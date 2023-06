Liittovaltion syyttäjien mukaan Trumpin hallussa oli asiakirjoja, jotka koskivat muun muassa ydinaseita, aseohjelmia ja maan puolustussuunnitelmia.

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump säilytti salaisia asiakirjoja muun muassa Floridan-kartanonsa kylpyhuoneessa sekä juhlasalissa, näyttävät juuri julkaistut kuvat.

Floridan piirioikeuden julkaisemissa kuvissa näkyy lukuisia pahvilaatikoita pinottuna eri huoneisiin. Asiakirjoja sisältäviä laatikoita on varastohuoneiden lisäksi kasattu ilmeisesti myös Trumpin Mar-a-Lago-kartanon kylpyhuoneeseen sekä pramean juhlasalin lavalle.

Perjantaina uutisoitiin, että Trumpia kohtaan on nostettu kaikkiaan seitsemän liittovaltion rikossyytettä. Syytteet koskevat salaiseksi luokiteltujen asiakirjojen käsittelyä.

Oikeusministeriön mukaan tämä saattoi vaarantaa maan turvallisuuden. Trumpia vastaan on nostettu syyte lähes 40 syytekohdassa.

Syytteitä on asetettu myös Trumpin entistä sotilaspalvelijaa Walt Nautaa vastaan, kertovat CNN ja The New York Times. Syytteiden mukaan Nauta valehteli FBI:lle, ettei tiennyt Trumpin kartanoon viedyistä asiakirjoista, vaikka oli tosiasiassa auttanut ex-presidenttiä asiakirjalaatikoiden siirtämisessä.

Eräs Trumpin säilömiä asiakirjoja esittävä kuva löytyi oikeusministeriön mukaan myös Nautan hallusta.

Yhdysvaltain oikeusministeriö nimesi viime syksynä riippumattoman erikoissyyttäjän Jack Smithin tutkimaan Trumpiin kohdistuvia rikossyytteitä, kuten sitä, oliko Trump vienyt Valkoisesta talosta salaisiksi määriteltyjä asiakirjoja presidenttikautensa päätyttyä.

Liittovaltion poliisi FBI oli ennen sitä vienyt Trumpin kartanosta tuhansia asiakirjoja kotietsinnän yhteydessä. Kaikkiaan Trump oli säilönyt Mar-a-Lagoon yli 11 000 asiakirjaa.

Jack Smith antoi perjantaina medioille lyhyen lausunnon, jonka mukaan syyttäjät toimivat ”korkeimpien mahdollisten eettisten standardien mukaan”. Smithin mukaan hänelle on myös hyvin tärkeää, että tässäkin tapauksessa vastaaja on syytön kunnes toisin todistetaan.

Smith kehotti yleisöä lukemaan Trumpia vastaan nostetut syytteet kokonaisuudessaan, jotta niiden ”laajuus ja painavuus” tulisi selväksi. Valtion turvallisuustietoja suojelevat lait ovat kriittisiä, hän sanoi esimerkiksi brittiläisen The Guardianin mukaan.

Yhdysvaltalaisen CBS-kanavan mukaan Smith totesi myös, että lait ovat Yhdysvalloissa samat kaikille.

Trump on toistuvasti kieltänyt syyllistyneensä rikoksiin. Hän on ilmoittanut pyrkivänsä republikaanien ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleihin.

Republikaanien riveissä tieto Trumpin syytteistä otettiin vastaan tuenosoituksin. Esimerkiksi edustajainhuoneen puhemies Kevin McCarthy kirjoitti perjantaina Twitterissä, että kyseessä on ”synkkä päivä” Yhdysvalloille ja kertoi pysyvänsä entisen presidentin tukena.