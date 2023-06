Ukraina väittää siepanneensa kylmäävän puhelun – ”Se tulee olemaan kuin Tshernobylissä, eikö niin?”

Ukrainan turvallisuuspalvelu ilmoitti perjantaina siepanneensa puhelun, joka sen mukaan osoittaa Venäjän joukkojen räjäyttäneen Kahovkan vesivoimalan ja padon Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella.

Turvallisuuspalvelun Telegram-kanavalla julkaistiin puolentoista minuutin pituinen äänileike väitetystä keskustelusta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Reuters.

Turvallisuuspalvelun mukaan äänitteellä venäläinen sotilasviranomainen kertoo, että heidän sabotaasiryhmänsä oli Kahovkan tuhon takana.

Äänitteellä kuuluu kahden miehen ääni. Siinä puhuvien miesten henkilöllisyyttä ei ole kerrottu, mutta Ukrainan turvallisuuspalvelun mukaan Venäjän sabotaasiryhmästä puhunut henkilö on venäläinen sotilasupseeri.

Brittilehti Guardian käänsi keskustelusta osan, jossa miehet keskustelevat padon tuhoutumisesta ja sen seurauksista Zaporizzjan ydinvoimalalle.

Mies 1: Suurin ongelma on, että vesivoimalaitos jäähdyttää heidän ydinreaktoriaan.

Mies 2: Sehän on hyvä. He aiheuttivat sen itse. Se (ydinvoimala) räjähtää ja se on sitten siinä.

Mies 1: Niin, meidän miehemme tekivät sen. Se ei ollut heidän, vaan meidän.

Mies 2: Oliko se todella meidän? He sanoivat, että khokholit [etnisesti halventava termi ukrainalaisista] räjäyttivät sen.

Mies 1: He eivät räjäyttäneet sitä. Sabotaasiryhmämme on siellä. He halusivat aiheuttaa pelkoa tällä padolla. Se ei mennyt suunnitelmien mukaan. (He tekivät) enemmän, kuin mitä suunniteltiin.

Mies 2: Joo, no, luonnollisesti. Se tulee olemaan kuin Tshernobylissä, eikö niin?

Mies 1: Rakennettu 1950-luvulla. Se romahti nopeasti.