Valtaosa Kahovkan patokatastrofin aiheuttamista tulvista iskee Venäjän puolelle rintamaa Dneprjoen alajuoksulle. Venäjän joukot ovat vetäytyneet sieltä puolustusasemista kaaoksen vallassa.

Varhain tiistaiaamuna paljastui, että Kahovkan pato Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella oli murtunut. Patotuho on saanut aikaan tulvia, jotka ovat ryöpynneet Venäjän omien asemien yli ja pyyhkineet Venäjän miinakenttiä mennessään, arvioi Ukrainan sodan tilannekarttaa ylläpitävä John Helin.

– Kyllä ne (tulvat) ovat selvästi vaikuttaneet Venäjän omiin puolustusjärjestelmiin Dnipron varrella, Helin sanoo.

Helin käyttää joesta ukrainankielistä Dnipro-nimeä, mutta Suomessa joki tunnetaan yleisemmin nimellä Dnepr.

Venäjän ensimmäinen puolustuslinja on ollut kaivettuna paikoitellen Dneprjoen varrella tulva-alueilla. Kun joki tulvii, se täyttää samalla Venäjän puolustusasemat joen alajuoksulla.

– Venäjä on vetänyt joukkojaan pois asemista tulvan tieltä padon tuhoutumisen jälkeen. Vaikuttaisi siltä, että Venäjän joukot ovat olleet yhä asemissa padon tuhoutuessa.

CNN:n haastattelema Ukrainan armeijan upseeri kertoo, että Ukrainan sotilaat näkivät, kuinka venäläisiä sotilaita huuhtoutui tulvavesien alle, kun he pakenivat Nova Kahovkan padon murtumisen jälkeen. Upseerin mukaan monet venäläiset loukkaantuivat tai menettivät henkensä kaaoksessa.

Nova Kakhovkan kaupungin kadulla autoilla oli keskiviikkona haasteita.

Venäjä ja Ukraina ovat syytelleet padon rikkoutumisesta toisiaan. Oli pato sitten räjäytetty tai murtunut jostain muusta syystä, se on ollut yli vuoden ajan Venäjän joukkojen hallussa, Helin huomauttaa.

Jo viime syksynä Ukraina kertoi Venäjän miinoittaneen padon. Helinin mukaan myös venäläisissä lähteissä on kerrottu, että Kahovkan padon murtamista suunniteltiin jo useampi kuukausi sitten.

–On melko epätodennäköinen skenaario, että Ukraina olisi sen murtanut. Jossain määrin Venäjä on tuhosta vastuussa, koska pato on ollut sen hallussa. Vaikea sanoa, onko Venäjä räjäyttänyt patoa, mutta Venäjän joukkojen vastuulla tuho on ollut.

Toukokuun viimeisenä päivänä Venäjän hallitus hyväksyi lain, jonka mukaan vaarallisissa tuotantolaitoksissa tai vesivoimaloissa tapahtuneita taisteluiden tai sabotaasien aiheuttamia onnettomuuksia ei tutkita teknisesti vuoteen 2028 saakka, Politicon toimittaja Veronika Melkozerova twiittasi.

– On jossain määrin epäselvää, että miten Ukraina olisi kyennyt murtamaan padon, joka on rakennettu kestämään enemmän tai vähemmän ydinase. Pato on rakennettu hyvinkin jykeväksi kestämään esimerkiksi ohjuksia, Helin pohtii.

Pelastajia tulva-alueella.

Patokatastrofi tekee lyhyellä aikavälillä Dneprin ylittämisen Ukrainan joukoille vaikeaksi. Virran mukana jokeen leviää rojua ja kaikenlaista tavaraa. Dnepr on myös leventynyt merkittävästi turman jälkeen.

– Lyhyellä tähtäimellä turma lopettaa Dnipron yli käytävän kahakoinnin ja Ukrainan joenylitysuhan. Parin viikon kuluessa joenpinta laskee, vaikka maasto jää edelleen märäksi. Sitten joki on mahdollisesti ylitettävissä.

