Ukraina on edennyt joitakin kilometrejä ja on edelleen vahvasti Venäjän puolustuksen etualueella, arvioi Pasi Paroinen.

Ukrainan sotaa seuraava avointen tietolähteiden analyytikko Pasi Paroinen analysoi toukokuun alussa Twitterissä Venäjän puolustuslinjoja Zaporizzjan rintamalla Ukrainassa. Nyt näyttää siltä, että Ukraina on hyökännyt juuri Paroisen osoittamille alueille.

Paroinen kertoo 17-osaisessa ketjussaan lähimpänä etulinjaa sijaitsevan erillisiä venäläisjoukkueiden tai -ryhmien pesäkkeitä. Niiden tarkoituksena on estää ukrainalaisia tiedustelemasta ja tunnustelemasta komppanian puolustusasemia, jotka sijaitsevat etummaisten pesäkkeiden takana maksimissaan muutaman kilometrin päässä.

Asemat eivät muodosta Paroisen mukaan yhtenäistä ketjua, mutta ne on sijoitettu avainpaikoille, joista vastustajan liikkeitä pystytään hidastamaan ja ohjaamaan haluttuihin suuntiin.

Päästäkseen linjoista läpi Ukrainan tulisi pystyä tekemään noin seitsemän kilometrin läpimurto, minkä jälkeen joukot saapuisivat ensimmäiselle yhtämittaiselle linnoitetulle pääpuolustustasalle, jossa on vastassa rintaman leveydeltä kaivettuja juoksuhautoja, panssariesteitä ja niin sanottuja lohikäärmeenhampaita, eli betonikuutioesteitä. Kyseinen pääpuolustuslinja alueella kulkee Paroisen mukaan karkeasti Vasylivkasta Polohyyn. Linjan jälkeen tulee niin kutsuttu reserviasema.

Miltä Zaporizzjan tilanne näyttää tällä hetkellä?

Paroinen kertoo Ilta-Sanomille Ukrainan yrittäneen päästä eteenpäin. Tässä vaiheessa on selvää, että ukrainalaiset ovat yrittäneet tehdä läpimurtoa hyvin todennäköisesti Nesteriankan, Robotynen ja Mala Tokmatshkan välillä niiden eteläpuolella, hän sanoo.

– Linnoitteista tekemäni Twitter-ketjun alueet ovat kirjaimellisesti läpimurtoalueen keskellä, Paroinen kertoo.

Hänen mukaansa on vielä aikaista sanoa, laittavatko ukrainan joukot tässä vaiheessa kaiken peliin. Hyökkäysoperaatioissa painopiste saattaa muuttua varsin nopeastikin, varsinkin, jos vastarinta on tietyllä alueella erityisen kovaa, Paroinen kertoo.

Ukrainalaisjoukot tulittivat venäläisvastustajia Avdiivkan kaupungin lähellä Donetskin alueella toukokuun lopussa.

Ukraina on edennyt Paroisen tietojen mukaan joitakin kilometrejä ja on edelleen vahvasti Venäjän puolustuksen etualueella. Ukraina on saanut vallattua joitakin venäläisten etummaisia asemia, ja maan joukot ovat paikoitellen päässeet ensimmäisen varsinaisen puolustuslinjan kupeeseen, Paroinen sanoo ja muistuttaa puhuvansa linjasta, joka sijaitsee 2–3 kilometriä alkuperäisestä etulinjasta taaksepäin.

– Tietojeni perusteella ei ole vielä nähtävissä merkkejä siitä, että ukrainalaiset olisivat päässeet lähelle varsinaista pääpuolustuslinjaa, Paroinen kertoo.

Paroisen mukaan Velyka Novosilkan alueella nähtiin alkuviikosta useamman prikaatin suuruisia, mekanisoituja hyökkäyksiä, jotka alkoivat ensin aggressiivisella tiedustelulla.

– Pienempiä ukrainalaisosastoja lähetettiin hyökkäyksiin, ja katsottiin, minkälaista vastarintaa ne kohtaavat, minkälaisia aseita venäläisillä on, mikä on joukkojen reaktioaika ja kuinka niiden tykistö vastaa. Joissakin paikoissa saavutettiin menestystä ja joissakin ei, Paroinen kertoo.

Maanantaina alkoivat suuremmat, prikaatin mittakaavan hyökkäykset Nesteriankan, Robotynen ja Mala Tokmatshkan alueilla. Tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta ukrainalaista prikaatia alueilla hyökkää, ei Paroisen mukaan ole, mutta havaittavissa on sama kaava kuin Velyka Novosilkassakin: alkuviikosta aloitettiin yksittäisen komppanian tasoisia tunnustelevia, mekanisoituja hyökkäyksiä, jotka ovat nyt muuttuneet useamman prikaatin kokoisiksi läpimurtoyrityksiksi.

Ukrainan asevoimien yhteisjoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Serhii Naiev johti sotilaskoulutusta Kiovan alueella keskiviikkona.

Miinoitteet ovat Paroisen mukaan selkeästi osa Venäläisten puolustusta Zaporizzjan rintamalla. Venäläisillä on kykyä ja kalustoa miinoittaa massamaisesti, ja tekniikalla on saatu tulosta aikaiseksi.

– Miinoitteet toimivat hyvin, jopa pelottavan hyvin. Miinoittamalla ja hallitsemalla ratkaisevia maaston kohtia Venäjä on toistaiseksi kyennyt aika hyvin hidastamaan ja kuluttamaan Ukrainan hyökkäyksiä heti ensimmäisestä hetkestä lähtien, Paroinen sanoo.

Hänen mukaansa merkkejä siitä ei ole havaittavissa, että ukrainalaiset pystyisivät varsinaisesti murtautumaan etummaisista asemista nopeasti eteenpäin.

Ukrainalaissotilaat osallistuivat sotaharjoitukseen etulinjan tuntumassa Donetskin alueella torstaina.

Ongelmaksi muodostuu se, että mitä pidempään ukrainalaisten hyökkäys pysyttelee Venäjän puolustuksen etualueella, sitä selkeämmän signaalin se lähettää venäläiskomentajille siitä, että Ukraina meinaa todella murtautua linjasta läpi. Tämä johtaa kilpajuoksuun, jossa Ukrainan tulisi yltää läpimurtoon nopeammin kuin mitä Venäjän paikallisilla, operatiivisilla ja strategisilla reserveillä kestää saapua paikalle, Paroinen avaa.

– Nyt kun on taisteltu jo ainakin puolitoista vuorokautta, voi olettaa, että siinä aikaikkunassa välittömässä sotatoimialueen läheisyydessä olevia reservejä on varmasti pystytty lähettämään Venäjän puolustukseen. Sitä on hankala sanoa, onko Venäjä liikuttanut operatiivisia tai strategisia rivejä, hän päättää.