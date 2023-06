Länsimielinen Eurooppa nyt -puolue nousemassa suurimmaksi Montenegron parlamenttivaaleissa

Montenegron sisäpolitiikka on ollut tuulista viime vuosina, ja hallitus on vaihtunut taajaan.

Montenegrossa länsimielinen Eurooppa nyt -puolue näyttäisi nousevan suurimmaksi puolueeksi parlamenttivaaleissa, kertoo Balkan Insight.

CEMI-vaalitarkkailujärjestön mukaan Eurooppa nyt -puolue on kerännyt runsaat 25 prosentin ääniosuuden, kun äänistä on laskettu noin 70 prosenttia. Perinteisen valtapuolueen sosialistien johtama koalitio on jäämässä kakkoseksi runsaan 23 prosentin ääniosuudella.

Montenegron sisäpolitiikka on ollut tuulista viime vuosina, ja hallitus on vaihtunut taajaan. Vaalien toivotaan avaavan kuukausia kestäneen poliittisen umpisolmun.

Huhtikuussa Eurooppa nytin Jakov Milatovic voitti yllättäen presidentinvaalien toisella kierroksella sosialistien Milo Djukanovicin, joka oli hallinnut maata vuosikymmeniä joko presidenttinä tai pääministerinä.