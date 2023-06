Jo ennen Kahovkan padon räjäytystä oli selvää, että Venäjä kaivautuu asemiinsa ja pelkää Ukrainan vastahyökkäystä, arvioi kenraalimajuri evp Pekka Toveri.

Venäjä räjäytti Hersonin alueella sijaitsevan Kahovkan padon, koska pelkää Ukrainan vastahyökkäystä ja pyrkii parantamaan puolustusasemiaan hyökkäystä vastaan, arvioi kenraalimajuri evp, kansanedustaja (kok) Pekka Toveri. Sodan rintamalinja Mustaltamereltä Harkovan lähistölle on tuhat kilometriä pitkä, joten sen vahtimisessa riittää Venäjällä tekemistä.

–Tulvittamalla Dnipron alajuoksun Kahovkasta merelle asti Venäjä tekee ukrainalaisten operaatiot Dnipro-joen ylitse mahdottomiksi, Toveri huomauttaa.

Kahovkan padon tuhoamisen ansiosta Venäjä voi vahtia parisataa kilometriä pitkää rintamalinjaa aika pienillä joukoilla ja pystyy irrottamaan voimaa muihin suuntiin, kenraalimajuri evp kertoo.

– Harkovasta pohjoiseen Venäjän ja Ukrainan välisellä rajalla ei ole rintamalinjaa, mutta rajan yli ammuskellaan koko ajan ja vapaaehtoiset ovat tehneet iskuja, jolloin Venäjällä on paljon vahdittavaa.

Toverin mukaan Venäjä saa tuhotyönsä ansiosta enemmän suojaa omille asemilleen uhanalaisella alueella Etelä-Ukrainassa. Lisäksi teko aiheuttaa Ukrainalle taloudellisia menetyksiä ja vaurioittaa maan jo valmiiksi haurasta energiainfrastruktuuria.

– Kysymys oli sähköä tuottavasta padosta. Se vaikuttaa myös Zaporizzjan ydinvoimalan toimintaan. Nyt kun on kesä, se vähän helpottaa tilannetta, koska Ukrainalla on enemmän aikaa reagoida, Toveri kommentoi.

Patoaltaan sulkeminen ja padon täyttäminen uudelleen tulee olemaan pitkä projekti sodan jälkeen. Padot ovat suojeltuja kohteita ja niihin iskemistä voidaan pitää sotarikoksena, kenraalimajuri evp arvioi.

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö Kyrylo Budanov arvioi jo lokakuussa 2022 Ukrainska Pravdalle, että Kahovkan padon räjäytys voi hidastaa Ukrainan vastahyökkäystä kahdella viikolla. Nyt yli seitsemän kuukautta myöhemmin Ukrainan vastahyökkäys on alkanut, Toveri sanoo.

– Ukraina on muokannut taistelukenttää iskemällä venäläisten selustaan Himars-raketinheittimillä, Storm Shadow -risteilyohjuksilla ja lennokeilla. Niillä on isketty venäläisten logistiikkaan, huoltoon ja johtamiseen. Nyt venäläiset vapaaehtoisjoukot iskevät Venäjän puolella ja pakottavat venäläiset reagoimaan.

Viimeisimpien uutisten mukaan Ukraina olisi tehnyt isompia hyökkäyksiä Zaporizzjan itäpuolella Kaakkois-Ukrainassa. Ukraina pyrkii hämärtämään tilannekuvaa hyökkäämällä useista eri suunnista. Näin se saattaa yrittää harhauttaa Venäjää samaan tapaan kuin viime syksynä.

– Viime syksynä Ukraina houkutteli venäläisiä siirtämään joukkojaan Hersonin suuntaan, ja kun Venäjä oli tyhjentänyt Harkovan suunnan joukoista, hyökättiinkin sinne.

Toveri arvioi, että Ukrainan vastahyökkäyksen päätavoite voi olla katkaista maayhteys Krimille. Silloin vastahyökkäys suuntautunee Zaporizzjan itäpuolelle eteläiseen rantamaahan, jolloin Ukraina pääsisi Asovanmeren rantaan ja voisi katkaista Kertshinsalmen sillan.

Tällainen vastahyökkäys tekisi venäläisille mahdottomaksi puolustaa eteläisen rantamaan länsiosaa Hersonin suunnasta.

– Uskon, että siihen ukrainalaiset pyrkivät. Venäläisetkin tietävät tämän ja ovat siirtäneet sinne reservejään. Onko se vaivan väärti, jos vastapuoli on tosi varautunut? Onko helpompi hyökätä muusta suunnasta esimerkiksi Donbasissa tai jossain muualla, jää nähtäväksi.

