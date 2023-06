Pohjois-Korean Kim ilmaisi tukensa Venäjälle

Viestissä Kim ylistää Venäjän presidentin Vladimir Putinin ”oikeaa päätöstä vihamielisten joukkojen lisääntyvien uhkausten estämiseksi”.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un tarjoaa maansa täyden tuen Venäjälle, kertoo Pohjois-Korean valtionmedia KCNA.

Kim kertoo asiasta Venäjän presidentille Vladimir Putinille osoitetussa viestissä. Kim lähetti onnittelunsa Venäjän kansallispäivänä, jota vietetään tänään. Venäjä on yksi niistä harvoista maista, jotka ylläpitävät ystävällismielisiä välejä Pohjois-Korean kanssa.

KCNA:n maanantaina julkaisemassa viestissä ei mainita suoraan Venäjän Ukrainassa käymää hyökkäyssotaa, mutta ylistetään Putinin ”oikeaa päätöstä ja ohjausta — vihamielisten joukkojen lisääntyvien uhkausten estämiseksi”.

Viestin mukaan Pohjois-Korean kansa ojentaa täyden tukensa ja solidaarisuutensa venäläisille, kun he taistelevat maansa suvereenien oikeuksien, kehityksen ja etujen säilyttämiseksi. Kimin mukaan tätä taistelua käydään imperialistien ylimielisiä ja mielivaltaisia käytäntöjä vastaan.

Pohjois-Korea ilmaissut tukeaan aiemminkin

Pohjois-Korea on esittänyt tukiviestejä Venäjän suuntaan aiemminkin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainassa viime vuoden helmikuussa. Pohjois-Korea on kuvaillut konfliktia Yhdysvaltain sijaissodaksi, jonka tavoitteena on Venäjän tuhoaminen. Pohjois-Korea on myös tuominnut sotilaallisen avun, jota länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle.

Tammikuussa Yhdysvallat syytti Pohjois-Koreaa rakettien ja ohjusten toimittamisesta venäläiselle Wagner-palkkasotilasyhtiölle. Pohjois-Korean hallinto kiisti väitteen,

Maaliskuussa Yhdysvallat puolestaan sanoi, että sillä on todisteita, joiden mukaan Venäjä tarjoaisi ruoka-avustusta köyhälle Pohjois-Korealle, jos tämä toimittaisi Venäjälle aseita Ukrainassa käytävää sotaa varten.

YK:n turvallisuusneuvoston pysyvänä jäsenenä Venäjä on pitkään vastustanut Pohjois-Koreaan kohdistuvan paineen lisäämistä. Pohjois-Korea on ydinase- ja ohjusohjelmiensa vuoksi useiden YK:n ja lännen asettamien pakotteiden alaisena.