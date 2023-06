ISW: Vasta­hyökkäys on edennyt – Ukrainan mukaan Venäjä on räjäyttänyt toisenkin padon

On viitteitä siitä, että Ukraina on onnistunut vapauttamaan asutuskeskuksia maan itäosassa.

Ukrainan vastahyökkäys todistettavasti edennyt, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Niin geopaikannettu kuvamateriaali kuin venäläiset lähteetkin antavat viitteitä siitä, että Ukraina on onnistunut vapauttamaan asutuskeskuksia maan itäosassa Velyka Novosilkassa Donetskissa, ISW sanoo. Venäläisten lähteiden mukaan ukrainalaiset ovat hyökänneet myös Zaporizzjan alueella Orihivin lähellä ja saavuttaneet siellä voittoja, ISW kirjoittaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi lauantaina Ukrainan vastahyökkäyksen alkaneen. Zelenskyi kuitenkin kieltäytyi kertomasta vastahyökkäyksestä mitään yksityiskohtia.

Ukrainan asevoimat sanoi eilen, että Venäjän armeija on räjäyttänyt padon Mokri Jaly -joella Donetskin alueella. Asiasta raportoi muun muassa Ukrainskaja Pravda -sanomalehti.

Räjäytetty pato on huomattavasti pienempi kuin Kahovkan pato, joka tuhoutui viime viikolla. Uusi patoräjähdys on kuitenkin aiheuttanut tulvan läheisillä rannoilla.

Ukrainan asevoimien mukaan Venäjä pyrkii patojen räjäytyksellä häiritsemään Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä.

Noin kolmasosa Ukrainan pommisuojista on suljettu tai käyttökelvottomia, kertoo valtion pelastusviranomainen Facebookissa. Asiasta on kirjoittanut englanniksi ainakin uutissivusto Kyiv Independent.

Ukrainalaisviranomaiset ovat tarkastaneet tuoreeltaan ympäri maata liki 63 000 pommisuojaa, mikä lähentelee Kyiv Independentin mukaan kaikkien Ukrainan pommisuojien yhteenlaskettua määrää.

Tarkastetuista pommisuojista 23,6 prosenttia ei soveltunut käytettäväksi, kun taas 9,3 prosenttia oli suljettu.

Maan pääkaupungissa Kiovassa tarkastettiin kaikkiaan 4 655 suojaa, joista noin kolmasosa ei soveltunut käyttöön. Suljettujen suojien osuus oli Kiovassa 0,6 prosenttia.

Ukrainalaisviranomaiset aloittivat maanlaajuisen tarkastuksen sen jälkeen, kun kaksi naista ja yhdeksänvuotias lapsi sai surmansa Kiovassa kesäkuun alussa, kun he eivät olleet päässeet sisälle läheiseen pommisuojaan.

Viranomaisia kritisoitiin tapauksen vuoksi, koska he eivät olleet varmistaneet siviiliväestön asianmukaista turvaamista Venäjän jatkuvien hyökkäysten keskellä.