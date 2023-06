Skotlannin ex-johtaja Sturgeon pidätetty taloussotkujen vuoksi

Aiemmin kiinni otettiin muun muassa Sturgeonin aviomies, joka sittemmin vapautettiin.

Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon on pidätetty

Skotlannin entinen pääministeri Nicola Sturgeon on pidätetty taloudellisten epäselvyyksien vuoksi, poliisi ja brittimedia kertovat. Poliisin mukaan tutkijat kuulustelevat häntä.

Poliisi ei nimennyt Sturgeonia, mutta kertoi 52-vuotiaan naisen pidätyksestä, joka liittyy Skotlannin kansallispuoluetta koskevaan taloustutkintaan. Brittimedia vahvisti, että pidätetty nainen on Sturgeon.

Sturgeonin tiedottajan mukaan Sturgeon tekee yhteistyötä tutkijoiden kanssa, BBC kertoo. Puolue ei kommentoinut pidätystä.

Kyseessä on jo kolmas pidätys samassa tutkinnassa. Huhtikuussa kiinni otettiin Sturgeonin aviomies Peter Murrell, joka on myös puolueen entinen toiminnanjohtaja. Hänet on sittemmin päästetty vapaaksi, eikä häntä vastaan ole toistaiseksi nostettu syytteitä. Huhtikuussa pidätettiin myös puolueen varainhoitaja Colin Beattie. Hänkin pääsi vapaalle jalalle syytteittä.

Poliisi pyrkii tutkinnassaan selvittämään muun muassa, mitä tapahtui puolueen jäsenten lahjoittamille yli 600 000 punnalle, jotka oli tarkoitus käyttää mahdollisesti tulevaisuudessa järjestettävän itsenäisyyskansanäänestykseen kampanjointiin.

Sturgeon erosi Skotlannin pääministeri tehtävästä yllättäen helmikuussa. Hän ehti toimia tehtävässä kahdeksan vuotta.