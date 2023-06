Näillä länsiaseilla Ukraina lähtee vastahyökkäykseen

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo Ukrainan vastahyökkäyksen alkaneen. Hän kertoi asiasta Kanadan pääministerin Justin Trudeaun kanssa järjestämässään tiedotustilaisuudessa lauantaina. Zelenskyi kuitenkin kieltäytyi kertomasta vastahyökkäyksestä mitään yksityiskohtia.

Taistelut Ukrainassa ovat kiihtyneet viime päivinä, ja vastahyökkäyksen alkamisesta on huhuttu. Torstaina muun muassa Washington Post ja NBC News uutisoivat Ukrainan kauan odotetun vastahyökkäyksen alkaneen. Tiedon kerrottiin olevan peräisin nimettöminä puhuneilta ukrainalaisilta sotilaslähteiltä.

Ukrainan armeija kiisti tuolloin länsimaisen median tiedot.

Myös useat asiantuntijat näkivät viitteitä vastahyökkäystoimien käynnistymisestä jo ennen viikonloppua. Yhtenä sellaisena on pidetty Zaporizzjan rintamalla nähtyjä länsimaisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja, joita on luovutettu nimenomaan vastahyökkäystä varten kootuille prikaateille.

Ukrainan kerrotaan muodostaneen 12 prikaatia vastahyökkäystä varten. Yhdeksän niistä on varusteltu lännestä saadulla aseavulla ja kolme prikaatia vanhemmalla, aiemmin käytössä olleella kalustolla.

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kertoo tuoreessa raportissaan, että vastaiskuprikaatit lähes varmuudella ovat liittyneet jo rintamalla olleiden kokeneiden joukko-osastojen rinnalle.

ISW kuitenkin huomauttaa, että Ukraina on sitonut iskureserveistään vasta pienen osan taisteluihin ja siksi esimerkiksi tuhotuiksi ilmoitetun länsikaluston perusteella ei voi mitata Ukrainan joukkojen jäljellä olevaa tehokasta taisteluvoimaa.

Venäjä on toistaiseksi ilmoittanut torjuneensa Ukrainan vastahyökkäykset. Myös läntiset asiantuntijat arvelevat käynnissä olevan vasta Ukrainan tunnusteluiskuja Venäjän puolustuslinjojen vahvuuden testaamiseksi.

Asiantuntijoiden mukaan Ukraina olisi kuitenkin käyttänyt ensimmäistä kertaa saksalaisia Leopard -panssarivaunuja rintamalla. Venäläisten sotabloggareiden välittämien videoiden perusteella uskotaan Ukrainan menettäneen tuhoutuneena ainakin yhden Leopard 2A4 -tankin. Lisäksi arvellaan muutaman vahingoittuneen.

Venäläisvideoiden perusteella iskuissa oli mukana muutakin länsikalustoa, kuten amerikkalaisia M113-miehistönkuljetusvaunuja.

Amerikkalaisten hallintolähteiden mukaan Ukraina olisi menettänyt raskasta kalustoa ja sotilaita kohdattuaan odotettua ankarampaa venäläisvastarintaa ensimmäisissä vastahyökkäyksissä, kertoo CNN.

Amerikkalaislähteiden mukaan ukrainalaisten tappiot ovat ”merkittäviä”. Niihin mainitaan kuuluvan muun muassa amerikkalaisia MRAP -panssaroituja ajoneuvoja.

Lähteiden mukaan menetyksillä ei kuitenkaan uskota oleva suurta vaikutusta Ukrainan vastaiskuille. Lännessä on jo aiemmin ennustettu vastahyökkäyksen olevan pitkäkestoinen ja asettavan ukrainalaissotilaat ja kaluston, myös lännestä saadut, suureen riskiin.

Tällaisella länsikalustolla Ukraina hyökkää:

Leopard 2

Ukraina on saanut ja saamassa useilta mailta tehokkaita saksalaisvalmisteisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja. Niitä on luovutettu sekä A4- että A6-versioina. Yhteensä Leopard 2:ia on Ukrainassa ehkä jo 85.

