Kansainvälinen ydinenergiajärjestö IAEA on tuonut julki huolensa Zaporizzjan ydinvoimalan jäähdyttämisestä Kahovkan padon murruttua.

Padon murruttua Kahovkan altaasta ei enää saataisi ydinvoimalaan jäähdytysvettä, järjestö varoittaa. Keskiviikkona vedenpinta laskenut 14 metriin Dneprjoessa. Järjestön mukaan kriittinen raja on 12,7 metriä.

Säteilyturvakeskuksen johtava asiantuntija Jukka Kupila toppuuttelee, ettei ole syytä huoleen.

– Oli joessa vettä tai ei, sillä ei ole nykytilanteeseen minkäänlaista merkitystä. Laitoksen tarvitsema jäähdytystarve on hyvin pieni, ja sillä on oma tekoallas siinä vieressä. Ja tarvittaessa on muita keinoja laitoksen jäähdyttämiseen.

Zaporizzjassa on kuusi suurta laitosyksikköä. Laitokset ovat olleet sodan aikana poissa käytöstä.

Kupila sanoo, että jokea tarvitaan silloin, jos kaikki laitokset ajavat sähkötehoa.

– Nyt kun laitokset ovat seisseet vähintään kahdeksan kuukautta ja reaktorit ovat olleet pois käytöstä, jäähdytystarve on äärimmäisen pieni verrattuna tehokäyttöön.

Ydinvoimaloilla on polttoaineena käytetty ydinpolttoaine. Vaikka Zaporizzjan sähköntuotanto on pysähdyksissä, se lämmittää itse itseään ja tarvitsee sen vuoksi jatkuvaa jäähdytystä.

Jäähdyttämistä varten Zaporizzjan laitospaikalla on oma tekoallas, jossa on Kupilan mukaan paljon vettä. Tekoallas on suuruudeltaan 2x3 kilometriä.

– Lämmön siirtäminen siihen riittää vallan mainiosti. Ei ole minkäänlaista akuuttia ongelmaa, tai ei ole oikeastaan edes ongelmaa, Kupila pelkistää.

Joen pinnan korkeus ei Kupilan mukaan käytännössä vaikuta laitoksen turvallisuuteen.

Zaporizzjan ongelma on johtavan asiantuntijan Jukka Kupilan mukaan sotilaallinen läsnäolo ja venäläisten miehitys.

Suuri huolenaihe on, miten sota vaikuttaa ympäristöön ja laitoksella oleviin ihmisiin. Laitoksella työskentelevät vastaavat viime kädessä ydinvoimalan turvallisuudesta.

Kupilan mielestä Dneprjoen vedenpinnan metrimäärä on saanut suhteetonta huomiota.

– Joesta pumpataan vettä isoon tekoaltaaseen, joka on laitoksen vieressä. Siellä on varmaankin kiinteät pumput, joilla on siirretty vettä. Jotain tähän liittyviä rajoja on keskustelussa pyöritelty.

Kupilan mielestä rajojen pyörittely on toisarvoisia, koska altaassa oleva vesimäärä riittää hamaan tulevaisuuteen. Zaporizzjan voimala ei tällä hetkellä tarvitse jokivettä.

– Ongelma lienee sodassa ja tulvassa, ei niinkään Zaporizzjan laitoksessa.