantaina. Hänen perintönsä elää Trumpissakin.

Trumpia suru-uutinen tuskin hetkautti. Kohtuuden nimessä hänen olisi kuitenkin pitänyt viettää hiljainen hetki.

Berlusconi loi 1990-luvun alussa sen oikeistopopulistisen reseptin, jota monet poliitikot ovat länsimaissa pystyneet hyödyntämään. Hän keksi tavan kerätä sekä hyvinvoivan keskiluokan että yhteiskunnan unohtamien ihmisten ääniä yhtä aikaa. Yhdysvalloissa Trump toisti saman vuonna 2016.

2020-luvun lähestyessä puoliväliään resepti ei vaikuta pätkääkään vanhentuneelta.