Maailmalla on uutisoitu torstaina Ukrainan kauan odotetun vastahyökkäyksen käynnistymisestä. Ukraina on kiistänyt länsimaisessa mediassa kerrotut tiedot.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt väitteitä, joiden mukaan Ukraina olisi aloittanut keskiviikon ja torstain välisenä yönä voimakkaan hyökkäyksen eteläisellä Zaporizzjan alueella. Samaan aikaan venäläisten sotabloggaajien julkaisemissa kuvissa on nähty länsimaisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja Zaporizzjan rintamalla.

Artikkelin videolla Ukrainan poliisi evakuoi lapsia Donetskista toukokuun lopussa.

Venäläislähteiden mukaan materiaali olisi kuvattu keskiviikkona. Avoimiin lähteisiin sekä venäläislähteisiin perustuen on puhuttu myös useiden kilometrien etenemisestä, johon Ukraina olisi kyennyt.

– Kyllähän siellä on ihan selkeästi tapahtunut jotakin maanantaista lähtien, Zaporizzjan suunnalla ja muuallakin, sanoo Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö Ilta-Sanomille.

Hänen mukaansa jo pidemmän aikaa odotettu viite vastahyökkäyksen alkamisesta on ollut Leopardien näkyminen rintamalla, sillä niitä ja muuta kalustoa on luovutettu nimenomaan vastahyökkäykseen korvamerkityille prikaateille.

– Eli siinä vaiheessa kun kalustoa näkyy, voidaan päätellä, että näitä Ukrainan joukkoja on pistetty peliin. Kyllä se kertoo siitä tilanteen vakavuudesta jotakin.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö työskentelee tällä hetkellä Aleksanteri-instituutin vierailevana tutkijana.

Voidaanko siis sanoa, että Ukrainan kauan odotettu vastahyökkäys on nyt käynnistynyt?

– Eiköhän se ole ollut jo pidemmän aikaa käynnissä. Voi olla, että tämän viikon maanantai jää historiaan siksi päiväksi, jolloin tämä varsinaisesti alkoi, Käihkö sanoo.

Ukraina on jo pidemmän aikaa tehnyt täsmäiskuja Venäjän sotilaskohteisiin miehitetyillä alueilla. Käihkön mukaan nämä iskut voidaan laskea osaksi vastahyökkäystä.

– Niillä on tarkoitus muokata sitä taistelukenttää, pehmittää puolustajaa ennen kuin sitten käydään hyökkäykseen, Käihkö perustelee.

Hän muistuttaa, että vastahyökkäystä on suunniteltu jo kuukausien ajan, mutta nyt voidaan sanoa toteutuksen olevan käynnissä. Käihkö uskoo kierrosten vielä kasvavan, sillä Ukrainalla on kovat paineet saada jotakin aikaiseksi.

Tämänhetkisten tietojen mukaan Ukraina ei ole käyttänyt kaikkia niitä 12:ta prikaatia, jotka vastahyökkäykseen on korvamerkitty. Tämä tarkoittaa sitä, että kierroksia on edelleen varaa lisätä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Sitä, millä joukkomäärällä Ukraina hyökkää, ei tietysti tässä vaiheessa vielä tiedetä.

Käytännössä kaikki Zaporizzjan rintamalta tällä hetkellä tihkuva tieto on peräisin venäläislähteistä, sillä Ukraina pysyy vaitonaisena operaatioistaan. Viime viikonloppuna Ukrainan puolustusministeriö käynnisti kampanjan, jolla se peräänkuulutti kansalaisilta operaatiohiljaisuutta.

– Suunnitelmat rakastavat hiljaisuutta. Käynnistymisestä ei tule ilmoitusta, puolustusministeriö tiedotti videollaan vastahyökkäykseen liittyen.

– Eihän Ukrainan kannata sanoa tällä hetkellä mitään ennen kuin heillä on jotain näytettävää, Käihkö toteaa.

Torstaina Ukrainan armeija kiisti länsimaisessa mediassa kuullut nimettömien lähteiden lausunnot, joiden mukaan vastahyökkäys olisi käynnistynyt.

– Meillä ei ole sellaista tietoa. Emmekä me kommentoi nimettömiä lähteitä, Ukrainan armeijan pääesikunnasta kommentoitiin Reutersille.

Zaporizzjan alueella sijaitsevien Tokmakin ja Melitopolin suuntaa on pidetty todennäköisimpänä suuntana vastahyökkäyksen käynnistymiselle. Myös Käihkön mukaan se on loogisin suunta, mutta silti ei ole täyttä varmuutta, tuleeko Ukraina iskemään sinne voimalla.

– Ukrainan kannattaisi se yllätyselementti pyrkiä käyttämään. Se tosin on hirveän vaikeaa.

Käihkö muistuttaa, että kyse on vuorovaikutuksesta. Venäjän tekemiset vaikuttavat Ukrainan tekemisiin ja päinvastoin.

