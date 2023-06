Vesi on noussut pahimmillaan useita metrejä. Ainakin yli 2 000 ihmistä on evakuoitu.

Hersonin alueelle virtaa yhä vettä Kahovkan tekojärvestä Dneprjoen ja tekojärven erottaneen padon murtumisen seurauksena.

Tiistaiaamuna tapahtunut patomurtuma on ollut jo tuhoisa. Ukrainan mukaan 29 kaupunkia ja kylää on jäänyt tulvaveden alle.

Suomen ympäristökeskuksen Syken johtavan tutkijan Seppo Hellstenin mukaan tulvavesi todennäköisesti jatka nousemistaan, mutta tällä hetkellä näyttäisi siltä, että veden virtaus on laantumassa.

– Totta kai ne sortuneet patorakenteet padottavat. Kun vedenpinta laskee, niin silloin virtaumakin todennäköisesti pienenee. Noin valtava allashan ei kerralla humpsahda alaspäin, Hellsten sanoo IS:lle.

Keskiviikkoiltapäivään mennessä tulva-alueilta oltiin Ukrainan ja Venäjän antamien tietojen mukaan evakuoitu noin 2 700 ihmistä. Ukrainan hätäpalvelut kertoo evakuoineensa 1 450 ihmistä, Venäjä kertoo evakuoineensa yli 1 270 ihmistä.

Tulvavesien mahdollisella vaikutusalueella on arvioitu olevan jopa 40 000 ihmistä.

Venäjä näyttää suhtautuvan evakuointitoimiin Ukrainaa välinpitämättömämmin. Venäläisen riippumattoman Agentstvon Telegram-kanavan mukaan Venäjän Hersonin nukkehallintoa johtava Vladimir Saldo oli sanonut, ettei tilanne ”vaikuta paljoa” alueeseen.

Myöhemmin Saldo julkaisi videoviestin, jossa hän kertoo ”ihmisten kulkevan rauhallisesti kaduilla” Nova Kahovkassa samalla, kun hänen takanaan avautuu tulvan alle jäänyt kaupunki.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on jo ehtinyt syyttää Venäjää evakuoitavien ihmisten laiminlyömisestä.

– Meidän palvelumme ne, jotka voivat auttaa ihmisiä, osallistuvat jo. Mutta voimme auttaa vain aluetta, jota Ukraina hallitsee. Venäjän miehittämällä puolella miehittäjät eivät edes yritä auttaa ihmisiä, Zelenskyi twiittasi.

Pelastustyöt ovat kovassa vauhdissa alueella.

Alueelta evakuoidaan ihmisiä ja heidän lemmikkejään.

Miksi pato murtui?

Syy padon murtumiseen on edelleen epäselvä, mutta yksi mahdollisena pidetyistä skenaarioista on se, että pato on räjäytetty tarkoituksella. Näin luonnehtivat The New York Timesin haastattelemat asiantuntijat, joiden arvioissa pato räjäytettiin mitä todennäköisimmin asettamalla räjähteitä sen sisäpuolelle.

Suljetussa tilassa tapahtunut räjähdys aiheuttaisi eniten vahinkoa, sillä tuolloin räjähdyksen voima kohdistuisi ympäröivään rakenteeseen. Tällainen räjäytys vaatisi satoja kiloja räjähteitä.

Jos pato räjäytettäisiin ulkoa päin, vain osa räjähteen voimasta kohdistuisi patoon. Tuolloin räjähteitä vaadittaisiin moninkertainen määrä samanlaisen tuhovoiman saamiseksi.

Tekniikan professorin ja räjähdeasiantuntijan Nick Glumacin mukaan ulkoisessa räjähdyksessä tulisi vastaan myös esimerkiksi se, kunka paljon räjähteitä taistelukärki voisi kantaa.

– Tämä vaatii merkittävän määrän energiaa, Glumac sanoi NYT:lle.

Pato näyttää murtuneen sen keskiosasta.

Pato voisi murtua myös voimakkaasti virtaavan veden voimasta, mutta NYT:n haastattelema tekniikan professori ja patojen sortumisia tutkinut Gregory B. Baecher totesi, että tällaisissa tapauksissa padot murtuvat useimmiten kohdista, joissa ne liittyvät maahan. Kahovkan pato näyttäisi kuvien perusteella murtuneen sen keskiosasta.

Jos pato on räjäytetty, ei tekijästä ole vielä tietoa. Kenraalimajuri evp, kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri pitää kuitenkin todennäköisimpänä syyllisenä Venäjää. Ukraina ja Venäjä ovat kilpaa syytelleet toisiaan padon murtumisesta.

– Tulvittamalla Dnipron alajuoksun Kahovkasta merelle asti Venäjä tekee ukrainalaisten operaatiot Dnipro-joen ylitse mahdottomiksi, Toveri sanoi aiemmin IS:lle.

