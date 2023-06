Lähes 40 000 ihmistä on paennut Pohjois-Koreasta naapurimaahan Etelä-Koreaan vuodesta 1998 lähtien, jolloin tilastoja loikkareista alettiin kerätä. Heistä noin 72 prosenttia on naisia. Eniten loikkareita oli vuonna 2010: yli 2 900. Koronapandemian vuoksi saapujia on viime vuosina ollut vain vähän.