Leopard 2 on teknisesti edistyneempi ja paremmin suojattu kuin venäläisten yleisimmin käyttämät T-sarjan vaunut.

Suomi ei ole luovuttanut Ukrainalle taistelupanssari­vaunuja. Sen sijaan Ukraina on saanut Suomesta kuusi Leopard 2:n alustalle rakennettua raivauspanssarivaunua. Tämän erikoisvaunun etuosassa on järeä raivausaura, joka siirtää miinat syrjään ja avaa tien perässä tuleville taistelupanssarivaunuille ja muille ajoneuvoille.

M2 Bradley

Leopardien lisäksi rintamalla raportoidaan nähdyn myös amerikkalaisia M2 Bradley -rynnäkköpanssarivaunuja. Niitä Yhdysvallat on toimittanut Ukrainaan ainakin 100 kappaletta.

Amerikkalaissotilaat harjoittelivat Bradley-vaunulla Niinisalossa toukokuun alussa.

Bradley pystyy kuljettamaan mukanaan ryhmän verran jalkaväkeä ja tukemaan sen taistelua.

Bradleyt voi varustaa myös panssarintorjuntaohjuksilla, joiden tehokkuus testattiin jo Persianlahden sodassa 1990-luvun alussa kun Bradleyt tuhosivat enemmän irakilaisia panssariajoneuvoja kuin M1 Abrams -tankit. Myös Ukraina saa tulevaisuudessa Abrams-panssarivaunuja.

M113

Vietnamin sodasta tuttua panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa, klassisista M113:sta on nähty Ukrainan rintamilla jo sodan alkukuukausista lähtien. Sen eri versioita on Ukrainan käytössä arviolta jopa yli 600 kappaletta.

Ukrainalaisia sotilaita M113-miehistönkuljetusvaununsa kanssa Donetskin alueella Ukrainassa huhtikuussa.

Amerikkalainen M113 on suunniteltu kuljettamaan noin kymmentä jalkaväensotilasta. Sen perusaseistuksena on 12,7 -millin M2-konekivääri.

Himars

Hyökkäysjoukkojen tueksi Ukrainan armeija tarvitsee tehokasta tulitukea. Siihen sillä on käytössään moderneimpia läntisiä aseita. Yksi tehokkaimmista on amerikkalainen M142 Himars -raketinheitinjärjestelmä.

Himars-patteriston komentaja esittelee raketinheintinjärjestelmää itäisessä Ukrainassa kesäkuun alussa.

Kuorma-autoalustaisen Himars-ajoneuvon laukaisualustassa on kuusi rakettia. Se on ampumavalmis minuuteissa, ja rakettien laukaisu tapahtuu sekunneissa. Rakettien laukaisemisen jälkeen asemasta voi ajaa nopeasti pois, joten sitä on vastatulella vaikea eliminoida.

Järjestelmässä ovat gps-ohjatut raketit, jotka osuvat tarkasti kohteeseensa. Ammuskasettiin voidaan sijoittaa myös ohjus.

Raketinheittimen maksimaalinen iskuetäisyys on 300 kilometriä, mutta ainakin alussa Yhdysvallat antaa Ukrainalle sellaisia ammuksia, joilla voi ampua 80 kilometrin etäisyydelle.

M777-haupitsi

Brittivalmisteiset, erittäin tarkat M777-haupitsit ovat osoittautuneet tappavan tehokkaiksi Ukrainan rintamilla. Etenkin menestyksekkään Harkovan vastahyökkäyksen yhteydessä elokuussa M777:t ja Himarsit tuhosivat tehokkaasti venäläisten kalustoa sekä huolto- ja komentokeskuksia.

