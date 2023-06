Dneprjoella Etelä-Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato murtui varhain tiistaiaamuna.

Satelliittikuvat paljastavat laajamittaista tulvimista Etelä-Ukrainassa sen jälkeen, kun Kahovkan pato murtui tiistaiaamuna. Kuvissa näkyy veden alle jääneitä taloja, muuta infrastruktuuria ja puistoja. Monin paikoin rakennuksista näkyy vain kattoja.

Hersonin alueen kuvernööri Oleksandr Prokudin sanoo, että yli 1 800 taloa on joutunut tulvan alle Dneprjoen oikealla rannalla, joka on ukrainalaisten hallussa. Prokudinin mukaan reilut 1 400 ihmistä on evakuoitu, CNN kertoo.

Prokudinin mukaan vedenpinnan odotetaan nousevan vielä noin metrillä seuraavan 20 tunnin kuluessa.

– Tulvimisen intensiteetti on laskemassa, mutta padon mittavista vahingoista johtuen, vettä tulee, Prokudin sanoi.

Pato sijaitsee Dneprjoella Hersonissa Venäjän miehittämällä alueella. Venäjän nukkehallinnon edustaja, pormestari Vladimir Leontjev on sanonut, että yli 900 ihmistä on evakuoitu tiistaina Nova Kahovkan kaupungista.

Lue lisää: Tulva oli liikaa jopa Venäjän miehityksen kestäneille: ”Täällä kuolee kaikki”

Ukraina ja Venäjä ovat syyttäneet padon murtumisesta ja tulvista toisiaan.

Ukrainan mukaan Venäjä räjäytti padon ja syyllistyi sotarikokseen ja mahdollisesti myös ympäristötuhoon. Venäjän mukaan kyse on Ukrainan sabotaasista, ja myös Venäjällä on käynnistetty tutkinta padon murtumiseen johtaneista tekijöistä.

Toistaiseksi ei ole kuitenkaan täyttä varmuutta siitä, mikä aiheutti padon murtumisen.

Lue lisää: Miksi Kahovkan pato tuhoutui? Tässä kolme teoriaa

Lue lisää: Pekka Toverilta murska-arvio Kahovkasta – ”Se on venäläisten parasta osaamista valitettavasti”