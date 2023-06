Miksi Kahovkan pato tuhoutui? Tässä kolme teoriaa

Tapahtumaan liittyvä informaatiosodankäynti käy vilkkaana.

Kahovkan patokatastrofin syistä on esitetty useita teorioita.

Hersonin alueella Ukrainassa sijaitseva Kahovkan pato murtui varhain tiistaiaamuna.

Yli kolmen kilometrin levyinen pato Dneprjoella pidätteli takanaan tekojärveä, joka vastasi tilavuudeltaan Päijännettä. Nyt tekojärven vedet syöksyvät valtoimenaan kohti Mustaamerta.

Ukraina on syyttänyt katastrofista Venäjää, Venäjä puolestaan väittää Ukrainan pommittaneen voimalaitosta aamuyöstä. IS esittelee kolme väitettä patokatastrofin syistä.

Lue lisää: Tämä kaikki tiedetään nyt Kahovkan pato­räjähdyksestä

1. Venäjä räjäytti padon

Ukraina väittää Venäjän räjäyttäneen padon tiistain vastaisena yönä. Näin kirjoitti esimerkiksi Ukrainan prsidentti Volodymyr Zelenskyi Twitterissä:

– Venäjä on kontrolloinut patoa ja koko Kahovkan voimalaitosta yli vuoden ajan. On fyysisesti mahdotonta räjäyttää sitä ulkopuolelta, pommittamalla. Venäläiset miehittäjät ovat miinoittaneet sen. Ja he räjäyttivät sen.

Maan ulkoministeri Dmitro Kuleba kutsui padon räjäyttämistä ”iljettäväksi sotarikokseksi”. Ukrainan syyttäjänlaitos kertoi tutkivansa räjäytystä sotarikoksena ja mahdollisena ympäristötuhona.

Zelenskyi varoitti jo viime lokakuussa Eurooppa-neuvostolle, että Venäjä on miinoittanut padon. Myös Ukrainska Pravda -lehti kirjoitti lokakuussa padon mahdollisesta räjäyttämisestä. Lehden haastattelussa Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov kuvaili, kuinka Venäjä voisi padon räjäyttämällä väliaikaisesti hidastaa Ukrainan mahdollista hyökkäystä, mutta samalla aiheuttaisi itselleen ongelmia esimerkiksi miehitetyn Krimin vesihuollon vaikeutuessa.

Toinen Ukrainan armeijan edustaja sanoo Venäjän räjäyttäneen padon, jotta ukrainalaisjoukot eivät pääsisi ylittämään Dnepriä.

– He päättivät, että pystyisivät pysäyttämään Ukrainan vastahyökkäyksen näin, eteläisen sotilasjohdon tiedottaja Natalija Humenjuk sanoi Radio Libertylle.

Kahovkan pato murtui sen keskikohdasta varhain tiistaina.

Monet asiantuntijat katsovat Ukrainan tapaan Venäjän olevan syypää. Esimerkiksi kenraalimajuri evp, kansanedustaja (kok) Pekka Toveri pitää asiaa ilmiselvänä.

– Kun pato on venäläisten hallussa, niin mitenköhän ukrainalaiset olisivat sen räjäyttäneet? Toveri ihmetteli IS:n haastattelussa.

– Se [padon räjäyttäminen] tarkoittaa sitä, että venäläisillä on parisataa kilometriä pitkä rintamalinja valvottavissa aika pienillä joukoilla ja he voivat irrottaa voimaa muihin suuntiin, Toveri kuvaili Venäjän mahdollisia motiiveja.

Lue lisää: Satelliittikuvat paljastavat Kahovkan padon tuhon

Sky Newsin sota-asiantuntija Michael Clarke on Toverin kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa muun tuhon ohella Dneprjoen tulviminen vain haittaisi Ukrainan odotettua vastahyökkäystä.

– On hyvin vaikea uskoa, että Ukraina olisi tehnyt näin. Vaikka he olisivatkin voineet, muistakaa, että räjähdys tapahtui Venäjän puolella patoa. Ukrainalle ei ole tästä mitään hyötyä, mutta Venäjälle paljon.

