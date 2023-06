Ampuiko Venäjä itseään jalkaan? Tämä on järkyttävän pato­tuhon seuraus Krimillä

Kahovkan padon murtuminen voi vaikuttaa jopa 700 000 siviilin vedensaantiin.

Kahovkan padon murtumisella Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella voi olla merkittävät vaikutukset alueen asukkaiden juomaveden saantiin. Siviilejä uhkaavat myös vesivälitteiset taudit ja sairaudet. Pato murtui aikaisin tiistaiaamuna.

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvara- ja vesitalousyksikön neuvotteleva virkamies Johanna Kallio tarkentaa Ukrainassa pääasiallisen juomaveden olevan peräisin pintavedestä, eli jokien tai järvien maanpäällisestä vesiosasta.

– Ukrainassa puolestaan arvioiden mukaan 75–76 prosenttia kaikesta juomaveden valmistukseen käytetystä vedestä on pintavettä, mikä on myös alttiimpaa likaantumaan. Eli padon murruttua liikkeelle lähtee paljon lika-ainesta ja epäpuhtauksia – ja tulvavesi saastuttaa alueella olevat pintavedenottamot.

Kallion mukaan on todennäköistä, että alueella olevat pintavedenottamot ovat saastuneet ja näin myös veden käsittely juomavedeksi vaikeutuu.

– Ilmeisimmin Dneprjoki on merkittävä juomavedenoton lähde ja arvioiden mukaan jopa kahdeksankymmentä prosenttia alueelta otettavasta pintavedestä on tästä joesta. Nähtävästi tässä tapauksessa padon yläpuolelta olevalta vesistöallasta on käytetty vesilähteenä.

Pintavettä käytettäessä juomaveden ottoon, pumpataan vesi suoraan sen lähteestä, tässä tapauksessa suoraan joesta. Tämän jälkeen vesi käsitellään ennen kuin se päätyy juomavedeksi.

BBC kertoo Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyin tiedottaneen virallisella Telegram-kanavallaan satojen tuhansien ihmisten jääneen ilman juomaveden varmaa saantia.

Kallio arvioikin padon murtumisen vaikuttaneen haitallisesti vedenottojärjestelmiin sekä esimerkiksi jäteveden­pumppaamojen toimintaan. Tämä haittaa entisestään juomaveden saannin mahdollisuuksia. Kallio uskoo Zelenskyin antaman arvion kertovan myös siitä, kuinka merkittävä juomavedenoton lähde Dneprjoki on alueelle.

Toisaalta vaikutukset ihmisten koteihin ja muuhun omaisuuteen ovat varmasti myös merkittävät. Korjaamisen Kallio arvioi olevan suuritöinen urakka.

Lisäksi Kallio muistuttaa juuri juomaveden heikon laadun ja saatavuuden altistavan vesivälitteisille taudeille ja muille sairauksille.

Johtava vesitalousasiantuntija Eija Isomäki maa- ja metsätalousministeriöstä pitää tilanteen vaikutuksia alueen vesihuoltoon merkittävinä.

– Tilanne on vesihuollon näkökulmasta todennäköisesti aivan katastrofaalinen. Itselläni ei ole tietoa jätevesipuhdistamoiden määrästä alueella, mutta jos niitä on jäänyt tulvaveden alle, on jätevesi valunut merkittävissä määrin osaksi muuta vesialuetta.

Tässä vaiheessa Isomäen mukaan voidaan puhua myös luonnonkatastrofista.

Kenraalimajuri evp, kansanedustaja (kok) Pekka Toveri ei usko, että Krimin padon murtuminen vaikuttaa akuutisti Krimin alueen vesihuoltoon. Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna alueet tulevat olemaan todennäköisesti vaikeuksissa.

– 2014 kun Venäjä valtasi Krimin, Ukraina katkaisi Krimin kanavan, mikä synnytti vesikriisin alueelle. Tämän myötä alueella on isot vesivarannot, jotka on tietenkin todennäköisesti täytetty vuoden aikana eli Krimillä tuskin on välitöntä kriisiä.

Toveri uskoo kuitenkin padon murtumisen vaikuttavan merkittäväksi Etelä-Ukrainan muihin alueisiin, jotka ovat riippuvaisia niin juomavedessä kuin kasteluvedessä padon yläpuolella olevasta altaasta. Tämä voi aiheuttaa myös viljelymaiden tuhoutumisen.

Yhdistyneiden kansakuntien YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n mukaan patoallas on jopa 700 000 ihmisen juomavedenlähde eteläisessä Ukrainassa.

Toveri pitää Venäjän toimintaa lyhytnäköisenä eikä peliliikkeissä ole arvioitu pitkäaikaisia vaikutuksia.

Sotilasasiantuntija, everstiluutnantti evp. Juhani Pihlajamaa sanoi torstaina STT:lle, ettei hän usko Venäjän olleen padon murtumisen takana. Hänen mukaansa on todennäköisempää, että padossa on ollut vaurioita, ja vettä on kertynyt enemmän kuin normaalisti on ollut.

– Luontevinta olisi, että pato olisi murtunut itsestään, koska näyttää siltä, että Venäjäkään ei ollut varautunut tulvaan. Se osapuoli, joka olisi padon räjäyttänyt, olisi siihen varautunut ja nähnyt, että siitä olisi hyötyä, Pihlajamaa sanoo.