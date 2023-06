Etelä-Ukrainassa sijaitsevan padon murtumisesta kerrottiin varhain tiistaiaamuna. Tuhannet asuvat kriittisellä tulva-alueella ja evakuoinnit on aloitettu.

Kahovkan pato, joka sijaitsee Dnepr-joella Nova Kahovkan kaupungissa Hersonin alueella, tuhottiin tiistaiaamuna.

Kahovkan pato on 30 metriä korkea ja 3,2 kilometriä pitkä, uutistoimisto Reuters kertoo. Tekojärvessä on yli 18 miljardia kuutiometriä (18 km³) vettä, mikä vastaa noin Päijänteen tilavuutta.

Pato rakennettiin vuonna 1956 Dnepr-joelle osaksi Kahovkan vesivoimalaa.

Miksi pato murtui?

Ukraina on syyttänyt padon tuhoamisesta Venäjää.

– Venäläisiä terroristeja. Kahovkan vesivoimalan padon tuhoaminen vain vahvistaa koko maailmalle sen, että heidät pitää karkottaa jokaisesta nurkasta ukrainalaisella maaperällä, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin tiistaina.

Venäjä on puolestaan syyttänyt Ukrainaa. Nova Kahovka on tällä hetkellä venäläisten miehittämä. Paikallisen nukkehallinnon edustaja Vladimir Leontev ensin kiisti, että padolle olisi tapahtunut mitään. Sen jälkeen hän syytti tapahtuneesta Ukrainan tulitusta, The Guardian kertoo.

Venäläinen uutistoimisto Interfax siteerasi nimetöntä virkamiestä, jonka mukaan pato olisi romahtanut rakenteellisen heikkouden takia. Padon tilannetta seurannut meteorologi David Helms väitti Twitterissä, että syyttävä sormi osoittaisi siinäkin tapauksessa Venäjään. Helms on aiemmin työskennellyt Yhdysvaltojen ilmavoimille ja Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatiolle

– Venäläiset päästivät tekoaltaan täyttymään ennätyslukemiin; jos pato murtui "luonnollisesti," se murtui varmasti sen takia, että sitä oli kuusi viikkoa ylitäytetty ja rakenteet olivat paineen alla.

Mitä seurauksia padon murtumisella on?

Hersonin alueen johtaja Oleksandr Prokudin julkaisi Telegramissa aamuseitsemän aikaan videon, jossa hän kertoi, että vesi saavuttaa kriittisen tason viiden tunnin kuluessa.

Jo aiemmin on arvioitu, että padon murtuminen voisi nostaa vedenpinnan muutamassa tunnissa viisi metriä korkeammalle. Dnepr-joen jokialtaan on puolestaan arvioitu levenevän noin viiden kilometrin levyiseksi järveksi, mikä vaikeuttaa ukrainalaisten etenemistä alueella.

Vesivoimalan kautta toimitetaan vettä myös Venäjän vuonna 2014 vastoin kansainvälistä oikeutta miehittämälle Krimin niemimaalle ja Zaporizzjan ydinvoimalaan, joka on tällä hetkellä myös venäläisten hallussa.

Ydinvoimala on venäläisten miehittämä, mutta paikalla on yhä myös ukrainalaista henkilökuntaa. Ukrainan ydinvoimaloita operoiva Energoatom sanoo, että Zaporizzjan ydinvoimalan viilennysvesiallas oli aamulla täynnä ja tilanne on toistaiseksi hallinnassa.

– Ukrainalainen henkilökunta valvoo kaikkia mittareita.

Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass puolestaan siteeraa Venäjän nukkehallinnon edustajia, joiden mukaan Pohjois-Krimin kanavan kuivuminen ei ole uhka.

Kuinka montaa ihmistä padon murtuminen koskee?

Ukrainan pääministeri Denys Smyhal sanoo, että jopa 80 asutuskeskusta on tulvavaarassa Kahovkan padon murtumisen takia.

Hersonin alueen sotilashallinnon johtaja Prokudin sanoo, että noin 16 000 ihmistä on "kriittisellä alueella" Dneprjoen oikealla rannalla eli alueella, joka on Ukrainan hallussa.

Venäjä on miehittänyt Hersonissa Dnepr-joen vasemman rannan puolisen alueen.

Aiemmin Venäjän nukkehallinnon edustaja sanoi Venäjän valtiolliselle uutistoimistolle Rialle, että tulvariski koskee 22 000:ta ihmistä, jotka asuvat 14:ssä asutuskeskuksessa Hersonin alueella.

Venäjän nimittämä Nova Kahovkan pormestari Vladimir Leontev puolestaan sanoi Tassille, että noin 300 talon asukkaat olisi evakuoitu kaupungista padon murtumisen jälkeen.

Voiko patoa korjata?

Ukrainan valtiollinen vesivoimayhtiö sanoi tiistaina, että Kahovkan vesivoimala oli ”täysin tuhottu” eikä sitä voi korjata. Yhtiön mukaan vesivoimalan konehuoneessa tapahtui räjähdys.

Myös Venäjän nukkehallinnon edustaja Leontev sanoi Venäjän televisiossa, että patoa on todennäköisesti mahdoton korjata, sillä räjähdys repi sen rakenteeseen reiän.

