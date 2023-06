Ukraina pitää tiedot hyökkäyksestä tiukasti salassa. Länsimaiden arvioiden mukaan Ukraina menestys rintamalla on vaihtelevaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantaina sen, mistä läntiset asiantuntijat ovat puhuneet pitkin viikkoa: Ukraina on aloittanut kauan odotetun vastahyökkäyksen, jonka tarkoitus on häätää venäläismiehittäjät maasta.

– Vastahyökkäys ja puolustustoimet ovat käynnissä Ukrainassa. Tällä hetkellä en kerro yksityiskohdista, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi antoi lausuntonsa hieman sen jälkeen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin väitti, että Ukrainan vastahyökkäys oli alkanut jo epäonnistua.

Vastahyökkäyksen onnistumista tai epäonnistumista on aikaista arvioida, sillä se voi kestää kuukausia. Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että onnistumista voi arvioida loppukesästä.

Ukrainan armeijan kuvaa Bahmutissa. Ukraina väittää tuhonneensa Venäjän kalustoa 9. kesäkuuta.

Ukraina on valmistautunut vastahyökkäykseen jo kuukausia, ja länsimaissa siltä odotetaan paljon. Hyökkäyksestä – tai oikeammin useista hyökkäyksistä – ei tiedetä paljon, sillä Ukraina on toivonut täydellistä operaatiohiljaisuutta eli ukrainalaisia pitämään omana tietonaan kaiken hyökkäyksiin liittyvän.

Zelenskyi kieltäytyi lauantaina kertomasta yksityiskohtia Ukrainan aloittamista operaatioista.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Ukraina hyökkää ainakin neljällä alueella: Kreminnassa Itä-Ukrainassa, Bahmutissa, Länsi-Donetskissa lähellä Zaporizzjan alueen rajaa ja Zaporizzjan länsiosissa.

Myöskään Ukrainan joukkojen koosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta julkisuudessa on arvioita, että Ukraina on muodostanut hyökkäystä varten 12 prikaatia, joista ainakin osa on länsimaiden kouluttamia. Suurin osa niiden aseistuksesta on peräisin länsimaista.

Ukraina ei ole kertonut, mihin se pyrkii vastahyökkäyksellä, mutta läntiset asiantuntijat ovat arvioineet, että se pyrkisi eristämään Krimin niemimaan. Eristääkseen niemimaan, jota Venäjä on miehittänyt vuodesta 2014 lähtien Ukrainan pitäisi päästä etenemään Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Melitopolin kaupunkiin, jonka kautta kulkee rautatie Krimille.

Ukrainalaissotilaita yhdysvaltalaisen M113-panssariajoneuvon kyydissä lähellä Bahmutia.

Myöskään taistelujen tilanteesta ei tiedetä paljon. Britannian puolustusministeriön tiedustelukatsauksen mukaan sekä Venäjän että Ukrainan toimet taistelukentällä ovat vaihdelleet. Osassa taisteluista Ukraina on todennäköisesti edennyt, mutta osassa se on edennyt hitaammin.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä on onnistunut puolustamaan alueita uskottavasti, mutta osa venäläisjoukoista on vetäytynyt sekasortoisessa tilassa. Venäjän ilmavoimat on ollut poikkeuksellisen aktiivinen Etelä-Ukrainassa.

Venäläislähteet ovat revitelleet viikonlopun aikana kuvilla, joissa näkyy tuhoutunutta Ukrainalle lahjoitettua sotilaskalustoa. Myös yhdysvaltalaislähteet ovat kertoneet, että Ukraina olisi menettänyt raskasta kalustoa.

Ukrainan apulaispuolustusministeri Hanna Maliar sanoi lauantaina, että ”vielä ei ole kehitetty sotilaskalustoa, joka ei tuhoutuisi”. On selvää, että myös hyökkääjä kokee tappioita, jotka saattavat olla jopa raskaampia kuin puolustajan.

Ukrainalaissotilaita rintamalla Behmutin lähistöllä.

ISW on tosin kiinnittänyt huomiota siihen, että ainakaan kaikki kalusto ei vaikuta kuvien perusteella tuhoutuneen, vaan kalusto voisi olla korjattavissa.