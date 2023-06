Ovulaation estämiseen perustuvan kissojen ehkäisymenetelmän käyttöön liittyy verrattain pieni määrä sivuvaikutuksia.

Kissoille on kehitteillä uusi ehkäisymenetelmä, joka vaikuttaa tutkijoiden mukaan alustavasti lupaavalta. Pitkäkestoisten ehkäisyinjektioiden on tarkoitus auttaa hillitsemään kissojen ylipopulaatiota, uutisoi CNN.

Sysäyksen tutkimuksen aloittamiselle antoi kissojen ja koirien ylipopulaatio-ongelma ja eläinsuojeluyhdistysten hoivissa olevien eläinten lopettaminen, kertoo Cincinnatin eläintarhan ja kasvitieteellisen puutarhan eläintutkimuksen johtaja tohtori Bill Swanson.

Matka kohti uuden ehkäisymenetelmän kehittämistä alkoi Harvardin lääketieteellisen oppilaitoksen apulaisprofessorin tohtori David Pépinin löydöksestä, jonka hän teki laboratoriossaan.

Pépin kollegoineen tutki munarakkuloissa esiintyvää hormonia. Saadakseen lisää tietoa hormonin toiminnasta tutkimusryhmä asetti naarashiiriin geenin, joka tuottaa kyseistä hormonia ja antaa hiirille sitä lopulta lisäannoksen.

– Yllätykseksemme se lopetti suurimmalla osalla jyrsijöistä munasarjojen toiminnan ja teki eläimistä täysin hedelmättömiä. Ajattelimme löydöksen olevan erittäin mielenkiintoinen työkalu ja aloimme pohtia, miten sitä voisi hyödyntää, Pépin kertoo.

Pépin kollegoineen sai kuulla Los Angelesissa sijaitsevasta, voittoa tavoittelemattomasta Michelson Found Animals -säätiöstä, joka tukee ei-kirurgisten ehkäisymenetelmien kehittämistä kissoille ja koirille.

– Meillä oli työkalu, jonka tiesimme toimivan jyrsijöissä ja mahdollisesti myös koirissa ja kissoissa. Kyse oli siis vain menetelmän soveltamisesta uuteen lajiin, Pépin sanoo.

Smithsonianin kansallisen eläintarhan ja tutkimusbiologian instituutin vanhempi ohjelmapäällikkö tohtori Pierre Comizzoli, joka ei ole ollut tutkimuksessa mukana, suhtautuu toiveikkaasti ehkäisymenetelmän käytöstä saatuihin alustaviin tuloksiin. Menetelmän käyttöön liittyy mahdollisesti vain pieni määrä sivuvaikutuksia.

– Tämä on erittäin merkittävää ja innovatiivista. Tietenkin kissojen määrä, joita tutkimuksessa on käytetty, on rajallinen, mutta tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia, hän iloitsee.