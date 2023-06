Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Video: Näin Kahovkassa räjähti viime marras­kuussa

Kahovkan padon räjähdyksestä on kiertänyt video, joka on peräisin Ukrainan Energotomin valvontakamerasta. IS:n selvityksissä on paljastunut, että video on kuvattu jo marraskuussa, vaikka onkin aito ja kuvaa räjähdystä Kahovkan vesivoimalalla. IS pahoittelee virhettä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki