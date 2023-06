”Voittamaton” ohjus ammuttiin alas Ukrainassa, supertankki hyytyi ja ilmavoimien ylpeyskin päätyi pellolle. Venäjän hehkutettu aseteknologia ei ole vakuuttanut Ukrainassa tai ei ole päässyt sinne lainkaan.

Vuonna 2012 juuri ennen paluutaan presidentiksi pääministerikautensa jälkeen Vladimir Putin hahmotteli Venäjän valtionmediassa julkaistussa kirjoituksessaan uusia, kumouksellisia aseita maan armeijalle.

Putin linjasi, ettei enää luottanut diplomatian ja politiikan keinoihin konfliktien ratkaisemiseksi, joten Venäjän oli kehitettävä uudenlaista aseteknologiaa pyrkimystensä tueksi.

Putinin on tulkittu paitsi hahmotelleen täysin eri sfääreihin nousevaa aseistusta myös laajemmin Venäjän armeijan aseistuksen kehittämistä.

– Kaikki tämä mahdollistaa, ydinaseiden ohella, että meillä on laadullisesti uusia välineitä poliittisten ja strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi, Putin kirjoitti.

Vuonna 2018 Putin halusi todistaa Venäjän edenneen viitoittamallaan tiellä.

Vladimir Putinin vuotuinen puhe liittoneuvostolle 1. maaliskuuta 2018 käsitteli lähes yksinomaan Venäjän uusia ihmeaseita.

Hän piti Kremlissä kuuluisan puheensa, jossa hän esitteli uusia ydinkärkien kuljetukseen soveltuvia asealustoja. Niitä alettiin pian nimittää Putinin ”superaseiksi” tai jopa ”ihmeaseiksi”, joilla hän halusi palauttaa suurvalta-aseman.

– Kukaan ei ole kuunnellut meitä. Nyt kuuntelette, Putin uhosi.

Ydinaseiden lisäksi Venäjä on tukeutunut myös tavanomaisiin superaseisiin, kun asevoimien kalustoa on Putinin aikakaudella uudistettu ja nostettu Neuvostoliiton raunioilta.

Venäjän aseteollisuuden, maan ainoan kansainvälistä kunnioitusta herättäneen teollisuudenalan, tuotantolinjoilta on puskettu uusia, toinen toistaan monimutkaisempia asejärjestelmiä, kuten tankkeja ja hävittäjäkoneita. Niiden avulla Venäjän oli määrä olla ”maailman toiseksi paras armeija” heti Yhdysvaltain jälkeen.

Sitten tuli Ukrainan sota vuonna 2022 – ja kuinka kävikään?

”Voittamaton” Kinzhal

Putinin vuonna 2018 esittelemistä ihmeaseista vain Kinzhalia on käytetty Ukrainassa, koska muut tuolloin esitellyt aseet olivat mannertenvälisiä tuomiopäivän aseita. Myös Kinzhal voidaan tarvittaessa varustaa ydinkärjellä.

Kinzhalista tekee superaseen jo yksistään se, että Yhdysvallat ei ole onnistunut vielä kehittämään operaatiokäyttöön vastaavaa hypersoonista, puoliballistista ohjusta, jota kyetään myös ohjailemaan ohjuspuolustusjärjestelmien ohi.

Kinzhal laukaistaan MiG-31-hävittäjästä, jolloin sen lähtönopeus on hirvittävä, jopa kymmenkertaisesti ääntä nopeampi. Lennon aikana vauhti hidastuu, mutta Ukrainalla ei aiemmin ollut mitään keinoa torjua Kinzhaleita.

Kahdeksanmetrinen Kinzhal-ohjus näkyi MiG-31-hävittäjän vatsan alla voitonpäivän paraatissa Moskovassa vuonna 2018.

Sitten länsimaat toimittivat alkukeväästä Ukrainalle Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Vaikka aukottomia todisteita ei ole, Yhdysvaltain viranomaiset ovat tukeneet Ukrainan väitettä, että jopa Kinzhaleita on onnistuttu torjumaan.

Maanpuolustuskorkeakoulun sotatekniikan laitoksen erikoistutkija Juha Honkonen piti tätä IS:n haastattelussa toukokuussa hyvinkin mahdollisena.