” Ukrainalle ei ole tästä mitään hyötyä, mutta Venäjälle on paljon hyötyä.

2. Venäjän väite: Ukraina pommitti patoa

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov syytti tiistai-iltapäivänä tilanteesta Ukrainaa ja kielsi ehdottomasti syytteet Venäjää kohtaan.

– Voimme yksiselitteisesti todeta, että kyse on Ukrainan tahallisesta sabotaasista, Peskov sanoi.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass väitti ukrainalaisjoukkojen pommittaneen patoa tiistaiaamuyönä, mikä olisi johtanut sen murtumiseen.

– Isku tehtiin oletettavasti ukrainalaisella Olkha-ohjusjärjestelmällä. Ukrainan armeija jatkaa Nova Kahovkan pommitusta, Tass kirjoittaa. Venäjä miehittää Noha Kahovkan kaupunkia, jossa pato sijaitsee.

Nova Kahovkan miehityshallinnon edustaja Vladimir Leontjev väitti alun perin, että pato ei ole murtunut. Sittemmin hänkin siirtyi syyttämään tilanteesta ukrainalaisten pommitusta.

Sosiaalisessa mediassa kiertää kuvamateriaalia murtuneesta padosta.

Peskov ja muut venäläisviranomaiset ovat väittäneet Ukrainan pyrkivän padon räjäytyksellä vaikeuttamaan Krimin vesihuoltoa. Vesi on virrannut Kahovkan tekojärvestä Pohjois-Krimin kanavan läpi niemimaalle Venäjän viimevuotisesta miehityksestä alkaen. Esimerkiksi Krimin miehitysviranomainen Sergei Aksjonov korosti tapahtumien yhteyttä alueen vesihuoltoon. Tass on kuitenkin kirjoittanut, ettei Krimin vesihuolto ole uhattuna.

Venäläisten sotabloggarien villeimmissä väitteissä veikataan Ukrainan hyödyntävän tekojärven laskenutta vedenpintaa vastahyökkäykseen. Joidenkin bloggareiden mukaan ukrainalaisten joukkojen olisi patomurtuman myötä helpompaa ylittää Dneprjoki, jonka vasenta rantaa Venäjä miehittää Hersonin alueella.

Tuoreet tiedot osoittavat kuitenkin toisaalle. Tiistai-iltana NBC News uutisoi lähteidensä pohjalta, että Yhdysvalloilla olisi tiedustelutietoa, joka viittaisi Venäjän olevan Kahovkan padon tuhoamisen takana.

NBC:n lähteinä toimii kaksi Yhdysvaltalaisvirkamiestä sekä yksi "länsimainen virkamies". NBC:n lähteen mukaan joen ylittäminen on nyt Ukrainan joukoille entistä vaikeampaa, ja tulvinta aiheuttaa lisäksi humanitäärisiä haasteita.

Padon murtuminen aiheuttaa katastrofin Hersonin alueella.

Lue lisää: Asian­tuntija tyrmistyi Kahovkan tuhosta: ”Aivan kauheaa”

3. Pato murtui laiminlyöntien seurauksena

Guardian kertoo, että Interfax-uutistoimiston mukaan alueen paikallisen pelastuspalvelun edustaja sanoi padon romahtaneen rakenteellisesta viasta johtuen.

– Pato ei kestänyt sitä: yksi tukipylväs romahti, ja tulviminen alkoi, nimettömänä pysynyt henkilö väitetysti kommentoi Interfaxille.

Viime viikolla tekojärven vedenpinnan kerrottiin olevan korkeimmillaan 30 vuoteen, koska venäläismiehittäjät pitivät liian harvoja sulkuportteja auki.

Padon tilannetta seurannut entinen Yhdysvaltain asevoimien meteorologi David Helms arvioi Twitterissä, että venäläiset antoivat vesimassan kasvaa liian suureksi.

– Jos pato petti ”luonnollisesti”, se ehdottomasti petti kuuden viikon ylitäytöstä ja rakennerasituksesta johtuen, Helms kirjoitti.

6.6. klo 20.22: Lisätty NBC:n tietoa Yhdysvaltain tiedustelutiedoista.