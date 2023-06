Kahovkan padon tuhoutuminen on ajanut Zaporizzjan ydinvoimalan vaikeaan tilanteeseen.

UkrainaSSA Kahovkan padon tuhoutuminen on johtanut siihen, ettei patoaltaasta saada enää jäähdytysvettä Zaporizzjan ydinvoimalan reaktoreihin, kertoo ukrainalaisviranomainen.

Asiasta kertoi pato-operaattori Ukrhydroenergon johtaja Ihor Syrota. Hän sanoi, että patoaltaan vedenpinta on laskenut alle kriittisen 12,7 metrin.

Patoaltaan eteläreunalla Enerhodarissa sijaitsee Zaporizzjan ydinvoimala, joka on venäläisjoukkojen hallinnassa. Ydinvoimala on Euroopan suurin.

Kahovkan pato tuhoutui aikaisin tiistaiaamuna. Valtavat vesimassat lähtivät purkautumaan patoaukosta.

Vuonna 1956 valmistunut pato on osa Kahovkan vesivoimalaa. Se sijaitsee Dneprjoella noin 30 kilometriä itään Hersonista. Allas on kymmenien asuinalueiden makean veden lähde.

Siitä lähtee myös yli 400 kilometriä pitkä Pohjois-Krimin kanava, jonka kautta on toimitettu vuosikymmenten ajan vettä Etelä-Ukrainaan ja Krimille.

Epäselvää on, kuka padon on tuhonnut. Ukraina on syyttänyt teosta Venäjää, ja Venäjä puolestaan Ukrainaa.

Tiedossa ei ole myöskään se, miten tahallinen padon murtuminen on. Ukrainan sotaa seuraava sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp Juhani Pihlajamaa ei esimerkiksi usko, että Venäjä on Kahovkan padon murtumisen takana.

– Todennäköisemmältä näyttää se, että siinä (padossa) on ollut vaurioita, ja vettä on kertynyt enemmän kuin normaalisti on ollut. Paine on aiheuttanut murtumisen, Pihlajamaa sanoo.

Yhdistyneiden kansakuntien YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n mukaan patoallas on jopa 700 000 ihmisen juomavedenlähde eteläisessä Ukrainassa.

Kahovkan padon murtumista seuranneilla tulvilla arvioidaan olevan laajoja vaikutuksia siviilien elämään, maatalouteen ja ympäristöön.