Venäjä pystyy nyt lyhyellä aikavälillä siirtämään joukkojaan joenrannasta kohti itää. Pidemmällä aikavälillä tuho ei kuitenkaan lakkauta tarvetta pitää joenrantaa miehitettynä, asiantuntija miettii.

–Valtaosa tulvista on Venäjän puolella rintamaa. Venäjän hallitsema joen vasen ranta on alempana ja oikea ranta on korkeammalla. Merkittävä osa Hersonin kaupungista jää tavalla tai toisella tulvien ulottumattomiin.

Välittömät tulvatuhot ovat pahemmat Venäjän hallitsemilla alueilla, Helin arvioi. Pitkän aikavälin vaikutukset tulevat kuitenkin näkymään koko jokea ympäröivällä alueella. Mikäli Venäjä on tuhonnut padon tarkoituksella, Helin pitää sitä jatkona Venäjän terroritaktiikoille Ukrainassa.

– Infraan iskemällä pyritään luomaan kauhua, näyttämään vahvalta ja siltä, että ollaan valmiita eskaloimaan tavalla tai toisella sotaa.

Asiantuntija pitää todennäköisenä, että patokatastrofi vahvistaa lännen tukea Ukrainalle ja vähentää Venäjän omaa poliittista pääomaa. Mikäli padon murtaminen on Venäjän tekosia, Ukraina saa tuhotyöstä vain lisää pontta puolustustaisteluunsa.

– Se ei tule pelottamaan läntisiä liittolaisia Ukrainan tukemisesta. Vaikutukset ovat lähinnä negatiivisia Venäjälle.

Helinin mukaan on jopa mahdollista, että patoturma on viimeinen sysäys, joka saa länsimaat päättämään hävittäjien toimittamisesta Ukrainalle.

Kuvakaappaus presidentti Zelenskyin Twitterissä julkaisemasta videosta näyttää vedenpaisumuksen, kun pato oli osittain tuhottu.

Ukrainan vastahyökkäys on käynnissä, ja sunnuntaista lähtien Ukrainan hyökkäystoiminta on selvästi lisääntynyt, Helin sanoo. Ukraina hyökkää useilla alueilla: taistelut Bahmutin ympärillä ovat kiihtyneet ja Ukraina hyökkää Avdiijvkan kaupungin ympärillä.

Taisteluiden selkein painopiste juuri nyt on Donetskin rintaman mutkassa Velyka Novosilkan kaupungin ympärillä.

– Siellä Ukraina hyökkää kolmella tai neljällä prikaatilla Venäjää vastaan. Edelleen puhutaan sivusuunnista. Ukraina ei ole aloittanut päähyökkäystä, mutta tulevina päivinä ja viikkoina toiminta tulee kiihtymään jollain suunnalla.

Helinin mukaan vastahyökkäyksen painopiste voi asettua niille rintamille, joilla on tällä hetkellä hiljaista esimerkiksi Luhanskiin tai etelärintaman läntiseen puoliskoon, niin sanottuun Zaporizzjan lohkoon.

– Todennäköisesti kummallakin näistä rintamista tulee tapahtumaan jotakin. Voi olla, että Ukraina katsoo ensin, missä on pehmeää, ja tuo vasta sitten suurimman reservin peliin.

John Helinin mukaan vastahyökkäyksen painopiste voi asettua niille rintamille, joilla on nyt hiljaista, esimerkiksi Luhanskiin.

Asiantuntija pitää mahdollisena, että Venäjä yrittää aiheuttaa jonkinlaista provokaatiota tai turmaa myös Zaporizzjan ydinvoimalassa. Mahdollisen ydinvoimalaonnettomuuden seuraukset olisivat tuhoisat myös Venäjälle.

– Atomiturvakeskuksen mukaan patoturmalla ei ole välitöntä vaaraa ydinvoimalalle.

Mikäli käy ilmi, että Venäjä on tarkoituksella tuhonnut padon, se sopii asiantuntijan mukaan hyvin kuvaan Venäjän sodankäynnistä.

– Kyllä se aika lyhytnäköiseltä päätökseltä näyttää.