Pahimmassa tapauksessa Ukraina ei pääse etenemään, vaan sota jatkuu asemissa, joissa se on ollut syksystä lähtien.

Viime päivinä on saatu runsaasti viitteitä siitä, että Ukrainan kauan odotettu vastahyökkäys on alkanut. Tiedot vastahyökkäyksen etenemisestä ovat toistaiseksi niukkoja, mutta sosiaalisessa mediassa leviävien tietojen perusteella Ukraina vaikuttaa hyökkäävän usealla rintamalla.

Vastahyökkäystä, jolla Ukraina pyrkii työntämään venäläismiehittäjät pois alueiltaan, on odotettu pitkään. Ukraina on saanut länsimailta runsaasti sotilaallista tukea hyökkäykseen valmistautumisessa. Suomi on lähettänyt Ukrainaan muun muassa Pasi-panssariajoneuvoja, Leopard 2 -raivauspanssarivaunuja, raskasta aseistusta ja ammuksia.

Ilta-Sanomat pyysi Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin vierailevaa tutkijaa, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihköä ja Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävää John Heliniä arviomaan, millaisissa tapauksissa Ukrainan vastahyökkäyksestä voi puhua onnistuneena ja milloin pitäisi puhua epäonnistumisesta.

Aleksanteri-instituutin vieraileva tutkija, sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö

Skenaario 1: Onnistuminen

Vasta­hyökkäystä voidaan pitää onnistuneena tilanteessa, jossa Ukraina on onnistunut vapauttamaan merkittävän määrän alueita Venäjän miehityksestä ja aiheuttamaan Venäjälle merkittäviä tappioita, joiden vuoksi Venäjä on heikossa kunnossa jatkamaan sotaa syksyllä.

Esimerkiksi Melitopolin valtaaminen takaisin olisi Ukrainalle valtava voitto, joka vaikeuttaisi Venäjän sodan­käyntiä huomattavasti. Maayhteys Krimille kulkee Melitopolin läpi. Toinen huomattava voitto olisi Krimille johtavan Kertsinsalmen sillan katkaiseminen. Ilman maayhteyttä ja Kertsin­salmen siltaa Krimin niemimaa on eristyksissä.

– Se vaikeuttaisi huomattavasti Venäjän asemaa Krimin niemi­maalla, Käihkö sanoo.

Helin sanoo, että Ukrainan pitäisi saavuttaa etelässä vähintään Tokmakin kaupunki, joka sijaitsee Melitopolin pohjoispuolella.

– Se voitaisiin laskea jonkinlaiseksi selkeäksi onnistumiseksi.

Länsimaista on lähetetty runsaasti sotilaallista tukea Ukrainaan.

Melitopolin saavuttaminen olisi Helinin mukaan todella hyvä lopputulos ja ”melkoinen onnistuminen”.

– Silloin Ukraina olisi todella syvällä venäläisten selustassa ja katkaisisi hyvin selkeästi maayhteyden Krimille.

Ukraina on jo pitkään kertonut, että sen pitkän ajan tavoite on saada takaisin niemimaa, jota Venäjä on miehittänyt laittomasti vuodesta 2014.

Sodan odotetaan jälleen rauhoittuvan jälleen syksyllä. Käihkön mukaan on teoreettisesti mahdollista, että vastahyökkäys lopettaisi sodan. Se on kuitenkin hyvin epätodennäköistä.

– Varmaan hirveän moni ei usko, että sota loppuisi tämän vuoden puolella.

Skenaario 2: Kohtuullinen onnistuminen

Vastahyökkäystä voi pitää kohtuullisen onnistuneena, jos Ukraina saavuttaa sodassa voittoja, mutta ei kuitenkaan saa aikaan selkeitä läpimurtoja millään rintaman osalla. Venäläisten puolustuslinjojen täydellinen murtuminen ja venäläissotilaiden pakeneminen ei siis toteutuisi.

Käihkö täsmentää, että käytännössä se voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Ukraina pääsee syksyyn mennessä etenemään kohti Mustaamerta ja Melitopolia, mutta ei onnistu katkaisemaan rautatieyhteyttä Krimille.

Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan muun muassa M1 Abrams -taistelupanssarivaunuja.

Rintamalinja siis siirtyisi hitaasti jonkin verran etelään, mutta jäisi paikoilleen kauas Mustastamerestä.

Tällaisessa tilanteessa Ukraina onnistuu aiheuttamaan Venäjälle miehistö- ja kalustotappioita.

– Tappiot pitää tietenkin suhteuttaa Ukrainan omiin tappioihin.

Käihkö arvelee, että jos sota pitkittyy ilman Ukrainan läpimurtoja. Länsimaissa herää keskustelu siitä, kannattaako käydä sotaa, joka kuluttaa huomattavasti resursseja. Mitä pidempään Venäjä onnistuu viivyttämään ja pitkittämään taistelua, sitä kalliimmaksi sota tulee länsimaille ja Ukrainalle.

– Pitkällä aikavälillä Venäjä pystyy todennäköisesti korvaamaan omia tappioitaan helpommin.

Siksi Ukrainan toivotaan saavuttavan nopeita voittoja.

Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin.

Skenaario 3: Epäonnistuminen

Epäonnistuneena vasta­hyökkäystä voi pitää ainakin silloin, jos Ukraina ei onnistu vapauttamaan alueitaan yhdelläkään rintamalla eikä aiheuttamaan tappioita Venäjälle. Samaan aikaan se itse kokee suuria tappioita taisteluissa.

Käytännössä tällaisessa tilanteessa rintama­linjat pysyisivät suunnilleen samoissa paikoissa kuin ne ovat olleet viime syksystä lähtien.

– Käytännössä se olisi lukkiutunut tilanne, jollainen on nähty viime syksyn, Käihkö sanoo.

Ukrainaan on lähetetty myös Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja.

Helin on asiasta samaa mieltä. Onnistuakseen Ukrainan pitäisi pystyä saavuttamaan mielellään nopeita voittoja ja vapauttamaan alueitaan venäläisiltä.

– Jos Ukraina ei pääse kesän loppuun mennessä selkeästi Venäjän syvyyteen, vastahyökkäystä on vaikea pitää kovin suurena onnistumisena.

Sotatilanteen odotetaan rauhoittuvan jälleen syksyllä. Käihkö sanoo, että osapuoli, jolla joukot ovat syksyllä paremmassa kunnossa, ovat etulyöntiasemassa jatkamaan sotaa.

Ukrainan sodan jatkoon vaikuttaa lisäksi sen ulkopuolisilta saama tuki. Länsimaissa vastahyökkäystä seurataan tarkkaan, koska ne ovat tukeneet Ukrainaa hyökkäyksen valmistelussa.

– Ukrainan pitää jatkuvasti osoittaa, että se pystyy muuttamaan sodan tilannetta ja voittamaan sodan, Käihkö sanoo.