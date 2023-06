Kuvat näyttävät tuhon Ukrainan tulva-alueella – kymmenet tuhannet siviilit pakenevat

Kahovkan padon tuhoutuminen on saanut tulvaveden nousemaan Hersonin alueella. Tuhansia ihmisiä joudutaan evakuoimaan alueelta.

Dnepr-joella Etelä-Ukrainassa Hersonin alueella sijaitseva Kahovkan pato tuhottiin tiistaiaamuna kriittisin seurauksin.

30 metriä korkean ja 3,2 kilometriä pitkän padon murtuminen aiheutti oitis veden tulvimisen padon vieressä sijaitsevassa Nova Kahovkan kaupungissa, joka on ollut Venäjän hallussa viime vuoden maaliskuusta lähtien.

Nova Kahovkassa on julistettu poikkeustila padon murtumisen takia, Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass kertoi Reutersin mukaan. Venäjän nukkehallinnon edustaja kertoi aamulla 11 aikaan, että vedenpinta olisi noussut kaupungissa jo 10 metriä.

Padon yläjuoksussa sijaitsevassa tekojärvessä on yli 18 miljardia kuutiometriä (18 km³) vettä, mikä vastaa noin Päijänteen tilavuutta. Tämä vesimassa virtaa nyt Dnepr-joen alajuoksulle.

Etelä-Ukraina Kahovkan pato

Aiemmin on arvioitu, että padon murtuminen voisi nostaa vedenpinnan muutamassa tunnissa viisi metriä korkeammalle. Dnepr-joen jokialtaan on puolestaan arvioitu levenevän noin viiden kilometrin levyiseksi järveksi, mikä vaikeuttaa ukrainalaisten etenemistä alueella.

Ukraina on syyttänyt padon tuhoamisesta Venäjää, Venäjä taas Ukrainaa. Ukraina syyttää Venäjän tuhonneen padon hidastaakseen Ukrainan vastahyökkäyksen etenemistä. Venäjä taas syyttää Ukrainan tuhonneen padon Ukrainan vastahyökkäyksen horjumisesta johtuen.

Alla kuvia tiistailta tulva-alueelta.

Vesimassat vyöryvät alajuoksulle.

Vesi nousi alueella nopeasti.

Kuvakaappaus videolta, jossa pelastetaan veteen ajautunutta eläintä.

Useat asutukset ovat tulvaveden armoilla.

Nova Kaovkan kaupungissa veden arvioitiin nousseen jo aamupäivällä 10 metriä normaalista.

Evakuointityöt ovat alueella käynnissä.

Tulvaveden vaikutuspiirissä on arvioitu asuvan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Paikalliset odottamassa evakuointia.

Kontteja jäi tulvaveden alle Hersonissa.

Paikallinen asukas talutti pyörää tulva-alueella Nova Kakhovkan kaupungissa.

Sodan kulun lisäksi padon tuhoutuminen vaikuttaa erityisesti alueen asukkaisiin. Ukrainan pääministerin Denys Smyhalin arvion mukaan 80 asutuskeskusta olisi tulvavaarassa padon murtumisen takia.

Noin kello neljän aikaan iltapäivällä Ukrainan sisäministeriö raportoi tulvia 24 eri asutuskeskuksessa. Alueen asutuskeskuksista oli iltapäivällä evakuoitu tuhat ihmistä.

Ukraina aikoo evakuoida yli 17 000 ihmistä murtuneen padon aiheuttamien tulvien alta, kertoi Ukrainan pääsyyttäjäviranomainen Andrii Kostin tiistaina alkuillasta.

Lisäksi yli 40 000 on vaarassa tulvien levitessä.

Kostinin mukaan venäläisten miehittämällä alueella Dnipron toiselta rannalta joudutaan evakuoimaan yli 25 000 ihmistä.

Alueen evakuointien lisäksi padon tuhoutuminen voi vaikuttaa vedenjakeluun Krimin niemimaalla, jossa on nautittu padon vesivoimalan antimista. Lisäksi padolta on toimitettu vettä Zaporizzjan ydinvoimalaan, joka on Krimin tapaan Venäjän hallussa. Ydinvoimalalla on kuitenkin yhä ukrainalaista henkilökuntaa.

Ukrainan ydinvoimaloita operoiva Energoatom tiedotti, että Zaporizzjan ydinvoimalan viilennysvesiallas oli aamulla täynnä ja tilanne on toistaiseksi hallinnassa.