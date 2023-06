Ukraina näyttää menettäneen puolet Suomen antamista Leopard-tankeista – tämä asiasta tiedetään

Asiantuntija John Helinin mukaan ei ole varmuutta, ovatko raivauspanssarivaunut tuhoutuneet kokonaan, vai onko ne vain hylätty.

Ukraina näyttää menettäneen kolme Suomen lähettämää Leopard-panssarivaunua Etelä-Ukrainassa Zaporizzjan rintamalla.

Kuvaa vaunuista jaettiin venäläisellä sotaa seuraavilla Telegram-kanavilla.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin vahvisti asian Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa esimerkiksi Sotilasilmiantaja-nimisen Telegram-kanavan jakama kuva vaikuttaa aidolta.

Puolustusvoimista ei kommentoitu asiaa.

Helinin mukaan tilanne on todennäköisesti tapahtunut jo viime viikolla. Hän sanoo, ettei ole varmuutta, ovatko vaunut tuhoutuneet kokonaan, vai onko ne vain hylätty.

– Meillä on kuvat ja yksi video alueesta, jolloin emme saa selkeää kuvaa menetyksen syystä.

Suomen Ukrainalle antamat Leopardit ovat raivauspanssarivaunuja, joihin on asennettu miina-aura. Sen vuoksi vaunut voi tunnistaa kuvasta suomalaisiksi.

Suomi antoi tänä vuonna Ukrainalle kaikki kuusi Leopard 2R -raivausvaunuaan. Puolustusvoimien mukaan vaunut olivat olleet Suomessa vähällä käytöllä, sillä niillä toimiminen joka puolella Suomessa talvioloissa oli vaikeaa.

Puolustusvoimat esitteli Leopard 2R -raivauspanssarivaunut ensimmäisen kerran vuonna 2007.

Helinin mukaan on vaikeaa sanoa varmasti, miten vaunuihin on isketty. Yksi vaihtoehto on, että vaunuja on ammuttu panssarin­torjunta­ohjuksilla helikoptereista.

– Olemme nähneet alueelta videokuvaa, jossa venäläiset helikopterit pystyvät käyttämään panssarin­torjunta­ohjuksia noin 5–8 kilometrin päästä miinakenttiä ylittäviä vaunujonoja vastaan.

– Miinakenttä tuskin on niitä suoraan tuhonnut. Kyseessä on kuitenkin miinanraivaus­vaunut, joten niiden pitäisi pystyä navigoimaan miinoitteessa hyvin.

Kuvissa vaunut näyttävät olevan aukiolla hyvin lyhyiden välimatkojen päässä toisistaan.

– Eihän tuo järkevimmältä toiminnalta näytä. Herättää kysymyksiä miksi niitä on kolme tuollaisessa sumpussa, Helin sanoo.

Myös kenraalimajuri evp, kansanedustaja Pekka Toveri kommentoi suomalaisten Leopardien kohtaloa Twitterissä. Hän ei sanoisi kuvien perusteella vaunuja tuhotuiksi.

– Kaikki näyttävät varsin ehjiltä, yksikään ei pala. Näyttävät korjattavissa olevilta, kuten aiemmissa Ukrainan ”tuhottuja länsivaunuja” esittävissä kuvissa, Toveri kirjoittaa.

Vaunuihin on isketty Zaporizzjan alueella Orihivin kaupungista etelään venäläisten etuasemien tuntumassa.

Kyseinen ukrainalaisosasto on menettänyt Helinin mukaan merkittävän määrän tärkeintä kalustoaan.

– Se vaikuttaa tämän yksittäisen osaston toimintaan merkittävästi. Tämä osoittaa sen, että vastahyökkäys ei tule olemaan helppoa.

Helin sanoo, että Ukrainan joukot ovat päässeet etenemään Zaporizzjan alueella hyvin vähäisesti.

– Paremmin on edetty Zaporizzjan ja Donetskin alueiden rajalla. Novosirkan kaupungin ympäristössä Ukraina on edennyt viikon aikana noin kahdeksan kilometriä, Helin sanoo.

Helin sanoo, että Ukrainan eteneminen vastahyökkäyksessä ei ole ollut niin nopeaa, kuin olisi toivottu. Hänen mukaansa ei kuitenkaan näytä siltä, että vastahyökkäys olisi suurissa ongelmissa.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt myös kuva, jossa näyttäisi olevan samankaltainen yksittäinen miina-aura kuin Leopard-vaunuissa.

Helinin mukaan miina-auroja on voitu lähettää Ukrainaan varaosiksi, ja ukrainalaiset ovat liittäneet niitä muihin vaunuihin.

– Tai sitten on käynyt niin, että suomalainen raivausvaunu on ollut alueella, ja raivain on kärsinyt vahinkoa, minkä takia se on irrotettu, Helin sanoo.

Raivauspanssarivaunu on rakennettu Leopard 2A4 -vaunun alustalle. Taistelu­panssari­vaunusta on poistettu torni, joka on korvattu kiinteällä rakenteella. Muutostyöt on tehnyt Patria.

Vaunun eteen on asennettu järeä raivausaura, jonka tehtävänä on siirtää miinat syrjään panssariuralta. Näin raivaus­panssarivaunu avaa tietä perässä tuleville taistelu­panssari­vaunuille ja muille ajoneuvoille.

Raivauspanssarivaunu on paremmin suojattu kuin Leopard 2A4, josta se on rakennettu. Pohjaan on lisätty toinen panssarilevy, jotta miehistö olisi paremmin suojattu panssarimiinan räjähdykseltä. Miehistötila on paineistettu ja siten suojattu sisään tunkeutuvilta radioaktiivisilta tai kemiallisilta aineilta.