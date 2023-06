Kanadasta levinnyttä savua on havaittu Norjassa asti.

Kanadassa palavien satojen metsäpalojen aiheuttama savu on leijaillut Norjaan asti, arvioivat norjalaiset tutkijat.

Savu on aiheuttanut ongelmia Yhdysvalloissa ja Kanadassa. New Yorkissa savu on tehnyt kaupungin ilmasta erityisen saastuneen ja värjännyt sen apokalyptisen oranssiksi.

Lue lisää: Apokalyptinen näky New Yorkissa – ihmiset ohjeistettu sisätiloihin, eläintarhan eläimet evakuoitu

Jopa 75 miljoonaa ihmistä asuu Pohjois-Amerikan alueilla, joissa savu on aiheuttanut ongelmia ilmanlaadun kanssa.

New York värjäytyi maastopalojen savun myötä oranssiksi. Samalla ilmanlaatu romahti.

CNN:n mukaan Norjan ilmasto- ja ympäristötutkimuksen instituutissa (NILU) on löydetty kasvavia savun määriä herkkien työkalujen avulla. Savun alkuperä on onnistuttu selvittämään säämalleja hyödyntäen.

NILU:n tutkijan Nikolaos Evangelioun mukaan norjalaiset voivat jopa haistaa savun tai huomata haalean usvan leijailevan ilmassa. Norjaan levinneestä savusta ei kuitenkaan pitäisi olla samanlaisia terveyshaittoja kuin Pohjois-Amerikassa koettiin.

Evangelioun mukaan savu todennäköisesti leviää vielä suureen osaan Eurooppaa, mutta muualla Euroopassa savua tuskin voi enää ihmisen tuntoaisteilla aistia.

– Kanadan palojen kaltaisista metsäpaloista lähtevä savu imeytyy korkeaan ilmanalan ja täten pysyy ilmakehässä kauemmin voiden matkustaa pitkiä matkoja, hän sanoi.

Savu levisi Kanadasta Norjaan asti kulkien yli Grönlannin ja Islannin.

Pohjois-Amerikasta lähtöisin ollutta metsäpalosavua on mitattu Norjassa aiemminkin. Vuonna 2020 Norjan pohjoisessa saaristossa mitattiin Kalifornian ennätyssuurista maastopaloista lähtöisin ollutta savua.