– Kaikki nämä laitteet ovat sellaisia, että ne voidaan käsittääkseni periaatteessa pudottaa, jos käy oikein hyvä tuuri ja tiedetään, mistä ne suunnilleen tulevat ja ne saadaan näkymään tutkassa ajoissa, Honkonen totesi IS:lle toukokuussa.

Lue lisää: Osoittautuiko Venäjän voittamattomaksi julistama Kinzhal-ohjus sittenkin ”kuplaksi”? Näin arvioi suomalais­asiantuntija

Putinin voittamattomaksi julistama ase ei siis mitä todennäköisimmin ole sellainen.

On jopa epäilty, että Kinzhal ei olisi niin suorituskykyinen kuin on esitetty. Tälle väitteelle on kuitenkin vaikea saada todisteita.

Ukrainan väitettä Kinzhalin pudottamisesta heikensi toukokuussa se, että medialle esiteltiin pudonneiden ohjusten jäänteitä, joiden kerrottiin olevan muun muassa Kinzhalista. Kuvissa oli kuitenkin asiantuntijoiden mukaan aivan muiden ohjusten ja pommien romua.

Kahdeksan metriä pitkän ja metrin halkaisijaltaan olevan Kinzhalin jäänteitä on uumoiltu nähdyn alla olevissa Ukraine Weapons Trackerin julkaisemissa kuvissa, mutta havaintoa ei ole vahvistettu.

On myös mahdollista, että kuvissa olikin Iskander-ohjuksen jäänteitä.

Pelottava Iskander ja risteilyohjukset

Venäjä on raadellut Ukrainaa koko sodan ajan tavanomaisella ohjusvalikoimallaan, joka on mittava: Iskander-ohjukset, Kalibr-risteilyohjukset ja erilaiset muut keskipitkän ja lyhyen kantaman ohjukset ovat iskeneet niin sotilas- kuin siviilikohteisiin.

Paras todiste venäläisohjusten tehottomuudesta on Ukrainan taipumattomuus niiden edessä. Myös ohjustorjunnassa on kehitytty valtavasti.

” Venäjän koko ohjusarsenaalin arvioidaan huvenneen merkittävästi sodan aikana – ilman merkittäviä voittoja.

Patriot-järjestelmä pystyy tiettävästi torjumaan myös korkean lentoradan Iskandereja, jotka olivat pitkään Venäjän pelottavimpiin kuuluva lyhyen kantaman ohjusase.

Iskander-E-ohjusjärjestelmää esiteltiin sotilastapahtumassa Moskovan ulkopuolella elokuussa 2022.

Jo ennen Patriotia Ukraina pystyi myös ampumaan alas matalan lentoradan risteilyohjuksia.

Saksalaiset Gepard-ilmatorjuntapanssarivaunut ovat pudottaneet lentokoneista tai sukellusveneistä laukaistavia Kalibr-ohjuksia, ja vanhempia risteilyohjuksia on tuhottu jopa neuvostoaikaisilla olalta laukaistavilla ilmatorjuntaohjuksilla.

Sotilaskaluston asiantuntija Petri Mäkelä kertoi IS:lle, että jos tieto lähestyvästä, suhteellisen hitaasta ja ilman häirintälaitteistoja lentävästä ohjuksesta saadaan ajoissa, on pudottaminen täysin mahdollista. Tällaisia videoita on julkaistu sosiaalisessa mediassa runsaasti.

Lue lisää: Video: Näin toimii manpads, jolla Ukraina nyt torjuu tehokkaasti risteily­ohjuksia – ”ohjus piikille ja puikkoa perään”

Venäjän koko ohjusarsenaalin arvioidaan huvenneen merkittävästi sodan aikana – ilman merkittäviä voittoja. Tällä hetkellä on viitteitä siitä, että ohjuksia päätyy käyttöön suoraan tehtaalta, mikä kertoo varastojen tyhjenemisestä.

Ukraina esitteli väitetyn Kalibr-risteilyohjuksen jäänteitä Harkovan alueella lokakuussa 2022. Tämän ohjuksen kerrottiin jääneen suutariksi, eli se ei räjähtänyt.

Samaa kieltä puhuu se, että Venäjä on joutunut hankkimaan Iranista runsaasti Shahed-sarjan lennokkeja. Ne ovat myöskin Ukrainan ilmatorjunnalle helppoja, joskin ammusvarastoja kuluttavia kohteita.

