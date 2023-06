Kahovkan padon räjähtämisen jälkeen tulvavedet lähtivät leviämään lähialueille. Edessä on monenlaisia vaikeuksia.

Kahovkan pato räjähti tiistain vastaisena yönä Ukrainan Hersonissa. Vesi lähti purkautumaan ja Dneprjoen pinta laskemaan. Hersonin asuinalueilla vesi alkoi virrata uhkaavasti kaduille.

Kuvamateriaalia murtuneesta padosta alkoi ilmestyä tiistaina aamuyöllä sosiaaliseen mediaan.

Maa- ja metsätalousministeriön johtava vesitalousasiantuntija Annukka Lipponen on kokenut konfliktialueiden vesikysymysten tuntija. Kun tieto Kahovkan padon räjähdyksestä tuli, hän alkoi käydä tilannetta läpi yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Annukka Lipponen.

Vahvistettua ja luotettavaa kuva­materiaalia on ollut käytössä vain vähän, joten asian­tuntijatkin ovat olleet pitkälti media­tietojen varassa. Päivän aikana tilanteesta on kuitenkin muodostunut jo jonkin­lainen kuva.

– Karkea arvio on, että aukko olisi ainakin sata metriä. Kun rakenne on särkynyt vielä reunoilta veden voimasta, niin aukko on laajentunut entisestään.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi esitti, että venäläiset tuhosivat padon voimalan sisältä käsin. Kreml puolestaan kommentoi, että iskun takana olisi Ukraina, joka olisi turvautunut sabotaasiin vasta­hyökkäyksen horjumisen vuoksi. Ukraina ilmoitti aloittavansa räjähdyksestä sota­rikostutkinnan, Venäjä taas rikos­tutkinnan. Samaan aikaan ensimmäisiä asuinalueita evakuoitiin.

Vuonna 1956 valmistunut pato on osa Kahovkan vesivoimalaa. Se sijaitsee Dneprjoella noin 30 kilometriä itään Hersonista. Allas on kymmenien asuinalueiden makean veden lähde.

Siitä lähtee myös yli 400 kilometriä pitkä Pohjois-Krimin kanava, jonka kautta on toimitettu vuosikymmenten ajan vettä Etelä-Ukrainaan ja Krimille.

Volodymyr Zelenskyi kutsui koolle hätäkokouksen.

Ja vettä riittää. Tekojärvessä oli räjähdyshetkellä suunnilleen yhtä paljon vettä kuin Päijänteessä: 18 kuutiokilometriä eli 18 000 000 000 000 litraa. Kaiken lisäksi vedenpinta oli patoaltaassa poikkeuksellinen korkealla.

Alla olevassa kuvassa tekojärven kokoa on hahmotettu suhteessa Uuteenmaahan.

Hersonin alueen johtaja Oleksandr Prokudin arvioi heti aamuvarhaisella, että evakuoinnit koskisivat ainakin 16 000 ihmistä ”kriittisellä vaaravyöhykkeellä”. Tulva-alueella arvioidaan olevan yhteensä noin 80 erillistä asuinaluetta.

Venäjän miehittämän Nova Kahovkan nukkepormestari Vladimir Leontjev vähätteli vielä aamulla seurauksia. Hän arvioi päivällä veden nousseen padon tuhoutumisen jälkeen noin kymmenen metriä. Leontjevin mukaan suuria evakuointeja ei olisi edessä. Pian myös Nova Kahovkassa julistettiin kuitenkin hätätila.

Ukrainan sisäministeri Ihor Klymenko arvioi, että kokonaiskuvan saaminen evakuoitavilta alueilta on hankalaa.

– Vesi on tulossa. Tilannetta vaikeuttaa se, että osa teistä on huuhtoutunut pois. Tämän vuoksi on mahdotonta matkustaa yksittäisiin asutuskeskuksiin. Evakuointiryhmät etsivät muita teitä, Klymenko kertoi Telegramissa.

Mallinnuksia tulva-alueesta on jo tehty, kertoo suomalainen vesiasiantuntija Annukka Lipponen.

– Kartastahan näkee, että siellä on paljon tasamaata tai tulvatasankoa, joten vesi leviää laajalle. Herson on kuitenkin hiukan ylempänä. Näyttäisi siltä, että virtaussuuntaan vasemmalle rannalle (venäläisjoukkojen puolelle) se vaikuttaisi enemmän.

