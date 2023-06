Venäjän presidentin mukaan Ukrainan joukot ovat kärsineet raskaita tappioita, mutta eivät ole menettäneet hyökkäyspotentiaaliaan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti perjantaina Ukrainan armeijan käynnistäneen varmuudella kauan odotetun vastahyökkäyksensä Ukrainassa. Putin väitti myös, että Ukrainan armeija olisi epäonnistunut jokaisessa etenemisyrityksessään sekä maksanut niistä rajuilla tappioilla.

Reutersin mukaan Putin sanoi Ukrainan tappioiden ylittäneen klassisen suhteen, jossa hyökkäävä osapuoli kärsii kolminkertaiset tappiot puolustajaan nähden.

– Kaikki vastahyökkäysoperaatiot ovat tähän asti epäonnistuneet. Mutta Kiovan joukoilla on edelleen jäljellä hyökkäyspotentiaalia, Putin sanoi.

Myös venäläiset sotabloggaajat ja länsimaiset asiantuntijat ovat päätelleet Ukrainan käynnistäneen vastahyökkäyksensä eteläisellä Zaporizzjan alueella. Ukraina on pysynyt asiasta vaitonaisena ja peräänkuuluttanut myös kansalaisiltaan operaatiohiljaisuutta.

Tästä johtuen lähes kaikki rintamalta tihkunut tieto on ollut peräisin venäläisiltä. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin raportoitu Ukrainan kalustotappioista, joita on pystytty vahvistamaan kuvamateriaalin avulla.

Venäjän puolustusministeriö väitti aiemmin tällä viikolla torjuneensa Zaporizzjan alueella useita Ukrainan raivokkaita hyökkäysyrityksiä. Ministeriön mukaan Ukraina olisi menettänyt taisteluissa yli 1 000 sotilasta sekä kymmeniä tankkeja ja panssariajoneuvoja.

Todisteita näille luvuille ministeriö ei kuitenkaan lausunnossaan esittänyt. Ukraina ei ole kommentoinut venäläisväitteitä.