– Jos tällä alueella kävisikin niin, ettei Ukraina yksinkertaisesti pääse läpi, niin kyllähän he koko ajan katsovat muita paikkoja, joista voitaisiin päästä.

Venäjän ensimmäisten puolustuslinjojen on tarkoitus lähinnä hidastaa ukrainalaisia ja aiheuttaa näille tappioita. Samalla venäläisillä on tarvittaessa mahdollisuus tuoda alueelle lisää omia joukkojaan.

Ukrainalaissotilaat tulittivat venäläisten asemia Zaporizzjan etulinjassa toukokuussa.

Ukrainan sodan rintamalinja on yli 1 000 kilometriä pitkä. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmalla osalla sen pituudesta kummallakaan osapuolella ei ole liiemmin joukkoja.

– Eli siinä vaiheessa kun Ukraina yrittää jostain läpi, niin venäläiset sitten tekevät päätöksen, tuodaanko sinne lisää joukkoja. Käytännössä niin on pakko tehdä, jos ukrainalaiset halutaan pysäyttää.

Venäläisten tavoitteena on myös aiheuttaa ukrainalaisille mahdollisimman paljon tappioita. Sodankäynnin nyrkkisääntöihin kuuluu muutenkin se, että hyökkääjän tappiot nousevat puolustajan tappioita suuremmiksi.

– Ja sitten jos venäläisiltä alkaa tulla kuvia tuhotuista ukrainalaisista ajoneuvoista ja muista ukrainalaistappioista, niin totta kai he puhuvat niistä tappioista enemmän. Mutta onhan se aivan selvää, että ukrainalaisten tappiot tulevat olemaan suuret.

Käihkön mukaan viimeistään loppukesällä voidaan ryhtyä katsomaan, kumman osapuolen tappiot ovat suuremmat. Tappiot on suhteutettava sen mukaan kuinka paljon joukkoja kummallakin on ja minkälainen on kunkin kyky täydentää joukkojaan. Venäjällä se on isompi kukin Ukrainalla.

– Ja Ukrainan puolella tappiot on suhteutettava tietysti myös siihen, kuinka paljon lisätukea Ukraina saa. Toisin kuin Venäjä, he eivät pysty yksin näitä materiaalitappioita korvaamaan.

Käihkön mukaan sekä Ukraina että Venäjä tavoittelevat ”omankaltaistaan” rauhaa. Loppujen lopuksi merkitystä on ainoastaan sillä, kumpi pääsee lähemmäs omaa rauhantavoitettaan.

– Mutta tietysti se on se vaikeimmin arvioitava asia, ja siihen tarvitaan enemmän tietoa.

Leopard-taistelupanssarivaunujen ilmaantumista rintamalle on pidetty merkkinä Ukrainan vastahyökkäyksen alkamisesta. Kuvan Leopard 2 -tankki harjoitteli helmikuussa Saksan Augustdorfissa.

Sotaa on tullut 24. elokuuta kestäneeksi puolitoista vuotta. Käihkön mukaan tämä voisi olla sopiva päivämäärä, jolloin voidaan katsoa taaksepäin ja arvioida vastahyökkäyksen onnistumista.

Nyt Ukrainalla on ”ikkuna auki”, ja pian elokuun lopun jälkeen koittaa jälleen syksy sateineen ja viilenevine ilmoineen. Tämä vaikuttaa Ukrainan toimintaan.

– Siinä vaiheessa meillä on tietoa siitä, onko mitään saatu aikaan. Ukrainalle on hirveän huono tilanne, jos silloin ollaan edelleen samankaltaisessa tilassa. Eli tiivistettynä se, mitä Ukraina yrittää nyt tehdä: muuttaa tätä lukkiutunutta tilannetta, joka on vallinnut sodassa marraskuusta lähtien.

Vastahyökkäyksen epäonnistuminen johtaisi vääjäämättä keskusteluun siitä, kuinka paljon Ukraina saa liittolaisiltaan tukea tulevaisuudessa. Siksi lännessä olisi Käihkön mukaan syytä alkaa sodan päivittäisten käänteiden lisäksi pohtimaan myös sitä, mitä vastahyökkäyksen jälkeen tapahtuu.

– Voihan olla, että Ukraina nyt pakottaa Venäjän joukot vetäytymään maasta. Mutta onnistumisen todennäköisyydet eivät välttämättä ole hirveän suuret, se on vaikea tehtävä. Ja jos he eivät onnistu tässä vastahyökkäyksessä, niin sehän tarkoittaa sitten sodan jatkumista.

Jatkaakseen sotaa Ukraina tarvitsee lisätukea. Tämän vuoksi hitaasti päätöksissään etenevässä lännessä olisi Käihkön mukaan tehtävä vähitellen päätöksiä asiasta. Korkeammalla tasolla olisi puolestaan syytä alkaa pohtia sitä, kuinka sota saadaan lopulta päättymään.