Edessä on monenlaisia vaaroja ja haasteita. Ensinnäkin alueita on evakuoitava. Toiseksi maa-alueiden vettyminen vaikeuttaa raskaiden koneiden toimintaa ja sadonkorjuuta. Kolmanneksi mereen virtaava makea vesi on pois maatalouden ja ihmisten käytöstä kuluvan kesän aikana.

– Kun vesi nyt virtaa mereen, niin sitä ei sitten ole myöhemmin kesällä, kun maataloudessa olisi kasteluntarvetta. Eivät nämä maat ehkä sitä pääasiallista tuotantoaluetta ole, mutta maataloutta kuitenkin on.

Kun katsotaan kokonaisuutta, niin edessä voi olla vielä haasteita myös ruokaturvassa, Lipponen arvioi.

Hän mainitsee myös yhden erityisen viheliäisen yksityiskohdan sota-alueen tulvimisessa.

– Kuva-aineistosta on jo huomattu, että jopa miinoja on kulkeutunut veden mukana. Mihin ne sitten päätyvät? Siihen liittyy tietenkin riskejä.

Oma kysymyksensä ympäristön näkökulmasta on vielä se, miten käy tulvavesien mukana kulkeutuville tai Mustaanmereen päätyville metalleille, ammuksille ja jätevesille.

Padon mahdollista räjäyttämistä on spekuloitu jo pitkään. Asia oli esillä viime syksynä, kun presidentti Zelenskyi esitti julkisuudessa, että Venäjä olisi asettanut miinoja Kahovkan vesivoimalaitoksen patoon ja koneistoon.

Zelenskyi arvioi tuolloin, että koko Pohjois-Krimin kanava yksinkertaisesti katoaisi, jos pato tuhoutuisi.

– Tämä olisi suuren mittaluokan katastrofi, Zelenskyi totesi.

Saksalaislehti Bild havainnollisti jo lokakuussa 2022 Kahovkan padon tuhoutumisesta seuraavan tulvan leviämisaluetta:

Pohjois-Krimin kanava on tärkeä yli 400 kilometriä pitkä makean veden väylä eteläisessä Ukrainassa. Kanavaa rakennettiin Kahovkan padon valmistumisen jälkeen vuodesta 1957 lähtien vaiheittain aina 1970-luvulle saakka. Kanava alkaa Dneprjoelta Kahovkan tekojärvestä ja kulkee halki Krimin niemimaan. Matkalla on useita muita tekojärviä tai -altaita.

Kanavan kautta kulkevalla vedellä oli pitkään suuri merkitys Hersonin alueen ja Krimin niemimaan ihmisille, maanviljelykselle, kasvillisuudelle ja teollisuudelle.

Ukraina kuitenkin sulki Pohjois-Krimin kanavan Venäjän vallattua Krimin niemimaan laittomasti vuonna 2014. Se oli isku Krimin maataloudelle ja johti alueella jatkuvaan vesipulaan.

Kun vedentulo lakkasi, Krimin viljelyskelpoisten maa-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala lähti jyrkkään laskuun. Kuivuus iski maatalouden lisäksi myös kasvillisuuteen ja talouteen.

Venäjä avasi Pohjois-Krimin kanavan uudestaan pian sen jälkeen, kun se oli aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan maaliskuussa 2022 – ja on pitänyt sen jälkeen Kahovkan vesivoimalaa hallussaan.

Padon räjähtäminen vaikuttaa myös Pohjois-Krimin kanavan vedenottoon, mutta yksityiskohtia sen suhteen on tällä hetkellä vaikea arvioida.

Tulvivat vesimassat muodostavat väistämättä ainakin luonnonesteen, ja Dneprjoen ylittäminen vaikeutuu. Vaikutuksista kärsivät sekä ukrainalaiset että venäläiset, eikä kaikkia seurauksia ole vielä edes mahdollista arvioida.

Sähköntuotannon näkökulmasta Kahovkan vesivoimalan merkitystä ei pidä kuitenkaan ylikorostaa. Annukka Lipponen huomauttaa, että teholtaan Kahovkan voimalaitos on runsaat 330 megawattia. Vertailuksi esimerkiksi Dneprin vesivoimala on noin viisi kertaa suurempi kapasiteetiltaan, yli 1 500 megawattia.