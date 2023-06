Trumpin hallinnossa oikeusministerinä toiminut Bill Barr puolestaan arvioi, että hänen ex-pomonsa on mennyttä, jos edes puolet syytteistä on totta.

Trumpin on määrä astua liittovaltion tuomioistuimen eteen tiistaina Floridan Miamissa syytteenlukua varten.

Yhdysvaltain edellistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan nostetut rikossyytteet ovat poliittinen ajojahti, väittää Trumpin asianajaja.

Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa muun muassa maanpuolustus­salaisuuksien säilyttämisestä vakoilulain vastaisesti ja väärien lausuntojen antamisesta. Trumpin asianajajan Alina Habban mukaan syytteet pohjaavat asiakirjoihin, joiden turvaluokitus oli poistettu ja jotka olivat hänen sanojensa mukaan muistoesineitä.

Uutiskanava Fox Newsilla tapausta kommentoineen Habban mukaan Trump ei ole tehnyt mitään väärää.

– Tämä on täysin poliittisesti motivoitunutta. Vaaleihin sekaantumista parhaimmillaan, hän väitti.

Trump on niin ikään yrittänyt maalata syytteistä kuvaa vaalien häirintänä, jonka takana on jatkokaudelle pyrkivä presidentti Joe Biden ja tämän kampanjatiimi.

Habba ei myöskään omien sanojensa suosittelisi, että hänen asiakkaansa ryhtyisi minkäänlaiseen syyteneuvotteluun asiassa.

– Se olisi syyllisyyden tunnustamista. Hän ei koskaan tunnustaisi syyllisyyttään, Habba sanoo.

Asianajajan mukaan asiakirjojen turvaluokituksen poistamisessa ja asiakirjojen mukaan ottamisessa ei ollut mitään väärää.

Asianajaja: Trumpilla oikeus asiakirjoihin

Liittovaltion tason syytteissä on kyse siitä, että Trump oli pitänyt hallussaan salattuja asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen. Trump oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.

Syytehakemuksen mukaan Trumpin uskotaan myös juonineen piilotellakseen salattuja asiakirjoja viranomaisilta. Trumpin lisäksi syytteessä on hänen avustajansa Waltine Nauta, jota syytetään liikemiehen auttamisesta asiakirjojen salaamisessa.

Habban mukaan Trump oli vastustanut viranomaisia, koska tämä oli turhautunut viranomaisiin, jotka käyvät läpi hänen henkilökohtaisia tavaroitaan.

– Hänellä on täysi oikeus pitää hallussaan turvaluokiteltuja asiakirjoja, joiden turvaluokituksen hän on poistanut -- asioita, jotka ovat muistoesineitä, asioita, jotka hänellä on oikeus ottaa, Habba sanoi Foxilla.

– Jos minulla on asiakirjoja, jotka minulla on oikeus pitää hallussani Valkoisen talon jättäneenä presidenttinä, haluanko ihmisten penkovan henkilökohtaisia tavaroitani? En, hän lisäsi.

”Trump ei ole uhri”

Trumpin presidenttikauden aikana oikeusministerinä toimineen Bill Barrin mukaan oikeusministeriön esittämät syytteet ovat hyvin seikkaperäisiä ja raskauttavia. Niin ikään Foxille kommentoineen Barrin mukaan Trump ei ole ajojahdin uhri, niin kuin tämä toistuvasti väittää. Trumpin esittäminen uhrina on Barrin mukaan naurettavaa.

– Kyllä, hän on ollut aiemmin uhri. Kyllä, hänen vastustajansa ovat ajaneet häntä pakkomielteisesti takaa tekaistujen väitteiden varjolla, ja olen ollut hänen rinnallaan puolustamassa häntä, hän sanoo.

Hän painottaa tilanteen olevan nyt kuitenkin hyvin erilainen.

– Hän ei ole uhri tässä, Barr lisää.

Barrin mukaan Trump oli täysin väärässä siinä, että hänellä olisi ollut oikeus pitää kyseisiä asiakirjoja hallussaan. Entinen oikeusministeri kuvailee Trumpilla olleiden asiakirjojen lukeutuvan maan arkaluonteisimpiin salaisuuksiin.

– Ajatus siitä, että presidentillä on täydet valtuudet julistaa mikä tahansa asiakirja henkilökohtaiseksi, on -- naurettava, Barr sanoi Foxille.

Barrin mukaan Trump on mennyttä, jos edes puolet syytteistä on totta.

Trump pitää puheen tiistaina

Oikeusministeriön erikoissyyttäjän Jack Smithin nostamista syytteistä voi saada kustakin jopa 20 vuoden vankeustuomion.

Trumpin on määrä astua liittovaltion tuomioistuimen eteen tiistaina Floridan Miamissa syytteenlukua varten. Tämän jälkeen hän aikoo vaalikampanjansa mukaan pitää tiistai-iltana puheen golfklubillaan New Jerseyssä, noin 2 000 kilometrin päässä oikeustalosta.

Keskiviikkona 77 vuotta täyttävä, kahdesti virkasyytteeseen asetettu ja nykyiselläänkin lukuisten oikeustoimien keskellä kärvistelevä liikemies pyrkii republikaanien presidentti­ehdokkaaksi. Ensi vuonna järjestettävissä vaaleissa Trumpilla olisi todennäköisesti vastassa istuva demokraattipresidentti Biden, joka kukisti liikemiehen vuoden 2020 vaaleissa.

Kysely: Syytteet jakavat kansaa

Sunnuntaina julkaistu ABC-Ipsosin kysely alleviivasi maan poliittista jakautuneisuutta syytteeseen liittyen. Kyselyn vastaajista 48 prosenttia katsoo, että Trumpia vastaan olisi pitänyt nostaa syytteet, kun taas 47 prosenttia uskoo syytteiden olevan poliittisia.

Syytteiden nostamisen jälkimainingeissa 910 satunnaiselle aikuiselle tehty kysely osoittaa myös, että vankka 61 prosentin enemmistö pitää syytteitä erittäin tai jokseenkin vakavina. 28 prosenttia puolestaan on sitä mieltä, että syytteet eivät ole liian vakavia tai lainkaan vakavia.