Kohuttu Armata

Putinin uusilla aseilla oli määrä varustaa myös maavoimien eliittijoukot, joiden keihäänkärjeksi suunniteltiin venäläisittäin täysin uudenaikainen Armata-taistelupanssarivaunu.

Vuonna 2020 Venäjällä piti olla asevoimien kehittämissuunnitelman mukaan käytössään peräti 2000 Armataa. Niitä on ehkä 20–30 – eikä lisää tule.

Ukrainassa niitä ei Venäjän tankkipulasta huolimatta ole nähty lainkaan, mikä kielii vakavista käyttöön liittyvistä ongelmista.

Armatat jäivät paraatiaseiksi. Kuva Punaisen torin voitonpäivän paraatista viime vuodelta.

Armatan uskotaan osoittautuneen liian kalliiksi ja teknisten ongelmien sävyttämäksi projektiksi. Jo vuonna 2015 yksi prototyypeistä hyytyi voitonpäivän paraatin harjoituksissa Punaisella torilla ja kykeni vasta pitkän, kiusallisen viivytyksen jälkeen nilkuttamaan eteenpäin.

Modernein suoja- ja komentojärjestelmin varustettu Armata nojasi mahdollisesti liikaa länsiteknologiaan, jonka saaminen alkoi vuoden 2014 pakotteiden myötä vaikeutua.

Tuotanto on länsiarvioiden mukaan vähin äänin yksinkertaisesti lopetettu, ja Armatat ovat vain paraateissa nähtävä ase.

Supertankki T-90M

Venäjä on sodan aikana esitellyt propagandamielessä uusien tankkiensa tuotantolinjoja, joilta on pullahtanut ulos vanhan neuvostomallin pohjalle yhä rakennettavia T-80- ja T-90-tankkeja.

Edistyksellisin niistä on myös supertankiksi usein nimetty T-90M.

” Tyypilliset venäläistankit ovat Ukrainassa osoittautuneet miehistöilleen surmanloukoiksi.

Tyypilliset venäläistankit ovat Ukrainassa osoittautuneet miehistöilleen surmanloukoiksi, kun niiden ammusvarasto on räjähtänyt osumasta ja lennättänyt tankin tornin ja ruumiit jopa kymmenien metrien päähän.

T-90M:n on määrä olla immuunimpi tällaiselle, sillä se on paremmin panssaroitu ja varustettu aktiivisella suojausjärjestelmällä.

Lue lisää: Venäjä menetti yhden parhaista taistelu­panssari­vaunuistaan – T-90M jäi savuavana romuna ukrainalaiseen metsään

Visuaalisin havainnoin sodan tappioita kartoittavan Oryx-sivuston mukaan Venäjä on menettänyt ainakin 22 supertankkiaan. Hieman konservatiivisemmin lähteitä tulkitsevan Warspotting-sivustonkin mukaan niitä on menetetty 17.

Ensimmäinen Ukrainan tuhoama T-90M-tankki löytyi toukokuussa 2022 Harkovan alueelta.

On arvioitu, että Venäjän armeijalla oli ennen sotaa käytössään noin sata T-90M-tankkia, mutta valtion propaganda on esittänyt niitä valmistetun satoja lisää. Tietoja on mahdoton vahvistaa.

Aina edes viimeistä huutoa oleva tankki tietokoneineen ei tyydytä käyttäjänsä tarpeita.

Ukrainan käsiin päätyneistä venäläistankeista on kerrottu löytyneen jopa vanhoja paperikarttoja, joiden perusteella joukot ovat suunnistaneet, ilmeisesti paremman suunnistuslaitteiston puuttuessa.

Harvinainen Terminator

Myös kaupunkisotaan tarkoitettu erikoisrynnäkköpanssari, nimeltään BMPT Terminator, on osoittautunut haavoittuvaksi Ukrainassa. Ainakin yksi tulivoimainen tuhoaja on havaittu savuavana rankana taistelukentällä.

Lue lisää: Ukraina onnistui ensi kertaa tuhoamaan venäläisten Terminator-vaunun

Ylipäätään havaintoja Terminatorista on hyvin vähän, mikä kielii siitä, että niitä on käytetty varoen.

Suorituskykyinen Su-34

Venäjällä piti olla täydellinen taivaan hallinta ja hävittäjäylivoima Ukrainassa, mutta homma lässähti alkuunsa. Ukrainan ilmatorjunta on vanhallakin kalustollaan onnistunut pitämään venäläishävittäjät kaukana.

