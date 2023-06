New Yorkissa lomaillut suomalainen vertaa näkymää maailman­loppuun

New Yorkissa lomaillut suomalainen kuvailee näkymän muistuttavan sitä, miltä maailmanloppu voisi näyttää.

Sellainen haju kuin naapurin sauna palaisi parin kilometrin päässä, mutta aavistuksen pistävämpi.

Näin New Yorkissa asuva Sami kuvailee Manhattanin ilmastoa torstaina aamupäivästä Yhdysvaltojen aikaa.

Kanadan ennätykselliset maastopalot ovat värjänneet taivaan savulla harmahtavan oranssiksi Yhdysvaltojen itärannikolla. Ihmisiä on kehotettu pysymään sisällä ja pitämään FFP2-tason kasvomaskia ulkona liikkuessaan.

– Huomaa, että vaatteet haisee savulle, kun siirtyy ulkoa puhtaaseen ilmaan, Sami kertoo.

Samin mukaan esimerkiksi tien toisella puolella sijaitsevaa kahvilaa ei pystynyt näkemään sumun läpi.

Hän kertoo, että ilmanlaatu on ollut torstaina aavistuksen parempi kuin keskiviikkona. Ilmanlaatua mitataan asteikolla 0–500, ja Samin mukaan Brooklynissa ilmanlaatu oli lukemissa 409.

Kun ilmanlaatu menee yli 200:n lukemiin, se on ilmanlaatua mittaavan IQAir-sivuston mukaan ”erittäin epäterveellinen”.

Seinäjokinen Sari Männikkö on lomailemassa tyttäriensä kanssa New Jerseyn Hobokenissa, jossa ilma on myös oranssi ja sumea. Hän kuvailee tunnelmaa sellaiseksi, minkä maailmanlopun voisi kuvitella olevan.

– Kun käveltiin ulkona häilyvässä ilmassa ja kirkon kellot alkoivat soimaan taustalla, niin tytärten kanssa vähän naureskeltiin, että vähän oli sellainen maailmanlopun tunnelma, Männikkö kertoo.

Suositusten mukaan Männikkö ja tyttäret ovat kuitenkin torstaina pääasiassa pysyneet sisätiloissa ja pitäneet ulkona käydessä kasvomaskeja päällään.

– Koska meillä kaikilla on sydänsairaus, niin sitten jotenkin pelästyttiin sitä, että ilmanlaatu oli vaarallisella tasolla, Männikkö kertoo.

Vaikka ilmanlaatu on erittäin huono, matkaseurueella ei ole ollut oireita lievää kutiavaa kurkkua lukuun ottamatta.

Männikkö kävi tyttäriensä kanssa sumusta huolimatta keskiviikkona Summit-näköalatasanteella. Ennen näköalapaikalle nousua henkilökunta kertoi, että lipun saa siirrettyä toiselle päivälle halutessaan, mutta seurueella ei ollut siihen aikaa.

– Käytiin siellä kaikesta huolimatta katsomassa. Näkymä ei ollut paras mahdollinen, mutta meille riittävä, Männikkö toteaa.

Sumu peitti auringonlaskun Brooklynissa 7. kesäkuuta.

Norjan ilmatutkimuslaitoksen Nilun mukaan savua on nähty jopa Norjassa ja Ruotsissa saakka, kertoo ruotsalaislehti Aftonbladet.

New Yorkin hengitysvaikeuksista kärsiviä asukkaita on kehotettu pysymään sisätiloissa, sillä ilmansaasteet luokitellaan tasoltaan erittäin vaarallisiksi terveydelle. Vaarallisten hiukkasten kerrotaan voivan aiheuttaa astmaa ja syöpää.

Skandinaviassa asuvilla ei kuitenkaan ole Nilun mukaan syytä huoleen, sillä alueelle kantautuva savu ei ole terveydelle vaarallista.

– Emme usko, että hiukkasten määrä Norjan ilmassa on riittävän suuri ollakseen terveydelle haitallinen, kertoo Nilun tutkija Nikolaos Evangeliou Aftonbladetille.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Lipponen kertoo Ilta-Sanomille olevansa eri mieltä Nilun kanssa: hänen mukaansa tällä hetkellä näyttää siltä, ettei savua ole Skandinavian alueella. Sen ei pitäisi ehtiä saapua esimerkiksi Suomeen ennen hajoamistaan.

– Savua on tällä hetkellä Atlantin päällä Yhdysvaltain korkeuksilla. Nyt näyttää siltä, että savu poistuu Atlantin puolivälin tienoilla esimerkiksi sateiden takia, Lipponen arvioi.

Lue lisää: Parin sadan metrin jälkeen tajusin tehneeni virheen – näin tukalaa on nyt New Yorkissa