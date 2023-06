Liittovaltion syyttäjät ilmoittaneet Trumpille, että tämä on tutkinnan kohteena

Uutiskanava ABC:n mukaan tutkinta koskee salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja. Ilmoitus tutkinnasta ei vielä tarkoita, että Trumpia kohtaan nostettaisiin syytteitä.

Donald Trump on ilmoittautunut republikaanien ehdokkaaksi Yhdysvaltain vuoden 2024 presidentinvaaleihin.

Liittovaltion syyttäjät ovat ilmoittaneet Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille, että hän on tutkinnan kohteena salaisten asiakirjojen käsittelynsä vuoksi.

Asiasta kertoivat keskiviikkona amerikkalainen uutiskanava ABC, The New York Times, Politico sekä uutistoimisto Reuters lähteidensä pohjalta.

Viime syksynä Yhdysvaltain oikeusministeriö nimesi riippumattoman erikoissyyttäjän Jack Smithin tutkimaan Trumpiin kohdistuvia rikossyytteitä, kuten sitä, onko Trump vienyt Valkoisesta talosta salaisiksi määriteltyjä asiakirjoja.

Reutersin mukaan on tavallista, että oikeusministeriö ilmoittaa henkilöille siitä, että heidät on otettu tutkinnan kohteiksi. Näin ihmiset saavat mahdollisuuden esittää oikeussalissa omat todisteensa.

Ilmoitus tutkinnasta ei vielä tarkoita, että Trumpia kohtaan nostettaisiin syytteitä.

The New York Timesin mukaan ilmoitus on kuitenkin tähän mennessä vahvin signaali sen puolesta, että syytteitä saatetaan nostaa.

CNN kertoi viikko sitten, että liittovaltion syyttäjät olisivat saaneet haltuunsa ääninauhan, jolla Trump myöntää pitäneensä Yhdysvaltain tiedustelupalvelun asiakirjaa hallussaan presidenttikautensa päätyttyä.

Trump on ilmoittautunut republikaanien ehdokkaaksi Yhdysvaltain vuoden 2024 presidentinvaaleihin. Hän on edellisen presidenttikautensa jälkeen ollut lukuisten rikossyytteiden kohteena.

Erikoissyyttäjä Jack Smith tutkii ex-presidentin salaisten asiakirjojen käsittelyn lisäksi Trumpin roolia vuoden 2021 Capitol-mellakoissa, jossa hänen kannattajansa hyökkäsivät Yhdysvaltain kongressitaloon.

Toukokuussa yhdysvaltalaisen tuomioistuimen valamiehistö katsoi Trumpin syyllistyneen naisen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja kunnianloukkaukseen 1990-luvulla. Trump määrättiin maksamaan naiselle korvauksia yhteensä viisi miljoonaa dollaria eli runsaat 4,5 miljoonaa euroa. Kyse oli siviilioikeudellisesta kanteesta, ei rikossyytteestä.

Trump on toistuvasti kutsunut häneen kohdistuvia syytteitä poliittisesti motivoiduiksi.