” Su-34 on tavattu erikoisissa yhteyksissä, kun yksi kone pudotti oman pomminsa vahingossa Venäjän puolelle.

Se on pätenyt myös Venäjän ilmavoimien ylpeyteen, Suhoi Su-34 -hävittäjäpommittajaan.

Se on käytännössä nimensä mukaisesti hävittäjän ja pommikoneen yhdistelmä, joka pystyy paitsi kantamaan kahdeksan tonnia pommeja tai ohjuksia myös liikkumaan ketterästi ja kaksinkertaisella äänennopeudella sekä suojaamaan itseään. Onpa sitä kehuttu Venäjän kauneimmaksi hävittäjäksikin värinsä ja muotoilunsa puolesta.

Ukraina on pudottanut jo ainakin viisi Su-34-hävittäjää ja melkein parikymmentä muuta on tuhoutunut sotatoimiin suoraan liittymättömissä tilanteissa.

Su-34 on tavattu erikoisissa yhteyksissä, kun yksi kone pudotti oman pomminsa vahingossa Venäjän puolelle Belgorodin kaupunkiin huhtikuussa.

Videoilla koneita on nähty myös suorittamassa erikoisia pommitusoperaatioita hyvin lähellä maata, jolloin kone itse on vaarassa. Pommitkin osuivat hutiin kohteestaan.

Tapaukset ovat herättäneet kysymyksiä lentäjien taidoista, mutta myös itse koneeseen on kohdistunut epäilyjä. Britannian puolustusministeri Ben Wallace kertoi viime vuonna tehdyn havainnon:

– Pudotetusta Su-34:sta on löytynyt gps-vastaanotin teipattuna kojetauluun. Näin pilotit tietävät sijaintinsa, kun koneen kehnot järjestelmät eivät sitä kerro, Wallace totesi.

Venäjän uudenaikaisin hävittäjä Su-57 on Britannian tiedustelun mukaan osallistunut jonkin verran sotatoimiin Ukrainassa laukaisemalla ilmasta-maahan ja ilmasta-ilmaan-ohjuksia ukrainalaiskohteisiin.

Kone on viidennen sukupolven häivehävittäjä, jota on vaikea havaita tutkilla. Suurta luottamusta sen kykyihin ei ilmeisesti ole, sillä arvioiden mukaan konetta on käytetty vain kaukaa Venäjän ilmatilasta, jolloin niiden alas ampuminen on Ukrainalle huomattavasti vaikeampaa.

Missä luuhaavat robotit?

Venäjän asearsenaaliin kehiteltiin vielä muutama vuosi sitten myös futuristisempia robottiaseita, joista suurimman huomion keräsi ilmeisesti showmielessä esitelty robottikävelijä.

Se muistutti lähinnä scifi-elokuvan rekvisiittaa.

Asekonserni esitteli erikoisen robottikävelijän helmikuussa 2019.

Igorok-nimellä vuonna 2018 esitellystä epäkäytännöllisestä möhkäleestä ei sen koommin ole kuultu. On arveltu, että se oli venäläisen Kalashnikov-asekonsernin yritys irtautua maineestaan vain kuuluisien rynnäkkökiväärien tuottajana.

Kalashnikovin toisesta tuotoksesta, panssarintorjuntarobotista, on sen sijaan kuultu paljon, koska niitä on esitelty voitonpäivän paraatissa ja luovutettu jo armeijallekin.

30 millin tykillä ja Ataka-panssarintorjuntaohjuksilla varustetun tulivoimaisen Uran-9-vaunun on odotettu ilmestyvän Ukrainaan, mutta toistaiseksi turhaan.

Venäjä on satsannut miehittämättömiin asejärjestelmiin, myös muihin kuin lennokkeihin. Uran-9-panssarintorjuntavaunu matkasi kuljetusalustalla voitonpäivän paraatin harjoituksissa 2021.

Teoriassa vaunu toimii kuin miehittämätön taistelulennokki, jonka ohjaaja etäkäyttää sitä kaukana taistelukentältä. Tiettävästi testikäytössä Syyriassa Uran-9-vaunun langaton yhteys pätki pahasti, eikä se päässyt tositoimiin.

Ukrainassa on nähty vain sen serkkua Uran-6-robottimiinanraivaajaa. Yksi sellainen on jo tuhottukin.