Syksyllä Yhdysvallat antoi Ukrainalle myös Excalibur-nimellä tunnettuja tykistökranaatteja, jotka sopivat useimpiin Ukrainan käyttämiin tykkeihin, kuten M777:ään. Niiden gps-ohjauksella voidaan osua jopa neljän metrin tarkkuudella 40 kilometrin päässä olevaan kohteeseen.

Ukrainalaiset ampuvat M777-haupitsilla Bahmutin lähellä maaliskuussa.

Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunu

Yksi Ukrainan vastahyökkäyksen suurimmista uhista kohdistuu taivaalta käsin. Maajoukoilla ei juurikaan ole ilmasuojaa Ukrainan ilmavoimien heikkouden vuoksi.

Sen korvaamisessa on iltatorjunnalla erityisen suuri merkitys, jotta vihollinen ei tuhoa hävittäjillä ja ohjuksilla ukrainalaisjoukkoja jo lähtötelineisiin.

Saksalainen Gepard-ilmatorjuntavaunu on osoittautunut tehokkaaksi muun muassa lennokkien torjunnassa. Saksa on toimittanut Ukrainalle jo liki 40 it-vaunuja ja lupasi toukokuussa 15 lisää.

Gepard-panssarit on rakennettu Leopard 1 -panssarivaunun alustalle ja ne on varustettu tutkalla sekä kahdella 35 millimetrin ilmatorjuntakanuunalla. Ilmatorjunnan lisäksi panssareita voi käyttää myös maamaaleja vastaan.

Gepard-ilmatorjuntavaunua esiteltiin Saksan liittokansleri Olaf Scholzille (kesk.) ukarinalaissotilaiden koulutuskeskuksessa Oldenburgin lähellä viime vuoden elokuussa.

Plus kymmeniä muita asejärjestelmiä

Lännen aseavun myötä Ukrainan kalustosta saisi aikaan maailman kattavan asenäyttelyn. Ukrainaan on toimitettu kymmeniä erilaisia asejärjestelmiä.

Leopard -tankkien lisäksi Ukrainalla on jo brittiläisiä Challenger 2 -taistelupanssarivaunuja ja tulevaisuudessa amerikkalaisia M1 Abrams -tankkeja. Kaikki kolme edustavat lännen parhaita panssarivaunuja.

Ukrainalaisia tankkimiehiä Challenger 2 -panssarivaunun päällä koulutuskeskuksessa Bovingtonissa Britanniassa helmikuussa.

Rynnäkköpanssarivaunuista Ukrainan riveistä löytyy ainakin ranskalaisia AMX-10RC-, saksalaisia Marder-, ruotsalaisia CV90- ja puolalaisia KTO Rosomok -vaunuja.

Miehistönkuljetusvaunuissa lahjoituslista on vieläkin pidempi. Suomalaisten Patria Pasien lisäksi ukrainalaisjoukkoja kuskataan ranskalaisilla VAB-, kanadalaisilla ACSV-, ruotsalaisilla Bandvagen- sekä amerikkalaisilla Stryker- ja M117-panssariajoneuvoilla.

Amerikkalaisten Stryker -taisteluajoneuvo Arrow 22 -sotaharjoituksessa Niinisalossa toukokuussa 2022.

Lisäksi ukrainalaisilla on käytössä ainakin 2 000 amerikkalaista HMMWV eli Humvee -maastoajoneuvoa. Sen korvaajaksi suunniteltua, raskaampaa ja miinoilta suojaavia MRAP -ajoneuvoja on Ukrainalla jo useita satoja.

Saksan armeijan PzH 2000 -panssarihaupitsi Naton sotaharjoituksessa heinäkuussa 2022 Etelä-Saksassa.

Rintamajoukkojen tukena on myös sadoittain läntisiä panssarihaupitseja ja itseliikkuvia tykkijärjestelmiä. Niitä ovat ainakin ranskalainen Caesar, saksalaiset PzH 2000 ja RCH-155, puolalainen AHS Krab, amerikkalainen M109, ruotsalainen Archer ja brittien AS-90.