Lue lisää: Pekka Toveri: Näin padon tuhoaminen vaikuttaa sota­tilanteeseen – Venäjä tuntee nyt ”kauheaa tuskaa”

Myös Ukraina on sanonut Venäjän räjäyttäneen padon vesittääkseen Ukrainan vastahyökkäyksen alueella. Venäjä hallitsee Dneprjoen itärantaa ja Ukrainan tulisi ylittää joki häätääkseen Venäjän joukot takaisin omien rajojensa sisälle.

Politicon mukaan Venäjän hallitus hyväksyi toukokuussa määräyksen, jonka myötä miehitetyssä Ukrainassa energiainfrastruktuuriin liittyviä onnettomuuksia ei tarvitse tutkia.

Venäjä taas on syyttänyt Ukrainaa ”sabotoinnista”. Maan presidentti Vladimir Putin luonnehti tapahtunutta "Kiovan barbaariseksi teoksi".

Vesi on noussut joissain asuinalueissa talojen katonrajoihin asti.

Jo ennestään leveän joen ylittäminen on nyt yhtä vaikeampaa, kun vesi on levinnyt useille asuinalueille.

Ympäristökriisi

Sen lisäksi, että lukuisat kylät ja asutuskeskukset tulvivat, kärsii myös luonto. Ukrainan maatalousministeriön alustavan arvion mukaan maan eteläosan pelloista voi ensi vuoteen mennessä tulla ”autiomaata”.

Arvion mukaan Ukrainan hallitsemalla puoliskolla tulvaveden alle jää 10 000 hehtaaria maatalousmaata. Venäläisten miehittämällä joen eteläisellä rannalla veden alle jäävä alue on moninkertainen. Lisäksi kymmenet kastelujärjestelmät jäävät ilman vettä Dnipropetrovskin, Hersonin ja Zaporizzjan alueilla, vaikuttaen jopa 584 000 hehtaariin viljelysmaata.

Lue lisää: Ministeriö varoittaa: Etelä-Ukrainan pellot voivat olla jo ensi vuonna ”autiomaata”

Tulvaveden mukana ympäristöön leviää valtavasti haitallisia aineita, kuten sotakalustoa ja öljyä. Esimerkiksi ammuksissa käytetään Hellstenin mukaan paljon vesiä rehevöittävää typpeä. Pahimmillaan veden mukana leviää myös radioaktiivista ainetta.

– Siellä on kuitenkin ydinvoimala yläjuoksulla. Siellä on aikaisemmin pohjalietteistä mitattukin jonkin verran kohonneita pitoisuuksia ennen sotaakin, Syken Hellsten sanoo viitaten Zaporizzjan ydinvoimalaan.

– Veden väristä päätellen sieltä huuhtoutuu aika paljonkin sellaista kiintoainetta, joka on ollut pysyvästi hautautunut sen valtavan tekoaltaan pohjalietteisiin.

Alueen elinkelpoisuuden kohtalo riippuu siitä, kuinka nopeasti saastuneet alueet saadaan puhdistettua. Ongelmana vain on, että sodan aikana puhdistustyötä on vaikea tehdä.

– Voi hyvinkin olla, että viljelysmaana on pitkään käyttökelvotonta.

Vesi vei mukanaan ihmisiä ja eläimiä

CNN:n haastatteleman Ukrainan armeijan kapteenin Andrei Pidlisnjin mukaan Ukrainan joukot olisivat todistaneet, kuinka tulvavesi vei mukanaan venäläisiä sotilaita.

– Kukaan Venäjän puolella ei päässyt pakoon. Kaikki rykmentit, jotka Venäjällä oli sillä puolella, tulvivat.

Ukrainan hallitsemalla puolella joenseinämät ovat korkeammat kuin Venäjän hallitsemalla puolella, mistä johtuen tulvavesi on levinnyt pahemmin joen itärannoilla.

Pidlisnjin mukaan hän ja hänen joukkonsa seurasivat yön tapahtumia niin omin silmin kuin lennokkeja käyttäen. Hän epäili, että venäläisjoukoille ei oltaisi kerrottu padon räjäyttämisestä yllätyksellisyyden ylläpitämiseksi.

Myös Ukrainan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin arvioi IS:lle, että venäläisjoukot joutuivat veden armoille.

– Venäjä on vetänyt joukkojaan pois asemista tulvan tieltä padon tuhoutumisen jälkeen. Vaikuttaisi siltä, että Venäjän joukot ovat olleet yhä asemissa padon tuhoutuessa.

Tilanne on ollut tappava myös alueen eläimille. Venäläisten lähteiden mukaan tuhansia eläimiä olisi kuollut Venäjän miehittämällä alueella sijaitsevassa kansallispuistossa.

Ihmisten lisäksi tulvavedet ovat vaikuttaneet alueen eläimiin. Jopa tuhansien eläinten kerrotaan kuolleen. Kuvassa pelastettuja koiria ja kissoja.