Toverin mukaan Kahovkan padon murtamisen vuoksi Ukraina ei voi enää hyökätä Dnipron yli Zaporizzjaa puolustavien venäläisten selustaan. Nyt Venäjä tietää, että Ukrainan vastahyökkäys voi tulla vain yhdestä suunnasta.

– Ukrainalaiset ovat varautuneet omassa suunnittelussaan siihen, että pato tuhotaan ja alue tulvitetaan. Ukrainalaiset tekivät ihan samaa Kiovan taisteluiden yhteydessä tulvittamalla tiettyjä alueita, missä venäläiset olivat hyökkäämässä.

Kenraalimajuri ei pidä padon tuhoamista käänteentekevänä hetkenä Ukrainan sodassa. Se kertoo kuitenkin siitä, kuinka ahtaalla venäläiset ovat, Toveri arvioi.

– Tämä kertoo siitä, että venäläiset ovat antaneet periksi. He pyrkivät nyt epätoivoisesti roikkumaan vain niissä alueissa, jotka he ovat onnistuneet varastamaan Ukrainalta.

Venäjä pyrkii nyt vain siihen, että sota jatkuu pitkään, länsi antaa periksi ja Ukraina suostuu neuvottelemaan. Venäjän tuhotyö ei kuitenkaan murra ukrainalaisten taistelutahtoa, vaan päinvastoin nostattaa vihaa venäläisiä kohtaan.

– He tietävät, että venäläiset rikkovat kaiken, minkä käsiinsä saavat. He ajattelevat, että tämäkin pitää korjata sodan jälkeen, paskiaiset.

Padon räjäytyksen jälkeen Ukrainan on Krimille päästäkseen hyökättävä Zaporizzjan itäpuolelta Melitopoliin tai Mariupoliin.

– Padon murtuminen ei estä missään nimessä Krimin pohjoispuolisten alueiden valtausta, jonka jälkeen Krimin pitäminen menee vaikeaksi. Se vain vaikeuttaa vastahyökkäystä, koska Dnipron alajuoksulla ei voi enää hyökätä.

Etelä-Ukraina Kahovkan pato

Melkein kilometrin leveän Dnipro-joen yli hyökkääminen olisi ollut hyvin vaikea operaatio joka tapauksessa. Maitse on aina helpompi hyökätä, kenraalimajuri evp muistuttaa.

Venäjän asemaa sodassa tihutyö ei juuri muuta.

– Jo ennen padon räjäyttämistä oli aika selvää, että venäläiset ovat menettäneet aloitteen. He vain kaivautuvat kohti Kiinaa ja tuntevat kauheaa tuskaa siitä, saavatko Ukrainan vastahyökkäyksen pysäytettyä.

Ukraina on pystynyt keräämään useampia kymmeniä prikaateja vastahyökkäykseen. Ukrainalaisilla on kuitenkin haasteita materiaalin suhteen siitä huolimatta, että länneltä on saatu aseapua.

– Suurin osa joukoista on vähän heikommalla materiaalilla. Yksi kysymys on, onko heillä tarpeeksi tykistön ampumatarvikkeita? Suurin kysymys on ukrainalaisten joukkojen koulutustaso.

Isossa vastahyökkäyksessä tarvitaan hyvin koulutettuja esikuntaupseereita koordinoimaan kymmeniätuhansia sotilaita, tuhansia ajoneuvoja, tykistön tulenkäyttöä, huoltoa ja ilmatorjuntaa.

– On tullut viestiä eri tahoilta, että Ukrainalla on haasteita joukkojen koulutustasossa yksittäisestä taistelijan taidoista komppaniapäällikköön ja ylempiin esikuntaupseereihin asti.

Isossa-Britanniassa on koulutettu Ukrainan jalkaväkeä, amerikkalaiset ovat kouluttaneet hyökkäämään lähteviä prikaateja ja Saksassa on koulutettu prikaatien osia.

– Vähän huonommallakin kalustolla pärjää, jos tietää mitä tekee. Linnoittautuneen vihollisen puolustuksen lyöminen ei ole mikään helppo homma.

Pääosa lännen lupaamasta aseavusta on saapunut Ukrainaan. M1 Abrams -taistelupanssari­vaunuja ja vanhempia Leopard 1a5 -panssarivaunuja tulee vasta myöhemmin kesällä ja syksyllä. Mutta mitä pidempään Ukraina odottaa, sitä paremmin Venäjällä on aikaa valmistautua omiin puolustustaisteluihinsa.

Toveri uskoo, että ukrainalaiset aloittavat vastahyökkäyksensä kesäkuun aikana tai viimeistään heinäkuussa.

– Jos he eivät kesällä hyökkää, siinä menee yllättävän myöhään. Jossain vaiheessa on tehtävä päätös, että nyt hyökätään vaikka riskillä.